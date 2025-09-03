Пять опаснейших бомбардировщиков мира: от "невидимок" B-2 до H-6N с баллистическими ракетами (Military Watch Magazine, США)

Журнал Military Watch сравнил бомбардировщики России, США и Китая

Журнал Military Watch Magazine сравнил характеристики самых опасных бомбардировщиков. Сегодня этим классом боевых самолетов обладают лишь три страны в мире.

С XX века бомбардировщики представляют собой самые большие, дальнобойные и тяжело вооруженные боевые самолеты в мире. Их размеры и радиус действия значительно выросли в годы Второй мировой, когда американский B-29 установил новый стандарт, и шагнули еще дальше за первые два десятилетия холодной войны. Сегодня традиционная роль бомбардировщиков значительно сократилась, и подавляющее большинство военно-воздушных сил по всему миру для задач "воздух-земля" малой и средней дальности используют либо многоцелевые истребители, либо современные штурмовики. В свете этого, а также современных технологических достижений противовоздушной обороны, во многом устарела сама идея пролета над целями для сброса гравитационных бомб с дорогостоящих самолетов. Поэтому сегодня бомбардировщики служат в основном в качестве ракетоносцев. Они оснащены более крупными комплектами датчиков и значительно опережают истребители как по дальности, так и по огневой мощи.

Если не брать в расчет северокорейский флот устаревших Ил-28, которые занимают промежуточную ступень между бомбардировщиками и штурмовиками, бомбардировщики сегодня находятся на вооружении лишь у США, России и Китая — причем все действующие классы значительно между собой разнятся. Все три страны уже разрабатывают бомбардировщики следующего поколения — B-21, ПАК ДА и H-20 соответственно. Ожидается, что они поступят на вооружение в конце 2020-х или начале 2030-х, получат упор на малозаметность и будут иметь межконтинентальную дальность полета. Возможности новых бомбардировщиков остаются неопределенными, однако характеристики и послужной список уже имеющихся вполне позволяют оценить их боеспособность.

Ту-160М (Россия)

Ту-160, самый боеспособный класс бомбардировщиков России, разрабатывался для советских ВВС как скачок вперед в доставке ядерных зарядов на межконтинентальные расстояния: изначально к 2000 году планировалось ввести в эксплуатацию свыше 100 самолетов, но распад СССР положил программе конец, и Россия осталась со скромным флотом всего из 17 самолетов. Однако эти бомбардировщики были значительно модернизированы, а в 2015 году их производство возобновилось, и начиная с декабря 2022 года ВВС России получают новые образцы. Бомбардировщик может похвастаться непревзойденной скоростью, превышающей 2 Маха, и имеет оценочную дальность поражения в 5 000 километров благодаря использованию устойчивых к обнаружению РЛС крылатых ракет Х-101/102, которые прошли всесторонние боевые испытания в Сирии и на Украине.

Новые варианты, получившие обозначение Ту-160М, отличаются "невидимым" покрытием, более мощными двигателями, значительно увеличенной дальностью полета, новой авионикой и средствами связи, а также новыми системами защиты. Даже турбовентиляторные двигатели НК-321 еще советской разработки были мощнейшими силовыми установками на боевых самолетах в истории и обеспечили бомбардировщику превосходные летные характеристики. Ту-160М ценится за сочетание высокой скорости, дальности и мощного боевого снаряжения большой дальности, которое вскоре пополнится гиперзвуковыми ракетами. Парк Ту-160 используется, чтобы компенсировать отсутствие у России современного надводного военно-морского флота, и посещал аэродромы в стратегически важных точках в знак демонстрации силы и как символ ядерной мощи Москвы — например, побывал в Венесуэле в конце 2018 года.

B-2 (США)

Новейший бомбардировщик "с чистого листа" во всем мире, B-2 поступил на вооружение ВВС США в 1997 году — через десять лет после ввода в строй Ту-160. Благодаря революционной конструкции "летающее крыло-невидимка" B-2 некоторое время считался одним из самых живучих боевых самолетов в мире. Бомбардировщик предназначался для стратегических ядерных ударов по СССР и его союзникам по Варшавскому договору, однако участвовал в боевых действиях над Югославией и Ливией (причем в первом случае нанес точечный удар по посольству Китая в Белграде в рамках операции ЦРУ). Дальность полета, огневая мощь и малозаметность самолета остаются весьма внушительными, хотя современные достижения в области радиолокационных технологий и средств противодействия радиоэлектронной борьбе, накопленные за 40 лет с момента его создания, поставили его легендарную живучесть под сомнение.

