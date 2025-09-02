Австралия в течение 10 лет планирует приобрести беспилотные комплексы на сумму около 6,5 млрд. долл. США

ЦАМТО, 1 сентября. Правительство Австралии на фоне новых тенденций в ведении современных боевых действий выделит в ближайшие 10 лет около 10 млрд. австр. долл. (6,5 млрд. долл. США) на приобретение беспилотных комплексов и систем борьбы с ними.

Благодаря новым инвестициям в производство беспилотных систем австралийское правительство, в том числе, намерено укрепить национальную промышленность и оперативные возможности Вооруженных сил.

Как говорится в пресс-релизе правительства Австралии, спустя всего четыре месяца после запуска проекта LAND 156 (по борьбе с беспилотниками) уже заключены контракты на сумму 16,9 млн. австр. долл. с 11 поставщиками, включая пять национальных компаний.

В рамках этих контрактов будет произведено не менее 120 систем обнаружения и нейтрализации беспилотников. Кроме того, в ближайшие месяцы будут объявлены новые контракты, связанные с закупкой антидроновых систем.

Эта инициатива является частью более широкой стратегии, которая включает в себя инвестиции в размере более 10 млрд. австр. долл. в беспилотные системы в течение 10 лет, в том числе 4,3 млрд. австр. долл. в воздушные платформы.

Данные усилия, как сообщается, укрепят сотрудничество с такими партнерами, как Droneshield, Sypaq Systems, Amsl Aero, Grabba Technologies и Boresight.

Развитие антидроновых возможностей также будет форсировано в результате реализации программы "Миссия Сиракуз", продвигаемой в рамках проекта ускоренного развития передовых стратегических возможностей (The Advanced Strategic Capabilities Accelerator – ASCA), и направленной на создание решений против роев дронов и беспилотников среднего размера.

Новые закупки будут дополнять уже эксплуатируемые платформы, такие как "Блэк Хорнет", "Пума", "Уосп", "Скайларк" и R70 "Скайрэйнджер", а также другие, находящиеся на этапе введения в боевой состав, такие как "Свитчблэйд-300", "Интегратор" компании Insitu Pacific и "Вектор-2" компании Quantum Systems.