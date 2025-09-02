Директор ФСВТС: Россия предлагает Турции комплексное обслуживание ЗРС С-400 и другие варианты сотрудничества

ЦАМТО, 1 сентября. Москва предлагает Анкаре комплексное обслуживание поставленных ранее ЗРС С-400, готова обсуждать и другие вопросы военно-технического сотрудничества, препятствий для этого нет.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил журналистам в Тяньцзине директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

Как напоминает агентство, в 2017 году Россия и Турция заключили контракт на полковой комплект ЗРС С-400 на сумму 2,5 млрд. долл., который был поставлен летом-осенью 2019 года.

"С Анкарой у нас давняя история по С-400. Мы, естественно, предлагаем комплексное обслуживание поставленных ранее систем с учетом того, что прошло определенное время, и нужно поддерживать ЗРС в боеготовом состоянии. Это требует адекватного техобслуживания", – сказал Д.Шугаев.

Он подчеркнул, что Москва готова обсуждать с Анкарой и другие вопросы военно-технического сотрудничества.

"Готовы с нашими турецкими партнерами обсуждать и другие темы, не только ПВО, если будет такая необходимость. Нет никаких ограничений или каких-то специальных тем (по тематике ВТС – прим. ред.), которые мы не могли бы обсудить с нашими турецкими партнерами, если такой интерес будет проявлен", – сказал Д.Шугаев.