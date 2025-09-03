WSJ: саммит ШОС подчеркнул, что США не под силу перекроить мировой порядок

Сотрудничество Россия, Китая и Индии демонстрирует их единство, направленное отчасти против Трампа, чей нетрадиционный подход к мировым делам лишь создает проблемы, пишет WSJ. Саммит ШОС подчеркнул, что Америка не способна перекроить мировой порядок, а ее “стратегия Киссинджера наоборот” не работает.

Ярослав Трофимов

Пожав друг другу руки на региональном саммите, лидеры Китая, России и Индии провозгласили сотрудничество друг с другом. Тем самым они продемонстрировали единство, направленное отчасти против президента Трампа, что подчеркивает проблемы, порождаемые его весьма нетрадиционным подходом к мировым делам.

На саммите ШОС в Тяньцзине, в котором также приняли участие лидеры Ирана, Пакистана, Турции, Белоруссии и государств Средней Азии и Кавказа, не было принято никаких важных решений.

Но тщательно отобранные кадры, на которых китайский лидер Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент России Владимир Путин обнимаются, стали мощным сигналом Вашингтону — ведь Трамп желал стреножить Пекин, разрушить китайско-российские отношения и отвадить Индию от покупки российской нефти.

По мнению Майкла Фуллилава, исполнительного директора австралийского аналитического центра Lowy Institute, такая теплая атмосфера на конференции в Тяньцзине вызовет тревогу в западных столицах. “Мягкость президента Трампа к Владимиру Путину никак не поспособствовала отдалению России от Китая”, —заявил он. – И напротив, его грубость к Нарендре Моди только сближает Индию с Россией и делает ее отношения с Китаем куда лучше”.

В американской стратегии Индии отводится критически важная роль в деле предотвращения доминирования Китая в Азии. Китайско-индийские отношения до недавнего времени оставались практически замороженными с тех пор, как в 2020 году на оспариваемой обеими сторонами границе двух стран-гигантов произошли столкновения, повлекшие за собой гибель людей. Моди впервые за семь лет посетил Китай после того, как Трамп внезапно ввел 50-процентные пошлины в отношении Индии (и половина из которых была введена в качестве наказания за то, что Нью-Дели покупал дешевую российскую нефть), чем вызвал широкое возмущение в Индии.

Эти пошлины выше, чем те, которые были введены против Китая — стратегического противника Америки. Кроме того, их введение сопровождалось многочисленными заявлениями чиновников из администрации Трампа, что еще сильнее разозлило Индию. Особо отличился на этом поприще за последние дни торговый советник Трампа Питер Наварро; тот использовал кастовую терминологию, заявив, что индийские “брамины наживаются за счет индийского народа” на торговле нефтью с Россией. Администрация Трампа до сих пор не ввела никаких дополнительных санкций в отношении самой России, несмотря на неоднократные угрозы сделать это.

По словам Кабира Танеджи, заместителя директора Observer Research Foundation, аналитического центра в Нью-Дели, встреча в Тяньцзине стала перезагрузкой отношений между Китаем и Индией и посланием Вашингтону о том, что Индия дорожит своей стратегической автономией. “Вашингтон не отступает ни в какой форме, и ни один премьер-министр Индии, крупнейшей демократической страны в мире, не может игнорировать общественное мнение. Это значит, что вы должны смотреть на США сверху вниз и говорить, что нас не запугать”, — заявил он.

Тем не менее, добавляет Танеджа, нынешний конфликт является “аномалией”, вызванным хаотическими методами работы Трампа, и он не приведет к стратегическому отдалению Индии от США в долгосрочной перспективе. Китайские аналитики также не ожидают, что Нью-Дели отойдет от Вашингтона, учитывая множество неразрешимых проблем между двумя соседями, включая пограничный спор.

“Конечно, Трамп очень помог стабилизации индийско-китайских отношений. Но отношения всего лишь стабилизировались, но и это является существенным прогрессом по сравнению с худшими моментами прошлого”, — заявил китайский стратег Ши Иньхун, заслуженный профессор Китайского народного университета в Пекине. — Все проблемы никуда не делись, и они не будут решены. Все серьезные проблемы, все разногласия и даже психологическая враждебность между двумя народами по-прежнему существуют”.

В своем выступлении на переговорах с Моди Си Цзиньпин заявил, что две самые густонаселенные страны мира должны дружить, способствовать успеху друг друга и исполнять “совместный танец Дракона и Слона”. Индийский лидер подчеркнул “позитивную динамику” в двусторонних связях, а Нью-Дели охарактеризовал отношения с Пекином как “партнерские, а не сопернические”.

Для Путина, чья страна экспортирует большую часть своей нефти в Китай и Индию, саммит в Шанхае в понедельник стал лишь первым этапом многодневного визита в Китай, в ходе которой он будет стоять рядом с Си Цзиньпином и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном на военном параде в Пекине 3 сентября. Это первый зарубежный визит Путина после встречи с Трампом на Аляске 15 августа. Моди и Путин ехали на встречу в понедельник в одной машине, и индийский лидер, который охарактеризовал переговоры как “отличные”, заявил, что ожидает визита своего российского коллеги в Индию в декабре.

“Даже в самых сложных ситуациях Индия и Россия всегда шли плечом к плечу, — заявил Моди. — Наше тесное сотрудничество важно не только для народов обеих стран, но и для глобального мира, стабильности и процветания”.

Главный советник Путина Кирилл Дмитриев опубликовал в Твиттере видеозапись дружеской беседы российского лидера с Си Цзиньпином и рядом мировых лидеров в Тяньцзине с язвительным комментарием: “Изолированная Россия. И никто не вспоминает Байдена-неудачника".

Хотя Си Цзиньпин в своем выступлении не упоминал США, он призвал к “равноправному и упорядоченному многополярному миру и выгодной и инклюзивной экономической глобализации для всех”, а также к тому, чтобы сделать “систему глобального управления более справедливой”.

Представители администрации Трампа объясняли свою открытость Путину тем, что это часть так называемой “стратегии Киссинджера наоборот”(отсылка на концепцию “треугольника Киссинджера”, вкратце суть которой сводится к тому постулату, что отношения США с каждым из своих стран-соперников по отдельности (в реалиях 70-х гг.-СССР и Китай) должны быть более крепкими, чем их отношения между собой. — Прим.ИноСМИ), направленной на то, чтобы прекратить все более растущую зависимость Москвы от Пекина, ставшим критически важным экономическим партнером для России после введения западных санкций.

Хотя в итоговом заявлении Шанхайского саммита Украина не упоминалась, Путин посвятил большую часть своей речи конфликту, заявив, что начало “кризиса” лежит не в российской спецоперации, а в том, что он назвал поддержанным Западом государственным переворотом 2014 года. Он добавил, что для его прекращения необходимо устранить предполагаемые первопричины — так Кремль называет стремление Украины проводить независимую от Москвы политику (Это версия Запада. Москва считает первопричинами конфликта спровоцированный Западом путем госпереворота кризис на Украине и постоянное стремление втянуть страну в НАТО. – Прим. ИноСМИ).

“Стратегия Киссинджера наоборот” не работает. Сближение Индии с динамикой российско-китайских отношений, даже частичное или прагматичное, будет означать укрепление нового мирового порядка во главе с Китаем и сужение стратегического пространства для маневра у США и их союзников в Азии”, -— заявил Марко Михкельсон, председатель комитета по иностранным делам парламента Эстонии.