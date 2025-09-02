У Европы есть "довольно точный" план по развертыванию войск на Украине, заявила фон дер Ляйен (Financial Times, Великобритания)

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с заявлением для СМИ в штаб-квартире ЕС в Брюсселе, Бельгия, 28 августа 2025 года.

Фон дер Ляйен: у ЕС есть "довольно точный" план отправки военных на Украину

США внесут вклад в реализацию "довольно точного" плана по Украине, который подготовил Евросоюз, пишет Financial Times. По словам Урсулы фон дер Ляйен, доверять американцам в этом отношении не только можно, но и нужно. Они помогут Киеву на поле боя, а спонсором станет Брюссель.

Гарантии безопасности Украине в случае мирного урегулирования будут полностью подкреплены обязательствами со стороны США, заявила FT Урсула фон дер Ляйен.

Европейские столицы работают над "довольно точными планами" потенциального развертывания войск на Украине в рамках гарантий безопасности в постконфликтный период. Они будут полностью подкреплены обязательствами со стороны США, заявила председатель Еврокомиссии.

В интервью Financial Times председатель она сообщила, что существует "четкая дорожная карта" для возможного развертывания европейских войск на Украине.

"Гарантии безопасности имеют первостепенное значение и абсолютно необходимы. У нас есть четкая дорожная карта, и мы достигли соглашения в Белом доме... и эта работа продвигается очень успешно", — заявила фон дер Ляйен.

Фон дер Ляйен выступила с речью в ходе турне по восточным государствам ЕС, граничащим с Россией, в эти выходные. Во время поездки она уделила особое внимание усилиям, направленным на увеличение расходов на национальную оборону и улучшение военной готовности на континенте.

Ее заявление прозвучало на фоне подготовки к встрече европейских лидеров на этой неделе, на которой они должны подтвердить свои национальные обязательства в отношении западных сил.

Она заявила, что столицы работают над планами "развертывания многонациональных войск и поддержки со стороны американцев".

"Президент Трамп заверил нас, что американское присутствие будет обеспечено для поддержки. Это было совершенно ясно и неоднократно подтверждалось", — сказала она.

Киев потребовал от своих западных союзников предоставления конкретных гарантий безопасности, в том числе присутствия войск на территории страны, в рамках любого мирного соглашения, которое положит конец военным действиям на Украине.

В состав войск потенциально войдут десятки тысяч военнослужащих под руководством Европы, которых будут поддерживать США, в частности, системы командования и управления, а также средства разведки и наблюдения. Эта договоренность была достигнута в ходе недавней встречи между президентом США Дональдом Трампом, президентом Украины Владимиром Зеленским и высокопоставленными европейскими лидерами.

Те, кто ранее встречался с Трампом в Вашингтоне, как ожидается, соберутся в четверг в Париже по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона, чтобы продолжить дискуссии на высоком уровне. Об этом сообщили в Financial Times со ссылкой на трех дипломатов, осведомленных об этих планах.

Среди присутствующих будут канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Елисейский дворец от комментариев отказался.

На прошлой неделе министры обороны так называемой "коалиции желающих" встретились и "разработали довольно точные планы", заявила фон дер Ляйен, включая обсуждение "необходимых вопросов для эффективного наращивания войск".

"Конечно, для этого всегда необходимо политическое решение соответствующей страны, поскольку развертывание войск является одним из ключевых суверенных решений государства. [Но] ощущение безотлагательности очень велико... процесс продвигается. Он действительно начинает становиться понятным", — добавила она.

Фон дер Ляйен высоко оценила приверженность Трампа в приложении усилий по установлению мира после нескольких месяцев неопределенности в европейских столицах относительно позиции президента США, который в прошлом нахваливал Путина и конфликтовал с Зеленским.

"Путин не изменился. Он — хищник. [Трамп] хочет мира, а Путин не хочет садиться за стол переговоров... У него негативный опыт общения с Путиным, который все чаще не делает того, что обещает", — сказала она.

"Однако за последние месяцы мы провели несколько встреч, которые подтвердили, что европейцы могут быть надежными партнерами. Очевидно, что если мы что-то говорим, то делаем это", — добавила она.

Любое размещение западных военных сил на территории Украины после завершения конфликта будет способствовать значительному укреплению украинской армии, которая станет основой сил сдерживания.

Фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия изучит новые источники поступления средств, чтобы обеспечить "устойчивое финансирование ВСУ в качестве <...> гарантии безопасности".

"После заключения любого мирного соглашения Киеву понадобится довольно значительное количество военнослужащих, им нужны хорошие зарплаты и, конечно, современное оборудование... в этом, безусловно, должен будет участвовать ЕС", — отметила глава Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что текущие источники финансирования Украины со стороны Брюсселя, в том числе и бюджетная поддержка, должны быть сохранены и в мирное время. По ее словам, "дополнительные выплаты должны быть предусмотрены для украинских вооруженных сил".

ЕС также сохранит финансирование ВСУ и после заключения любого мирного соглашения. Он также призывает государства-члены использовать оборонно-кредитный фонд в размере 150 миллиардов евро для заключения соглашений о совместном производстве с украинскими оборонными предприятиями или для закупки оружия, которое может быть передано Киеву.

"Роль Еврокомиссии крайне важна для того, чтобы государства-члены могли выделить средства на значительное усиление обороноспособности", — заявила фон дер Ляйен.

"Характер военных действий полностью изменился", — добавила она, подчеркнув, что вооруженным силам ЕС необходимо вкладываться в беспилотники, средства противовоздушной и противоракетной обороны, а также в космические и кибернетические технологии.