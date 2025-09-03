В ЕС проекты по производству оружия в кредит могут начаться в конце года

ЦАМТО, 2 сентября. Первые проекты по производству оружия в Евросоюзе с помощью кредитного инструмента ЕС SAFE в размере 150 млрд. евро могут начаться уже в конце года.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявила на пресс-конференции в Румынии глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В мае государства-члены Евросоюза согласовали создание кредитного инструмента SAFE, с помощью которого планируется привлечь 150 млрд. евро для наращивания производства вооружения. В минувшую пятницу глава Европейской комиссии заявила, что 19 стран Евросоюза полностью использовали эту сумму для наращивания производства вооружения.

"Наша оборонная промышленность нуждается в предсказуемости и долгосрочных контрактах. Для этого и существует SAFE. Я уверена, что первые проекты будут профинансированы в конце этого или начале следующего года", – сказала она.