B-2 страдает от ряда существенных недостатков: в первую очередь от жестких требований к техническому обслуживанию и высоких эксплуатационных расходов. Из-за этого он проводит в воздухе гораздо меньше времени по сравнению с аналогами — особенно если логистика затруднена из-за боевых условий. Из-за непомерных эксплуатационных затрат самолет оказался недоступным в значительном количестве: из запланированных 120 серийных экземпляров было построено всего 20. Бомбардировщик также страдает от отсутствия вооружения, запускаемого вне зоны доступа ПВО. Исключение составляет лишь недавно установленные ракеты JASSM, но они разрабатывались скорее для истребителей и имеют сравнительно небольшую дальность. Они замышлялись как ответ на падение жизнеспособности бомбардировщиков-невидимок из 1980-х при полетах с глубоким проникновением на территорию противника. В силу не самых высоких возможностей малозаметности B-2 долгое время годился лишь для сброса гравитационных бомб на умеренно защищенное воздушное пространство — например, пробивными снарядами GBU-57 по иранским ядерным объектам или северокорейским ракетным базам. Однако из-за успехов потенциальных противников в разработке датчиков сегодня такие миссии едва ли будут даже рассматриваться без значительных усилий по подавлению ПВО.

Ту-95МС (Россия)

Ту-95 впервые поднялся в воздух во время Корейской войны, когда Советским Союзом руководил еще Иосиф Сталин, и на протяжении почти всей холодной войны представлял собой единственный класс межконтинентальных бомбардировщиков на службе СССР. Всего было построено более 500 машин. При этом действующие Ту-95 считаются одними из новейших бомбардировщиков в мире, поскольку производились с конца 1980-х до 1993 года и сочетают в себе массу преимуществ — от надежной, не требующей частого обслуживания конструкции до значительных технологических достижений.

С тех пор бомбардировщики прошли модернизацию до стандарта Ту-95МС и получили новые двигатели и принципиально новое бортовое радиоэлектронное оборудование, а также приобрели совместимость с крылатыми ракетами Х-101/102 в качестве основного вооружения. Новые, более крупные ракеты во вращающейся пусковой установке КМУ-6-5 размещаться не могут и закреплены снаружи — причем каждый бомбардировщик несет до восьми штук. Большая дальность полета при сравнительно небольших размерах, и крайне дальнобойные и точные ракеты, устойчивые к обнаружению РЛС, делают Ту-95 мощным и экономически эффективным ресурсом, который к тому же гораздо доступнее в обслуживании, чем Ту-160.

B-52H (США)

Построенные еще в 1950-х B-52H считаются старейшими бомбардировщиками на вооружении во всем мире. В силу его простоты и легкости в обслуживании именно B-52 предпочли в свое время не только B-2 и проблемным B-1B, но и уже снятым с производства более новыми конструкциям — например, B-58. B-52 останется на вооружении еще долго, даже когда его аналоги окончательно выведут из эксплуатации, и будет нести службу вместе с будущими бомбардировщиками-невидимками B-21 Raider. Модификация B-52H получила новые двигатели, авионику и датчики, а пакет обновлений внутреннего оружейного отсека номер 1760 увеличил боевое снаряжение на 66% при использовании цифрового интерфейса. На протяжении истории арсенал бомбардировщика все время обновлялся, и самолеты получили четыре новые внешние пусковые установки. Каждая может нести до 20 крылатых ракет AGM-86, которые могут доставлять ядерные, обычные, проникающие и осколочные боеголовки на расстояние свыше 2 500 километров — значительно превосходя по дальности любое зенитное оружие. B-52H составляют примерно половину всех действующих бомбардировщиков на вооружении НАТО, при этом в дальнейшем их доля лишь вырастет, поскольку B-2 выводятся из эксплуатации из-за аварий, а B-1B постепенно списываются из состава ВВС.

H-6N (Китай)

H-6 — старейшая конструкция бомбардировщика из эксплуатируемых на сегодняшний день и на протяжении десятилетий также считалась старейшей в серийном производстве. При этом Китай поставил на вооружение свыше 270 самолетов и постепенно заменял старые модели новыми. Пекин успешно разработал специальные варианты для радиоэлектронной борьбы, противокорабельных ударов крылатыми ракетами и загоризонтных ударов высокой точности, но, пожалуй, уникальнейшим представляется все же H-6N, предназначенный для запуска баллистических ракет как по сухопутным целям, так и по военным кораблям. Четко рассмотреть модификацию H-6N впервые удалось лишь в апреле 2022 года. Она получила ряд совершенно уникальных возможностей, которые эффективно дополнят остальной флот H-6, а также ракетные средства сухопутного и морского базирования, обеспечив Пекину огромную огневую мощь против целей в западной части Тихого океана. H-6N также унаследовал от своих предшественников крайне низкие требования к техническому обслуживанию и эксплуатационные расходы — залог высокой доступности и устойчивости к атакам по линиям снабжения и логистике в военное время.