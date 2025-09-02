MWM: флоты стран НАТО ощущают свою уязвимость перед подлодками класса "Ясень"

Натовские военные подозревают, что за учениями в Северном море с участием американского авианосца Gerald Ford следила российская подлодка класса "Ясень", пишет Military Watch Magazine. Но несмотря не все старания противолодочной авиации НАТО засечь местонахождение субмарины так и не удалось.

ВВС США, Королевские ВВС Великобритании и Королевские ВВС Норвегии 27 августа подняли в воздух в полярных широтах несколько противолодочных самолетов P-8. Это было сделано в ответ на предполагаемое присутствие российской подводной лодки, которая могла представлять угрозу авианосцу ВМС США Gerald Ford, который находился в регионе (ранее сообщалось, что ударная группа авианосца Gerald Ford проводила совместные учения с норвежским флотом в Северном море, — прим. ИноСМИ). К следующему дню норвежские P-8 совершили три боевых вылета с авиабазы Эвенес, тогда как британские P-8 совершили целых восемь с базы ВВС Лоссимут в Шотландии. Количество вылетов самолетов P-8 ВМС США неизвестно.

Западные источники охарактеризовали случившееся как “необычайно крупный и продолжительный всплеск активности”. Класс российской подводной лодки, предположительно действовавшей в этом районе, остается неподтвержденным, хотя масштаб опасений и решительность предпринятых мер указывают на то, что это могла быть одна из новых атомных подлодок ВМФ России класса “Ясень”, которые относятся к самым малошумным в мире.

Авианосцы США класса Gerald Ford — безусловно, самый боеспособный класс авианесущих кораблей во всем западном мире — был переброшен к европейским берегам в период высокой напряженности в отношениях с Россией из-за продолжающихся боевых действий на Украине. Многие члены НАТО, включая США, Великобританию, Францию и Польшу, осуществили масштабное развертывание сухопутных войск и контрактников в поддержку военной кампании Украины и понесли ощутимые потери в ходе многочисленных столкновений с российскими войсками. Ширящееся наступление сухопутных войск Москвы лишь обострило напряженность. В рамках вмешательства Запада в конфликт самолеты P-8 часто развертывались в районе Черного моря для рекогносцировки. Они стали одним из средств в арсенале НАТО для сбора ценных разведданных в поддержку военных действий Украины. Противолодочные самолеты P-8 — основной инструмент НАТО для отслеживания подводных угроз в Атлантике и Арктике и противодействия им. Они оснащены современными радиолокационными станциями и гидроакустическими буями для обнаружения и отслеживания современных подлодок. Самолеты также оснащены торпедами Mark 54, которые позволяют им непосредственно атаковать обнаруженные корабли неприятеля.

Угроза силам НАТО со стороны российского ударного подводного флота значительно возросла как в связи с расширением парка современных лодок класса “Ясень”, так и в связи с постановкой на вооружение все большего количества новых противокорабельных крылатых ракет “Циркон”. Первый пуск “Циркона” с подлодки класса “Ясень” состоялся в октябре 2021 года. Дальность полета ракеты составляет 1 000 километров, а скорость — 9 Махов, что крайне осложняет перехват. 24 июля было подтверждено, что президент России Владимир Путин распорядился продлить серийное производство усовершенствованных подлодок проекта “Ясень-М”, подчеркнув их важность в качестве костяка многоцелевых сил Военно-морского флота России. Ожидается, что сложность обнаружения лодок проекта “Ясень” вкупе с радиусом поражения ракеты “Циркон” еще больше усугубит давление на парк противолодочных самолетов P-8 стран НАТО.