Запад игнорирует другую половину мира на свой страх и риск (The Independent, Великобритания)

Independent: после саммита ШОС главы государств отправятся в Пекин на парад

На ежегодный саммит ШОС прибыли лидеры 25 государств, и представителей Запада среди них не оказалось, пишет Independent. Вероятно, отмечает автор, они заняты решением важных вопросов у себя дома — но полное игнорирование мероприятие в Китае точно может аукнуться им в будущем.

Мэри Дежевски

Учитывая присутствие в Китае 25 мировых лидеров, включая представителей России, Индии, Ирана и Северной Кореи, прибывших на саммит ШОС, невольно возникает вопрос, почему Запад, кажется, не проявил достаточного интереса — или совсем не встревожился.

Более 25 лидеров стран и руководителей 10 международных организаций собрались в китайском прибрежном городе Тяньцзинь, чтобы обсудить вопросы безопасности, мировой экономики и региональные проблемы. Саммит принимает Си Цзиньпин, среди участников — Владимир Путин из России, Нарендра Моди из Индии (который впервые за семь лет посещает Китай), а также лидеры Ирана, Индонезии и Турции. В совокупности их страны составляют четверть мирового ВВП — этот показатель растет — и почти половину мирового населения. Приготовьтесь к групповому фото: если вы хотели увидеть наглядную картину большей части будущего мира, то вот она.

Это трехдневное собрание — ежегодный саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Созданная в 1990-х годах для урегулирования региональных споров, возникших после распада Советского Союза, в 2001 году она была преобразована в своего рода аналог западного блока НАТО, США и ЕС, хотя ее влияние так и не соответствовало этим амбициям. Растущее влияние БРИКС также затуманило картину, поскольку включение Латинской Америки расширило их сферу влияния. Однако с рекордной явкой на саммите ШОС в Китае в этом году динамика между двумя группами может измениться.

Выбор Китаем города Тяньцзинь также, безусловно, не случаен. Сто лет назад это был мозаичный набор иностранных территориальных концессий, а сейчас это крупный портовый город, ставший витриной китайского развития. Почетные гости, несомненно, обратят на это внимание. Еще они заметят, что у этой встречи есть постскриптум. Многие из них отправятся в Пекин, чтобы принять участие в праздновании 80-летия окончания Второй мировой войны. Это едва ли можно считать поводом для больших торжеств в Китае, тем более что тогда у власти находились националисты.

Однако военный парад, который будет центральным событием, свидетельствует о том, что эти торжества частично призваны показать Западу, что он не имеет монопольного права на победу союзников в Тихом океане и что Китай тоже был и остается частью этой истории. Среди гостей парада будет Ким Чен Ын из Северной Кореи, который впервые с 2019 года посетит Китай и впервые примет участие в крупном международном мероприятии вместе с лидерами Китая и России.

Учитывая масштаб событий и уровень участия как в ШОС, так и в праздновании годовщины окончания Второй мировой войны, можно задаться вопросом, почему Запад, похоже, проявил столь относительно небольшой интерес — или все же решил не показывать свою встревоженность. Одной из причин, конечно, является просто вес других новостей, включая политические кризисы в некоторых частях Европы, напряженность в Великобритании по поводу отелей для беженцев, насилие в Газе и вокруг нее, а также неудачные попытки Дональда Трампа положить конец конфликту на Украине. А его поражение в суде по вопросу пошлин вызвало новую волну беспокойства, которая, несомненно, будет занимать видное место в дискуссиях в Тяньцзине.

Однако для Запада было бы большой ошибкой игнорировать то, что происходит в Китае на этой неделе. Даже если в происходящем больше символизма, чем конкретики, необходимо прислушаться к множеству посылаемых сигналов. Среди них есть следующие. О России: саммит Трампа на Аляске, возможно, положил конец изоляции Путина Западом, но степень этой изоляции была преувеличена. Путин остается желательным лицом в большей части мира — и он займет свое место в качестве одного из главных международных лидеров в Тяньцзине. О России и Китае: Си и Путин появятся на военном параде в Пекине, более того, вместе с другими. Это не эксклюзивный союз; это партнерство, основанное, в частности, на экономической выгоде, которая существует в более широком региональном контексте.

О Китае и Индии: саммиту ШОС предшествовали обширные переговоры между Моди и Си, что, по крайней мере на данный момент, опровергает распространенное мнение о том, что в мире нет достаточно места для обоих. О России и Индии: Трамп, похоже, сделал ставку на угрозу введения заоблачных пошлин, чтобы помешать Индии покупать российские энергоресурсы. Мало того, что Индия не поддалась этой угрозе, но и сами пошлины, возможно, не будут введены. Что касается Центральной Азии: выживание и возможное возрождение ШОС бросает вызов давнейшей западной убежденности в том, что Россия и Китай должны вести смертельную борьбу за влияние в регионе.

Ничто из этого не означает, что Россия не предпочла бы вновь ориентировать свою торговлю и дипломатию на США и Европу, где она чувствует себя как дома. Это также не означает, что в такой гибкой и географически обширной группе, как ШОС, нет напряженности или нет сильных национальных интересов, которые могут разделить ее. Это означает, что лидеры, представляющие почти половину населения мира, обсуждают свое будущее без особой оглядки на Запад и тем более суверенно от него. Видимо, старому порядку не обязательно исчезать, чтобы можно было увидеть очертания нового.