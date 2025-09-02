Замминистра обороны заявил о ликвидации за год 4 тыс. средств связи «Рубиконом»

Криворучко: «Рубикон» за год подавил более 44 тыс. БПЛА в зоне СВО

Подразделения Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» в зоне проведения специальной военной операции за год уничтожили 4 тыс. средств связи и подавили свыше 44 тыс. беспилотников. Об этом 1 сентября сообщил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко в ходе заседания Коллегии Минобороны РФ.

«Всего за год Центром уничтожено более 5 тыс. различного вооружения и военной техники противника. Помимо этого, уничтожено свыше 3,7 тыс. автомобилей повышенной проходимости, используемых ВСУ (Вооруженных сил Украины. — Ред.) для перевозок личного состава и военных грузов, 4 тыс. средств связи, РЭБ, РЛС и 13,5 тыс. объектов военной инфраструктуры», — привели его слова в Telegram-канале Минобороны.

Как отметил Криворучко, на данный момент центр совместно с народным ВПК занимается разработкой новых изделий и модернизацией имеющегося оружия. Кроме того, ведутся испытания техники, апробация в боевых условиях и внедрение в войска.

Криворучко также доложил о разработке механизма ускоренной разработки и оснащения подразделений образцами вооружения, обладающими новыми боевыми возможностями. По его словам, их создают гражданские предприятия различного уровня, изобретатели техники. Ключевым элементом этого механизма является реализуемый подразделениями Минобороны РФ проект «Военная технологическая инициатива».

Ранее в этот же день Минобороны РФ рассказало, что расчет орудия 2А65 «Мста-Б» 1-го гаубичного артиллерийского дивизиона 72-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск поразил пункт управления БПЛА противника на константиновском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР). Уточнялось, что военный, получив координаты цели, подготовил орудие к бою и успешно уничтожил двумя точными выстрелами пункт управления беспилотниками, а также антенны и площадку взлета вместе с живой силой противника.