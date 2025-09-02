Самый большой в мире крейсер и самый тяжелый перехватчик — идеальное сочетание для охраны российского Заполярья (Military Watch Magazine, США)

MWM: крейсер "Адмирал Нахимов" и МиГи-31БМ идеальны для охраны Заполярья

Модернизированный крейсер "Адмирал Нахимов" по огневой мощи равен трем полным дивизионам наземных ЗРК С-400, пишет MWM. В сочетании с тяжелыми перехватчиками МиГ-31БМ он идеально подходит для защиты российского Заполярья.

После подтверждения в последнюю неделю июля, что первый российский модернизированный крейсер проекта “Киров” “Адмирал Нахимов” был спущен на воду, и последовавшей вслед за этим информации, что судно начало ходовые испытания в Белом море, всё чаще поднимаются вопросы, как этот самый большой и самый тяжело вооруженный в мире корабль будет использован для обороны российского Заполярья. Крейсер и прежде выполнял в регионе важнейшую роль в составе Северного флота. В Арктике России приходится решать серьезные проблемы безопасности, связанные как с обширностью самой территории, что затрудняет оборону, так и со стремительным расширением присутствия в регионе западного блока. Защита воздушного пространства Арктики давно представляет собой особенно сложную задачу. В регионе уже действуют системы ПВО большой дальности С-400 и С-500, однако в силу своей малой мобильности без развертывания в недоступно большом количестве они не покроют и малой части территории.

“Адмирал Нахимов” несет на борту крупнейший арсенал зенитных ракет большой дальности среди всех боевых кораблей мира: 96 из 176 его вертикальных пусковых установок предназначены для размещения ракет морского варианта системы ПВО большой дальности С-400. Мало того, что по огневой мощи это аналог трех полных дивизионов наземных ЗРК С-400, — сам “Адмирал Нахимов” обладает исключительно высокой мобильностью благодаря двум ядерным реакторам и может оперативно перебрасывать свой арсенал ПВО по обширной акватории Арктики. С-400 обеспечивает дальность поражения 400 километров с использованием ракет 40Н6 со скоростью свыше 14 Махов, что позволяет перехватывать гиперзвуковые ракеты со скоростью свыше 8 Махов в сочетании с быстрым обнаружением угроз.

Но даже несмотря на развитые возможности ПВО, “Адмирал Нахимов” сталкивается со значительными ограничениями в защите воздушного пространства Заполярья. Даже при обширном радиусе поражения и высокой крейсерской скорости корабль может охватить лишь малую часть воздушного пространства Арктики. Ни один другой класс российских военных кораблей сопоставимых возможностей ПВО большой дальности не имеет — это означает, что корабль в любых обстоятельствах получит лишь ограниченную поддержку ВМФ России в задачах противовоздушной обороны. Отсутствие передовых датчиков также может ограничить возможности С-400 по поражению целей за горизонтом на малых высотах. Потенциальное решение — объединение передовых возможностей корабля с возможностями тяжелых перехватчиков МиГ-31БМ (по классификации НАТО: Foxhound или “Лисогон”), которые прекрасно друг друга дополняют. Одна из задач этих самолетов — как раз охрана Арктики, и в 1970-х годах они разрабатывались специально для этой цели.

Спроектированный для действий в регионах без достаточного прикрытия в виде наземных систем управления и ПВО, МиГ-31 обладает исключительной дальностью полета, высочайшей в мире крейсерской скоростью (порядка 2,3 Маха) и крупнейшим в мире радаром Н007 “Заслон”, который более чем втрое больше самых больших радаров на западных истребителях. МиГ-31БМ поступил на вооружение в 2009 году как глубоко модернизированный вариант советского самолета, получив новый радар и авионику, ряд усовершенствований конструкции и новую ракету класса “воздух – воздух” Р-37М в качестве основного вооружения. Внушительные возможности самолета в области дальнего воздушного боя были сполна продемонстрированы на украинском театре военных действий, где он оказался значительно более эффективным, чем другие российские тактические самолеты, включая даже Су-35, благодаря сочетанию усовершенствованных датчиков, большой грузоподъемности и обширному боевому снаряжению, а также способности запускать ракеты с гораздо больших высот и скоростей.

С высоты мощные датчики МиГ-31 могут снабжать “Адмирала Нахимова” ключевыми данными целеуказания, облегчая системам С-400 наведение на загоризонтные цели — подобно тому, как российские системы ДРЛОиУ облегчили работу наземных ЗРК С-400 на украинском театре военных действий, способствуя поражению низколетящих целей на расстоянии до 400 километров. Таким образом перехватчики могли бы компенсировать основное ограничение систем С-400 при самостоятельной работе. Сам МиГ-31 страдает оттого, что может нести лишь четыре ракеты Р-37М. Предполагалось, что эта проблема будет решена благодаря разработке усовершенствованного варианта МиГ-31М, который сможет нести шесть ракет Р-37, однако программа была закрыта в 1994 году. В свою очередь, наличие на борту “Адмирала Нахимова” 96 дальнобойных ракет класса “земля – воздух” помогло бы решить эту проблему: МиГ-31 смогли бы наводить на свои цели сразу несколько корабельных ракет и тем самым избавились от необходимости возвращаться на базу, израсходовав боекомплект Р-37М. Хотя ожидается, что МиГ-31БМ составят основу российских возможностей ПВО в Арктике в обозримом будущем, ввод в эксплуатацию “Адмирала Нахимова” может оказаться неоценимым подспорьем на этапе, когда будущее российского авиационного парка в регионе представляется все менее определенным.