"Они охотятся за русскими подлодками": жители шотландского острова не могут спать по ночам из-за хтонического гула в море (The Times, Великобритания)

The Times: британские военные бесконечно ищут в своих водах русские подлодки

Жители шотландского острова Льюис не могут спокойно спать по ночам. Они массово жалуются на хтонический низкочастотный гул в море, пишет The Times. По их мнению, в его появлении виноваты военные, которые ищут в территориальных водах русские подводные лодки. Так продолжается уже несколько месяцев.

Марк Хорн

Жители Льюиса, крупнейшего их Внешних Гебридских островов массово жалуются на министерство обороны Великобритании. По их мнению, это военные, которые бесконечно ищут в территориальных водах русские подводные лодки, виноваты в появлении низкочастотного гула, звучащего со стороны моря. Продолжается такая изощренная пытка звуковыми волнами вот уже несколько месяцев.

Коренные шотландцы говорят, что из-за шума стали плохо спать по ночам, у многих начались проблемы со здоровьем в виде мигрени, хронической усталости и головокружений. Первоначально предполагалось, что источником шума была дизельная электростанция в столице острова, городе Сторновей. Однако, отключение генераторов по требованию местных властей ничего не изменило — гул не исчез.

Чтобы окончательно убедиться, компания Scottish and Southern Electricity была вынуждена провести независимую экспертизу состояния подводных кабелей, соединяющих Льюис с остальными островами Британии. Заключение было однозначное — состояние коммутаций в норме, фонят точно не они.

Страдающие от ежедневного гула жители теперь уверены в том, что причина их бессонницы — деятельность военных и Королевского флота. Первые сообщения о необъяснимых громких звуках со стороны моря появились аккурат под дату апрельских учений НАТО под названием "Динамичный мангуст". Они как раз проходили в территориальных водах северо-западной Шотландии с 28 апреля.

44-летняя врач и профессор университета Лорен-Грейс Киртли потратила больше двух месяцев на то, чтобы разгадать природу загадочных шумов. Она уверена, что связь с непрекращающимися военными учениями здесь точно есть. "Мы досконально изучили каждую версию и методом исключения оставили одну, — рассказывает профессор Киртли. — Низкочастотный гидролокатор — единственное рациональное объяснение, которое соответствует тому, что испытывают и о чем сообщают люди. Даты, технологии и физические характеристики, похоже, совпадают и указывают на британское министерство обороны. Поначалу мы считали и надеялись, что это просто локальная природная проблема, но теперь убеждены в обратном".

Те из жителей Льюиса, у кого был опыт военной службы на флоте, или те, кто имеет связи с офицерским составом, уже составили сценарий, что же именно не дает им нормально спать вот уже четыре месяца. Во время недавних военно-морских учений у побережья острова установили ​​и дистанционно активировали цепочку гидроакустических устройств, предназначенных для отслеживания подводных лодок.

Оглядываясь на свой опыт старшего преподавателя Академии Национальной службы здравоохранения Шотландии, Лорен-Грейс Киртли утверждает, что звуки, которые были слышны в апреле и шум сейчас — два разных гула. "Это уже не просто постоянное жужжание, — сказала она. — Теперь это грохочущий, скрежещущий звук. Наша собака стоит в саду и каждый раз громко лает, когда слышит его".

Жители островов использовали спектрографы, чтобы "поймать" на них несколько отличающихся звуковых частот в диапазоне от 30 до 150 герц. "Мы говорили с людьми, работающими в армии и на флоте, они предположили, что различные частоты используются для триангуляции, чтобы точно определить местонахождение объекта, например, неопознанной подводной лодки", — продолжает Киртли.

Она родом из Уэст-Мидлендса, и её мечта о спокойной старости на прекрасных зеленых островах Западной Шотландии в одночасье рухнула. "Всё это кажется каким-то хтоническим ужасом, — сказала Лорен-Грейс. — Я лежу в своей постели ночью и слышу только этот гул. От него буквально трясутся половицы. Иногда он резонирует так сильно, и мне кажется, будто мой мозг плавится. Это просто кошмар".

