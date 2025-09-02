Дмитрий Шугаев: РФ и Индия заключили в 2025 г крупные контракты по авиационной тематике

Российский истребитель Су-57 на XV международной выставке авиакосмической техники Aero India 2025 на авиабазе ВВС Индии Елаханка.

ЦАМТО, 1 сентября. Россия и Индия заключили в 2025 году несколько крупных контрактов, касающихся авиационной тематики.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил журналистам в Тяньцзине директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

"Индия – наш стратегический партнер, с большим объемом, с большим портфелем заказов. Несколько контрактов крупных подписали. Они касаются авиационной тематики, будем дальше двигаться, – сказал Д.Шугаев.

По его словам, те контракты, которые готовились в 2024 году, нашли реализацию с точки зрения подписания в 2025 году.