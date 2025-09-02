Как новая российская подводная лодка "Пермь" будет доминировать в Арктике (The National Interest, США)

Россия спустила на воду подлодку "Пермь" проекта "Ясень-М" с гиперзвуковыми "Цирконами", пишет The National Interest. Ее появление в Арктике свидетельствует о стремлении Москвы к доминированию в регионе, тогда как США, подчеркивает автор статьи, стратегически упустили инициативу.

Брэндон Дж. Вайхерт

Появление новой подводной лодки проекта "Ясень-М", оснащенной гиперзвуковыми ракетами "Циркон", в Арктике стало явным признаком того, что Россия намерена стать самым влиятельным игроком в регионе.

В прошлую пятницу президент России Владимир Путин заявил, что это "не секрет", что оборонные возможности России "в значительной степени связаны с исследованиями и использованием северных широт". Как сказал российский лидер, "наши стратегические подводные лодки ходят подо льдом Северного Ледовитого океана и исчезают с радаров... Это наше военное преимущество. И исследования, в том числе [в Арктике], чрезвычайно важны для нас".

Другими словами, пока Вашингтон сосредоточился на конфликте на Украине — конфликте, который длится уже слишком долго и который по сути не имеет отношения к интересам Америки, — Москва смело двинулась к завоеванию американского чердака, Арктики.

Это заявление было сделано в связи с недавним спуском на воду новейшей подводной лодки российского флота проекта "Ясень-М" — "Пермь". По словам Томаса Нильсена, автора статьи в Barents Observer, "Пермь" — "первая подводная лодка проекта "Ясень-М", которая будет постоянным носителем ракет "Циркон", оружия, разработанного для оснащения как обычной, так и ядерной боеголовкой".

Что нужно знать о подводных лодках проекта "Ясень-М"

— Год ввода в эксплуатацию: 2021

— Количество построенных: 5 (6, включая не относящиеся к проекту "Ясень-М")

— Длина: 130 м (430 футов)

— Ширина: 13 м (43 фута)

— Водоизмещение: 8600 тонн надводное; 13 800 тонн подводное

— Двигатели: один водо-водяной ядерный реактор OK-650KPM; паровая турбина мощностью 200 МВт., 43 000 л.с. на валу

— Максимальная скорость: 20 узлов (37 км/ч, 23 миль/ч) надводная; 35 узлов (65 км/ч, 40 миль/ч) подводная

— Дальность плавания: неограниченная

— Вооружение: 8 ракетных шахт по 4 вертикальных пусковых установки (всего 32 ракеты); 10 торпедных аппаратов; Батарея ЗРК "ИГЛА-М"

— Экипаж: 64 человека (сокращен с 85 в исходном проекте "Ясень" за счет автоматизации)

Подводная лодка проекта "Ясень-М", также известного в России как "Проект 885М", является усовершенствованной версией российских атомных подводных лодок проекта "Ясень". Разработанные морским бюро машиностроения "Малахит" и построенные на верфи "Севмаш", эти подводные лодки призваны заменить старые суда советской эпохи, такие как подводные лодки проектов "Акула" и "Антей". Подводные лодки проекта "Ясень-М" сочетают в себе противолодочные средства (ASW) с возможностью запуска крылатых ракет большой дальности, что делает их универсальными многоцелевыми платформами.

Проектные работы по всей серии подводных лодок "Ясень" начались в 1980-х годах, но версия "Ясень-М" начала поступать на вооружение в 2021 году с вводом в эксплуатацию К-561 "Казань". Российская "Пермь", новейшая подводная лодка проекта "Ясень", является шестой в общем классе и пятой в модернизированной версии проекта "Ясень-М". Она была заложена 29 июля 2016 года на судостроительном заводе "Севмаш" в Северодвинске и спущена на воду 27 марта 2025 года во время церемонии, на которой присутствовал президент России Владимир Путин. В настоящее время она проходит морские испытания, и ожидается, что в конце этого года она будет официально введена в состав Тихоокеанского флота ВМФ России.

Ракетное вооружение "Перми" заставит Пентагон бояться

"Пермь" имеет особое значение, поскольку является первой подводной лодкой проекта "Ясень-М", специально построенной как постоянный носитель гиперзвуковых ракет 3М22 "Циркон", а не модернизированной, как некоторые более ранние единицы. Эта способность делает "Пермь" ключевым активом для гиперзвуковых ударов, потенциально нацеленных на военно-морские корабли или наземные объекты на высоких скоростях. Сообщения указывают на то, что интеграция "Циркона" на "Перми" представляет собой сдвиг в сторону стандартизации гиперзвукового оружия на новых подводных лодках, и ожидается, что будущие подводные лодки, такие как "Ульяновск", "Воронеж" и "Владивосток", последуют этому примеру.

Гиперзвуковая крылатая ракета 3М22 "Циркон" уникальна тем, что она полностью готова к развертыванию и интегрирована в растущий арсенал России. Соединенные Штаты не располагают таким оружием и не имеют никакой существенной защиты против него. То же самое касается союзников Америки по НАТО и других стран. Ракета "Циркон" развивает скорость до 9 М и имеет дальность полета около 560 миль. Их гиперзвуковая скорость и маневренность чрезвычайно затрудняют, если не делают невозможным, их перехват.

Россия выигрывает гонку за Арктику

Появление этой подводной лодки с ракетами "Циркон" в Арктике является явным признаком того, что Москва намерена стать самым влиятельным игроком в регионе. Для Соединенных Штатов такой исход неприемлем. Но это еще больше подчеркивает, насколько серьезное ухудшение стратегической ситуации допустили американцы.

Правительство Путина громко заявляет о своем доминировании в Арктике с тех пор, как в 2007 году российская миниатюрная подводная лодка установила российский флаг на дне Северного Ледовитого океана. С тех пор американцы отнесли этот жизненно важный регион к второстепенным, в то время как русские усердно работали над его контролем и эксплуатацией.

Этот факт стал одной из главных причин причудливого стремления президента Дональда Трампа аннексировать Гренландию и заставить Канаду в большей степени следовать предпочтениям Вашингтона в области торговли и региональной безопасности. Поскольку русские бесцеремонно захватывают Арктику, ВМС США должны играть там более активную роль. Они отстают в стратегическом плане. Сегодня русские укрепляют свое доминирование на Крайнем Севере, в то время как Вашингтон все еще спорит о том, как реализовать дальновидную стратегию Трампа по защите полушария.

Америка может вскоре увидеть, как российские подводные лодки, вооруженные неудержимыми гиперзвуковыми ракетами "Циркон", появляются у восточного побережья США, не встречая сопротивления и не имея себе равных в лице ВМС США.