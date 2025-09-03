Войти
Евросоюз в 2024 году увеличил расходы на закупку вооружений почти на 40%

Флаги Евросоюза
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

ЦАМТО, 2 сентября. Расходы стран Евросоюза на закупку вооружений и военного оборудования в 2024 году увеличились на рекордные 39% по сравнению с 2023 годом и составили 88 млрд. евро, говорится в докладе Европейского оборонного агентства (EDA).

"Расходы на закупку оборонной продукции достигли 88 млрд. евро в 2024 году, увеличившись на рекордные 39% по сравнению с 2023 годом", – говорится в документе.

В агентстве считают, что "рост расходов на оборонные закупки, вероятно, продолжится в ближайшие годы, поскольку несколько государств-членов объявили о дополнительном увеличении бюджета и подписали крупные контракты на закупки в 2024 году, что еще больше увеличит расходы на приобретение вооружений".

Отмечается, что расходы на оборонные исследования и разработки также увеличились на 20% и достигли 13 млрд. евро в 2024 году. Для сравнения, в 2023 году по сравнению с 2022 годом они увеличились на 6%.

"В 2025 году ожидается дальнейший рост расходов, который может достичь 17 млрд. евро", – цитирует "РИА Новости" выдержку из доклада агентства EDA.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Проекты
Евросоюз
