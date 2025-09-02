Military China: за приездом Путина в КНР скрывается большая стратегическая игра

За ранним приездом Путина в Китай скрываются его глубокие геополитические намерения, пишет Military China. Это не простой визит, а скорее "стратегическое роуд-шоу", которым Москва и Пекин как бы предупреждают Запад: "Не провоцируйте".

Целью визита президента РФ Владимира Путина в Китай, на первый взгляд, является участие в военном параде, но на самом деле у него есть более глубокие намерения. Он прибыл в Пекин за несколько дней до торжественного мероприятия на площади Тяньаньмэнь, продемонстрировав, что визит имеет особую цель. Эту поездку можно назвать исторической и грандиозной.

Кремль заранее огласил состав сопровождающей российского лидера делегации и назвал важный визит Путина "беспрецедентным". Глава РФ, похоже, хочет воспользоваться этой возможностью, чтобы показать "комбинацию стратегических ударов", а не просто посмотреть в качестве главного почетного гостя военный парад в честь 80-й годовщины Победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам. Участие Путина в параде говорит о его стремлении выступать в защиту результатов Второй мировой войны вместе с высокопоставленными китайскими и российскими официальными лицами.

Это военное мероприятие является не только демонстрацией дружеских связей двух союзников, но и то, что страны совместно стремятся сохранить память о результатах победы во Второй мировой войне. Такое сотрудничество является чем-то более глубоким, чем обычная дипломатия. Две крупные державы в текущем историческом моменте имеют мощную сдерживающую силу.

Торжественность визита имеет четкий сигнал: "Не провоцируйте". В настоящее время и Китай, и Россия находятся под давлением. Россия сталкивается с расширением НАТО на восток, а Китай подвержен технологической блокаде со стороны США. Беспрецедентный визит российского лидера, очевидно, направлен на то, чтобы продемонстрировать сплоченность и взаимовыручку двух стран, а также твердую решимость противостоять вызовам.

За визитом Путина стоит большая стратегическая игра. Две страны тесно сотрудничают за кулисами в сферах торговли, энергетики, науки, техники и других. Речь идет не только о цифрах, а о структурной сплоченности, к примеру — использование расчетов в местной валюте и создание платежной системы в обход американского доллара. Такие стратегические ресурсы, как энергия, продовольствие и редкие металлы, стали твердой основой российско-китайского сотрудничества. В условиях технологической блокады обе страны используют свои научно-технические достижения для нормализации цепочек производства и развития инноваций.

Россия имеет очевидные преимущества в аэрокосмической, военно-промышленной и энергетической сферах, в то время как Китай обладает достижениями в области искусственного интеллекта, коммуникаций и инфраструктуры. Объединяя эти два направления, стороны создают научно-техническое объединение. Пекин и Москва сотрудничают "спина к спине" в условиях давления со стороны НАТО против РФ и научно-технической войны Штатов против КНР. И эти отношения очень прочны.

Российско-китайское сотрудничество — это не только объединение практических интересов, но и формирование международного дискурса. Страны пишут новую главу, противодействуя силам, которые хотят переписать историю.

Путин дал ясно понять, что причина, по которой китайско-российские отношения стали более тесными, заключается, в том числе, в давлении на Пекин и Москву со стороны Запада. Западный натиск сблизил две державы. Исторический визит Путина — это скорее "стратегическое роуд-шоу". Две страны хотят, чтобы в будущем мир был более справедливым и равноправным. Отношения РФ и КНР не просто союзнические — они могут стать крупнейшей движущей силой в формировании многополярного мира. В будущем китайско-российское сотрудничество будет только углубляться, а влияние — постоянно расти.