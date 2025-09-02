ЦАМТО, 1 сентября. Европейская комиссия в ближайшие недели подготовит дорожную карту для инвестирования дополнительных средств в оборону, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в ходе визита в Польшу.

"Именно по этой причине (якобы угроза со стороны РФ – ред.) в ближайшие недели мы подготовим дорожную карту о том, как инвестировать дополнительные средства на оборону в ЕС, в нашу оборонную стратегию. Мы проанализируем имеющиеся у нас пробелы в ЕС и способы их устранения к 2030 году с помощью целевых показателей и контрольных точек, потому что делается только то, что поддается измерению", – цитирует "РИА Новости" заявление главы ЕК на пресс-конференции.

Фон дер Ляйен добавила, что этот план будет обсуждаться на неформальном заседании Европейского совета в начале октября под председательством Дании.

Как напоминает агентство, в июне на саммите НАТО в Гааге союзники договорились, что к 2035 году они будут ежегодно выделять 5% своего ВВП на основные оборонные нужды. Президент США Дональд Трамп назвал саммит Североатлантического альянса "большим успехом", так как все страны подтвердили свою приверженность пятой статье Вашингтонского договора о коллективной защите.

В мае государства-члены Евросоюза согласовали создание кредитного инструмента SAFE, с помощью которого планируется привлечь 150 млрд. евро для наращивания производства вооружения. Кроме того, план Брюсселя предусматривает выделение порядка 650 млрд. евро из бюджетов государств Евросоюза. За такие траты на милитаризацию Брюссель обещает "закрыть глаза" на неисполнение финансовой дисциплины государствами ЕС, в частности, на значительное увеличение бюджетного дефицита.

Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа было изменено на менее агрессивное – "Готовность 2030" – из-за протеста ряда стран-членов ЕС. Стратегия предусматривает привлечение порядка 800 млрд. евро в течение четырех лет.