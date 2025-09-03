Россия все чаще применяет "летающие радары" А-50У для выслеживания оставшихся украинских истребителей (Military Watch Magazine, США)

MWM: Россия чаще использует самолеты А-50 для обнаружения истребителей ВСУ

Россия стала чаще использовать самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, представляющие собой "летающие радары", пишет MWM. Они помогают нейтрализовывать авиацию противника, а также превосходят западные аналоги.

В настоящее время из различных источников поступает все больше сообщений о том, что истребительные подразделения украинских ВВС несут все более тяжелые потери, а также о том, что усугубляющееся истощение украинской ПВО, о котором все чаще говорят западные источники, оборачивается все более серьезными рисками для оставшихся пилотируемых авиационных соединений. На этом фоне сообщается, что Россия стала все чаще использовать свои самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) А-50, представляющие собой "летающие радары", которые помогают нейтрализовывать самолеты противника.

Министерство обороны России начало вкладывать средства в модернизацию своего парка ДРЛОиУ в 2010-х годах и, по некоторым оценкам, к началу 2023 года на вооружение было поставлено семь А-50У наряду с тремя базовыми А-50. Этот самолет советской разработки состоял на вооружении с 1985 года, однако до последней модернизации его авионика считалась устаревшей и неподходящей для ведения войны в 21 веке. Преимущества усовершенствованной версии включают повышение "автономности" на 15-20%, что позволяет самолету находиться в воздухе более 9 часов без дозаправки, а также установку обновленного радара "Шмель-2", который пришел на смену советскому радару "Шмель" и который обеспечивает лучшую по сравнению с предшественником ситуационную осведомленность — в том числе способность обнаруживать пуски ракет на расстояниях более 1000 километров и отслеживать истребители на расстояниях на 33% больше предшественника. A-50У может одновременно отслеживать до 300 целей и наводить на них до 40 сопровождающих истребителей, тогда как оригинальный "Шмель" позволял отслеживать всего 200 целей и передавать данные всего 20 истребителям.

Платформы ДРЛОиУ способны нести радары гораздо большего размера, чем самолеты размером с истребитель, что позволяет им передавать ценные данные целеуказания и другую информацию, тем самым обеспечивая решающее преимущество в ситуационной осведомленности. Однако российские истребительные подразделения используют системы ДРЛОиУ гораздо менее широко, чем их американцы и китайцы: в настоящее время китайский KJ-500 считается мировым лидером с точки зрения эксплуатационных характеристик, и ожидается, что Соединенным Штатам удастся сократить этот разрыв с помощь своих самолетов дальнего обнаружения и управления E-7 Wedgetail. В 2022 году на приобретение E-7 были в экстренном порядке выделены средства из-за проблем, связанных с устареванием парка ДРЛОиУ E-3 времен холодной войны, который, как оказалось, уже неспособен адекватно противостоять растущему китайскому парку истребителей-невидимок J-20.

Новая российская платформа ДРЛОиУ A-100 представляет собой усовершенствованную версию А-50, которая считается не такой эффективной, как E-7 и еще менее эффективной, чем китайская KJ-500A, представленная в 2022 году, что служит отражением проблем в постсоветской электронной промышленности России, особенно в сравнении с достижениями ее соседей из Восточной Азии. Однако сообщается, что комплект датчиков А-100 будет иметь производительность примерно на 30% выше, чем у А-50У.

Россия активно развертывала свои самолеты А-50У в периоды высокой напряженности в отношениях с НАТО, и она успела приобрести ценный опыт в их эксплуатации в условиях боевых действий, когда один из таких самолетов использовался для поддержки боевых операций по борьбе с повстанческими силами в Сирии с декабря 2015 года, а также в целях сдерживания. Операции российских сил в этой стране также включали перехваты западных, турецких и израильских истребителей, которые очень часто нарушали воздушное пространство Сирии, хотя, насколько важную роль играл в тех операциях А-50, остается неизвестным.

Последнее время российские ВВС стали все чаще использовать А-50 для осуществления операций против украинской авиации, обеспечивая поддержку не только истребительным подразделениям, но и наземным средствам ПВО. Одним из наиболее примечательных примеров стало применение А-50 в начале ноября для наведения ракеты класса "земля-воздух" 40Н6 системы ПВО С-400 на маловысотную цель, находившуюся на расстоянии 400 километров, — обычно ракеты класса "земля-воздух" не могут наносить такие удары.

40Н6 проектировались таким образом, чтобы они могли получать данные целеуказания от любых типов бортовых радаров, а особенно развитая способность А-50У отличать низколетящие цели от наземных помех и непревзойденная ситуационная осведомленность сделала эти самолеты вспомогательной платформой для передачи таких данных. Подобное применение самолетов ДРЛОиУ представляет собой один из множества видов комплексных операций на Украине, проведение которых обеспечивает российские силы бесценным опытом. И постановка на вооружение систем С-500 с дальностью пуска ракет до 600 километров еще больше расширит роль самолетов ДРЛОиУ в обеспечении противовоздушной обороны.

Потребность российских ВВС в платформах ДРЛОиУ заметно снижается благодаря тому факту, что их парк истребителей и перехватчиков включает самолеты с такими радарами, которые в среднем в два раза больше, чем у их западных аналогов. К примеру, перехватчик МиГ-31 оснащен радаром, примерно в десять раз больше того, который установлен на истребителе ВВС США F-16, и, подобно истребителю Су-30, в нем было предусмотрено второе сиденье — специально для того, чтобы туда можно было установить мини-платформу ДРЛОиУ.

Тем не менее ожидается, что российские вооруженные силы будут все активнее инвестировать в самолеты ДРЛОиУ, поскольку они видят в этих платформах средство, позволяющее дополнить потенциал наземной противовоздушной обороны и повысить ситуационную осведомленность в отношении растущего натовского парка самолетов-невидимок F-35. Подобным же образом ВВС США и Тихоокеанское командование увеличили инвестиции в собственный флот ДРЛОиУ, в частности в закупку E-7, чтобы противостоять развертыванию Китаем самолетов-невидимок J-20 в регионе.

Уникальное преимущество, которое российский парк ДРЛОиУ, как ожидается, сохранит в обозримом будущем, заключается в его опыте проведения операций в зоне боевых действий высокой интенсивности — за последние два десятилетия подобного опыта не было больше ни у одних ВВС, эксплуатирующих эти платформы. Ожидается, что операции в зоне СВО на Украине очень существенно повысят способность А-50У обеспечивать поддержку широкого спектра комплексных операций.