Профессор Киртли не одинока в своих переживаниях. Группа активистов, живущих на острове Льюис, уже собрала в соцсетях своё небольшое интернет-сообщество из людей, которые тоже не могут нормально спать из-за ночного гула.

Министр энергетики Шотландии Джиллиан Мартин публично признала существование данной проблемы, что постоянный шум на островах — суровая реальность, а никакая не иллюзия. "Я полностью осознаю пагубное воздействие этого звукового эффекта на здоровье людей, которые его слышат, — написала она в открытом письме, адресованном депутату Парламента от Западных островов Аласдеру Аллану. — Особенно если это происходит вечером и может привести к бессоннице или расстройству сна". Полный текст письма опубликовала газета The Sunday Times.

Бывший министр по делам науки Аласдер Аллан немедленно сделал все требующиеся запросы на имя членов правительства, заседающих на Уайтхолл-стрит. "Этот вопрос мне задавали многие избиратели. Похоже, лишь единицы сообщают, что способны расслышать частоты этого гула, хотя его воздействие, похоже, действительно вызывает дискомфорт у огромного количества людей", — рассказал он прессе.

"У меня нет возможности проверить теорию о том, действительно ли жители Льюиса слышат этот шум из-за работы вооруженных сил, но я написал в министерство обороны, чтобы выяснить, насколько это реально", — подытожил Аллан.

Военный аналитик, пожелавший сохранить анонимность, рассказал The Times, что есть "большая доля вероятности" армейского вмешательства. "По понятным причинам операции, связанные с национальной безопасностью, держатся в строгом секрете, — объяснил он. — При этом не секрет, что операции по обеспечению безопасности на море, включая возможности по охоте на подводные лодки, были значительно усилены Великобританией и нашими союзниками по НАТО после начала спецоперации России на Украине. Вряд ли мои слова утешат жителей Льюиса, им остается только ждать. Возможно, лет через 20-30 какие-то засекреченные файлы опубликуют".

Шотландское агентство по охране окружающей среды рекомендовало жителям запросить информацию у министерства обороны или совета Западных островов. В опубликованном августовском отчёте говорится об "экспоненциальном" росте числа морских млекопитающих, включая китов, дельфинов и морских свиней, выбрасывающихся на берег в водах Шотландии. Исследователи из Университета Глазго обнаружили, что Внешние Гебридские острова стали эпицентром.

Директор Шотландской программы по спасению морских животных, доктор биологии Эндрю Браунлоу уверен, что использование военных гидролокаторов сыграло свою роль. "Повышенный подводный шум от коммерческого судоходства, гидролокаторов и промышленной деятельности человека создает крайне неблагоприятный звуковой фон для любых морских обитателей", — объясняет он журналистам.

"Некоторые виды, например, клюворылые киты, особенно уязвимы. Интенсивные звуки военных гидролокаторов или сейсморазведки могут дезориентировать их, затрудняя навигацию и поиск пищи, — добавил доктор Браунлоу. — По мере того, как океаны становятся более шумными, это невидимое загрязнение представляет собой растущую угрозу морским экосистемам, от мелких рыб до гигантских китов".

Совет Западных островов заявил: "Если шум исходит из морской среды, то у нас нет полномочий, которые позволили бы предпринять какие-либо действия". На все запросы, отправленные в министерство обороны Великобритании, ни Лорен-Грейс Киртли, ни активисты острова Льюис, ни редакция The Times ответа не получили.

Об авторе: Марк Хорн — старший репортер-расследователь газет The Times и The Sunday Times из официального филиала редакции в шотландском Глазго. Автор многочисленных разоблачительных материалов о деятельности шарлатанов, лидерах религиозных культов. Ведущий исследователь мифа о Лох-Несском чудовище. трехкратный номинант премии Scottish Press Awards "Репортер года".