Смертоносные и дальнобойные ракеты из КНДР - KN-24 лишь внешне похожи на ATACMS

Источник изображения: Фото: ЦТАК

В КНДР налажено широкомасштабное производство современных ракетных комплексов. Кроме похожих на "Искандеры" KN-23, которые почему-то вызывают очень нервную реакцию на Украине, в серию также запущены образцы, внешне очень напоминающие американские ATACMS.

Руководитель КНДР Ким Чен Ын осмотрел предприятие, где организовано производство этого грозного оружия.

В различных зарубежных источниках такие ракеты называют KN-24, по своим тактико-техническим характеристикам они имеют ряд преимуществ по сравнению с ATACMS. Они больше по размерам, и, если заокеанские изделия могут бить максимально на 310 километров, то "двадцать четвертая" - на сто километров дальше. При этом обеспечивается достаточно высокая точность поражения.

Есть и различие в массе боевой части: у ATACMS - 227 кг, у KN-24 - полтонны. Достигаемая в полете максимальная скорость KN-24 по некоторым оценкам превышает 6500 километров в час.

В КНДР были продемонстрированы два варианта пусковых установок, несущих по два контейнера: колесные четырехосные полноприводные и гусеничные. В социальных сетях неоднократно демонстрировались их фотографии.

Лев Романов