Войти
ИноСМИ

Крупнейшему авианосцу США угрожала российская подлодка: в ответ были развернуты противолодочные самолеты P-8 (Military Watch Magazine, США)

750
0
0
Авианосец типа «Джеральд Р. Форд»
Авианосец типа «Джеральд Р. Форд».
Источник изображения: © CC0 / Public Domain U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Ridge Leoni

MWM: флоты стран НАТО ощущают свою уязвимость перед подлодками класса "Ясень"

Натовские военные подозревают, что за учениями в Северном море с участием американского авианосца Gerald Ford следила российская подлодка класса "Ясень", пишет Military Watch Magazine. Но несмотря не все старания противолодочной авиации НАТО засечь местонахождение субмарины так и не удалось.

ВВС США, Королевские ВВС Великобритании и Королевские ВВС Норвегии 27 августа подняли в воздух в полярных широтах несколько противолодочных самолетов P-8. Это было сделано в ответ на предполагаемое присутствие российской подводной лодки, которая могла представлять угрозу авианосцу ВМС США Gerald Ford, который находился в регионе (ранее сообщалось, что ударная группа авианосца Gerald Ford проводила совместные учения с норвежским флотом в Северном море, — прим. ИноСМИ). К следующему дню норвежские P-8 совершили три боевых вылета с авиабазы Эвенес, тогда как британские P-8 совершили целых восемь с базы ВВС Лоссимут в Шотландии. Количество вылетов самолетов P-8 ВМС США неизвестно.

Западные источники охарактеризовали случившееся как “необычайно крупный и продолжительный всплеск активности”. Класс российской подводной лодки, предположительно действовавшей в этом районе, остается неподтвержденным, хотя масштаб опасений и решительность предпринятых мер указывают на то, что это могла быть одна из новых атомных подлодок ВМФ России класса “Ясень”, которые относятся к самым малошумным в мире.

Авианосцы США класса Gerald Ford — безусловно, самый боеспособный класс авианесущих кораблей во всем западном мире — был переброшен к европейским берегам в период высокой напряженности в отношениях с Россией из-за продолжающихся боевых действий на Украине. Многие члены НАТО, включая США, Великобританию, Францию и Польшу, осуществили масштабное развертывание сухопутных войск и контрактников в поддержку военной кампании Украины и понесли ощутимые потери в ходе многочисленных столкновений с российскими войсками. Ширящееся наступление сухопутных войск Москвы лишь обострило напряженность. В рамках вмешательства Запада в конфликт самолеты P-8 часто развертывались в районе Черного моря для рекогносцировки. Они стали одним из средств в арсенале НАТО для сбора ценных разведданных в поддержку военных действий Украины. Противолодочные самолеты P-8 — основной инструмент НАТО для отслеживания подводных угроз в Атлантике и Арктике и противодействия им. Они оснащены современными радиолокационными станциями и гидроакустическими буями для обнаружения и отслеживания современных подлодок. Самолеты также оснащены торпедами Mark 54, которые позволяют им непосредственно атаковать обнаруженные корабли неприятеля.

Угроза силам НАТО со стороны российского ударного подводного флота значительно возросла как в связи с расширением парка современных лодок класса “Ясень”, так и в связи с постановкой на вооружение все большего количества новых противокорабельных крылатых ракет “Циркон”. Первый пуск “Циркона” с подлодки класса “Ясень” состоялся в октябре 2021 года. Дальность полета ракеты составляет 1 000 километров, а скорость — 9 Махов, что крайне осложняет перехват. 24 июля было подтверждено, что президент России Владимир Путин распорядился продлить серийное производство усовершенствованных подлодок проекта “Ясень-М”, подчеркнув их важность в качестве костяка многоцелевых сил Военно-морского флота России. Ожидается, что сложность обнаружения лодок проекта “Ясень” вкупе с радиусом поражения ракеты “Циркон” еще больше усугубит давление на парк противолодочных самолетов P-8 стран НАТО.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Норвегия
Польша
Россия
США
Украина
Франция
Продукция
P-8 Poseidon
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Авианосец
Арктика
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.09 21:01
  • 10366
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 02.09 17:18
  • 11
Терпение Мишустина лопнуло? Авиапрому прислали доктора – Германа Грефа
  • 02.09 16:54
  • 1
Малый с «Калибром»: как новые корабли усилят ВМФ России
  • 02.09 16:41
  • 1
Атомный подводный крейсер "Пермь" в море
  • 02.09 16:34
  • 151
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 02.09 16:05
  • 1
ВКС России получили Ил-76МД-90А
  • 02.09 06:34
  • 1
Ответ на "Европе нужен собственный "путь войны" (Der Spiegel, Германия)"
  • 02.09 02:26
  • 1
Страны ШОС выступают за сохранение космического пространства свободным от оружия
  • 02.09 02:18
  • 1
Европе нужен собственный "путь войны" (Der Spiegel, Германия)
  • 01.09 20:33
  • 0
Комментарий к ""Дракон", "Черный орел", "Прорыв": как танкопром искал пути к совершенству"
  • 01.09 18:29
  • 0
Ответ на "Зеленский заявил о планировании новых ударов по РФ и показал пуск «Фламинго»"
  • 01.09 18:15
  • 0
Комментарий к "Впервые в истории! Детальный анализ ядерной доктрины России (JB Press, Япония)"
  • 01.09 16:31
  • 0
Агрессивный «Защитник»
  • 01.09 11:20
  • 1
Если завтра война: пять пакистанских видов вооружений, которых должна бояться Индия (The National Interest, США)
  • 01.09 10:39
  • 1
Трамп обсуждает отправку на Украину частной армии (The Telegraph UK, Великобритания)