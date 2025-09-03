Войти
Вестник Мордовии

Смертоносные и дальнобойные ракеты из КНДР - KN-24 лишь внешне похожи на ATACMS

1170
0
0

Источник изображения: Фото: ЦТАК

В КНДР налажено широкомасштабное производство современных ракетных комплексов. Кроме похожих на "Искандеры" KN-23, которые почему-то вызывают очень нервную реакцию на Украине, в серию также запущены образцы, внешне очень напоминающие американские ATACMS.

Руководитель КНДР Ким Чен Ын осмотрел предприятие, где организовано производство этого грозного оружия.

Источник изображения: Фото: ЦТАК

В различных зарубежных источниках такие ракеты называют KN-24, по своим тактико-техническим характеристикам они имеют ряд преимуществ по сравнению с ATACMS. Они больше по размерам, и, если заокеанские изделия могут бить максимально на 310 километров, то "двадцать четвертая" - на сто километров дальше. При этом обеспечивается достаточно высокая точность поражения.

Источник изображения: Фото: ЦТАК

Есть и различие в массе боевой части: у ATACMS - 227 кг, у KN-24 - полтонны. Достигаемая в полете максимальная скорость KN-24 по некоторым оценкам превышает 6500 километров в час.

В КНДР были продемонстрированы два варианта пусковых установок, несущих по два контейнера: колесные четырехосные полноприводные и гусеничные. В социальных сетях неоднократно демонстрировались их фотографии.

Источник изображения: Фото: ЦТАК

Лев Романов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
США
Украина
Продукция
Искандер
Персоны
Ким Чен Ын
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.09 18:10
  • 1
Telegraph: армия России доказала, что она не "бумажный тигр"
  • 03.09 17:50
  • 13
Терпение Мишустина лопнуло? Авиапрому прислали доктора – Германа Грефа
  • 03.09 17:34
  • 10373
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 03.09 17:12
  • 156
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 03.09 12:16
  • 0
Сербская осень
  • 03.09 05:48
  • 0
Комментарий к "Раскрыты подробности испытаний российского супертанка «Объект 195»"
  • 03.09 04:54
  • 0
Комментарий к "На Западе назвали важнейший созданный Россией боевой самолет"
  • 03.09 02:53
  • 1
На Западе назвали важнейший созданный Россией боевой самолет
  • 02.09 16:54
  • 1
Малый с «Калибром»: как новые корабли усилят ВМФ России
  • 02.09 16:41
  • 1
Атомный подводный крейсер "Пермь" в море
  • 02.09 16:05
  • 1
ВКС России получили Ил-76МД-90А
  • 02.09 06:34
  • 1
Ответ на "Европе нужен собственный "путь войны" (Der Spiegel, Германия)"
  • 02.09 02:26
  • 1
Страны ШОС выступают за сохранение космического пространства свободным от оружия
  • 02.09 02:18
  • 1
Европе нужен собственный "путь войны" (Der Spiegel, Германия)
  • 01.09 20:33
  • 0
Комментарий к ""Дракон", "Черный орел", "Прорыв": как танкопром искал пути к совершенству"