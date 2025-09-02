Войти
ЦАМТО

Австралия в течение 10 лет планирует приобрести беспилотные комплексы на сумму около 6,5 млрд. долл. США

612
0
0
БПЛА Vector немецкой компани Quantum Systems
БПЛА Vector немецкой компани Quantum Systems.
Источник изображения: European Security & Defence

ЦАМТО, 1 сентября. Правительство Австралии на фоне новых тенденций в ведении современных боевых действий выделит в ближайшие 10 лет около 10 млрд. австр. долл. (6,5 млрд. долл. США) на приобретение беспилотных комплексов и систем борьбы с ними.

Благодаря новым инвестициям в производство беспилотных систем австралийское правительство, в том числе, намерено укрепить национальную промышленность и оперативные возможности Вооруженных сил.

Как говорится в пресс-релизе правительства Австралии, спустя всего четыре месяца после запуска проекта LAND 156 (по борьбе с беспилотниками) уже заключены контракты на сумму 16,9 млн. австр. долл. с 11 поставщиками, включая пять национальных компаний.

В рамках этих контрактов будет произведено не менее 120 систем обнаружения и нейтрализации беспилотников. Кроме того, в ближайшие месяцы будут объявлены новые контракты, связанные с закупкой антидроновых систем.

Эта инициатива является частью более широкой стратегии, которая включает в себя инвестиции в размере более 10 млрд. австр. долл. в беспилотные системы в течение 10 лет, в том числе 4,3 млрд. австр. долл. в воздушные платформы.

Данные усилия, как сообщается, укрепят сотрудничество с такими партнерами, как Droneshield, Sypaq Systems, Amsl Aero, Grabba Technologies и Boresight.

Развитие антидроновых возможностей также будет форсировано в результате реализации программы "Миссия Сиракуз", продвигаемой в рамках проекта ускоренного развития передовых стратегических возможностей (The Advanced Strategic Capabilities Accelerator – ASCA), и направленной на создание решений против роев дронов и беспилотников среднего размера.

Новые закупки будут дополнять уже эксплуатируемые платформы, такие как "Блэк Хорнет", "Пума", "Уосп", "Скайларк" и R70 "Скайрэйнджер", а также другие, находящиеся на этапе введения в боевой состав, такие как "Свитчблэйд-300", "Интегратор" компании Insitu Pacific и "Вектор-2" компании Quantum Systems.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
США
Продукция
PD-100
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.09 21:01
  • 10366
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 02.09 17:18
  • 11
Терпение Мишустина лопнуло? Авиапрому прислали доктора – Германа Грефа
  • 02.09 16:54
  • 1
Малый с «Калибром»: как новые корабли усилят ВМФ России
  • 02.09 16:41
  • 1
Атомный подводный крейсер "Пермь" в море
  • 02.09 16:34
  • 151
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 02.09 16:05
  • 1
ВКС России получили Ил-76МД-90А
  • 02.09 06:34
  • 1
Ответ на "Европе нужен собственный "путь войны" (Der Spiegel, Германия)"
  • 02.09 02:26
  • 1
Страны ШОС выступают за сохранение космического пространства свободным от оружия
  • 02.09 02:18
  • 1
Европе нужен собственный "путь войны" (Der Spiegel, Германия)
  • 01.09 20:33
  • 0
Комментарий к ""Дракон", "Черный орел", "Прорыв": как танкопром искал пути к совершенству"
  • 01.09 18:29
  • 0
Ответ на "Зеленский заявил о планировании новых ударов по РФ и показал пуск «Фламинго»"
  • 01.09 18:15
  • 0
Комментарий к "Впервые в истории! Детальный анализ ядерной доктрины России (JB Press, Япония)"
  • 01.09 16:31
  • 0
Агрессивный «Защитник»
  • 01.09 11:20
  • 1
Если завтра война: пять пакистанских видов вооружений, которых должна бояться Индия (The National Interest, США)
  • 01.09 10:39
  • 1
Трамп обсуждает отправку на Украину частной армии (The Telegraph UK, Великобритания)