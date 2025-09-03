Инвестиции ЕС в оборону в 2024 году превысили рекордные 100 млрд. евро

Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе.

ЦАМТО, 2 сентября. Инвестиции стран Евросоюза в оборону в 2024 году превысили 100 млрд. евро и достигли рекордного показателя в 106 млрд. евро.

Об этом, как передает "РИА Новости", говорится в распространенном в Брюсселе докладе Европейского оборонного агентства.

"Инвестиции ЕС в оборону достигли рекордного уровня в 2024 году, впервые превысив порог в 100 млрд. евро и достигнув 106 млрд. евро", – говорится в документе.

Как отмечается, на оборонные инвестиции пришлось 31% от общих расходов на оборону, "что является самой большой долей, зафиксированной Европейским оборонным агентством (EDA) с начала сбора данных".

В агентстве указали, что такая тенденция сохранится в 2025 году, в результате чего расходы на оборонные инвестиции приблизятся к 130 млрд. евро.