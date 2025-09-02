"Духовное перевооружение" Дании — урок для Запада (The Spectator, Великобритания)

Spectator: премьер Дании призвала сограждан к "духовному перевооружению"

В Дании премьер-министр Метте Фредериксен призвала к "духовному перевооружению", пишет Spectator. Ее слова отражают кризис постхристианской Европы: права и комфорт не вдохновляют на жертвы, и без священных ценностей обществу нечем будет себя защищать, подчеркивает автор.

Ибен Транхольм (Iben Thranholm)

В Дании происходит нечто необычное, и другие страны Европы, включая Великобританию, должны обратить на это внимание. Весной этого года премьер-министр Дании Метте Фредериксен выступила перед группой студентов университета и сделала примечательное заявление: "Нам понадобится перевооружение не менее важное, чем военное. Речь идет о духовном перевооружении".

Мало кто ожидал таких слов от лидера социал-демократической партии, которая большую часть 20 века стремилась снизить влияние Датской церкви на жизнь общества. Однако слова премьер-министра неслучайны. Всего за несколько дней до этого Фредериксен объявила о значительном наращивании военной мощи: увеличении призыва, резком росте расходов на оборону и усилении стратегической готовности. Как остальная Европа и НАТО, Дания готовится к более опасной ситуации в мире.

Тем не менее есть и более глубокая проблема, о которой Фредериксен решилась упомянуть, что необычно для западного лидера. Многие молодые датчане не хотят воевать. Некоторые открыто признают, что не готовы умереть за Данию — ни за демократию, ни за флаг, и уж тем более не за современное государство всеобщего благосостояния, которое обещает все, но не вдохновляет ничем.

Такой кризис наблюдается не только в Дании. Он затрагивает все постхристианские общества и поднимает вопрос, с которым должна столкнуться и Великобритания: что объединяет людей, когда системы, которым они доверяли, начинают давать сбой?

Дания — одна из самых светских стран в мире. Хотя церковь по-прежнему существует согласно закону, она играет незначительную роль в повседневной жизни большинства граждан. Религия рассматривается как личное дело. На протяжении поколений государство незаметно взяло на себя традиционные обязанности церкви: заботу о бедных, нравственное воспитание, обряды посвящения и организацию жизни сообществ. Теперь премьер-министр страны хочет вернуть влияние церковь. В интервью христианской газете Kristeligt Dagblad Фредериксен пошла еще дальше, призвав Датскую церковь выступать не просто как культурное учреждение, но и как важную часть жизни народа.

"Я верю, что люди будут все чаще обращаться к Церкви, — сказала она, — потому что она предлагает нормальное общение и составляет основу нации... Церковь помогала людям пережить многие кризисы. Я верю, что Церковь поймет, что в наши времена она просто необходима".

Затем прозвучала фраза, которая еще десять лет назад была бы немыслима для датского премьер-министра и председателя социал-демократической партии: "На месте представителей церкви я бы подумала о том, как она может стать духовной и физической опорой для датчан в эти непростые времена."

Это не религиозный романтизм, а политический реализм. Это признание того, что права, услуги и социальная защита не могут самостоятельно формировать общество. Люди не готовы страдать ради налоговых схем. Они не станут рисковать своей жизнью ради режима демократии, но они будут бороться за то, что считают священным.

Дания начинает осознавать то, что многим западным странам еще предстоит понять: система, построенная на комфорте, правах и личной свободе, не дает ничего, что можно было бы защищать, когда наступают сложные времена. Такие времена возвращаются в Европу, неся с собой конфликты, угрозы и жертвы

Великобритания находится в похожей ситуации. Количество новобранцев в армии снижается. Политические лидеры говорят о новых глобальных угрозах и увеличении расходов на оборону, но не упоминают о вере, смысле жизни или духовном мужестве. Кажется, никто не готов задать главный вопрос: осталось ли в Европе что-нибудь, за что люди готовы были бы умереть? В этом и заключается настоящий кризис.

В Дании становится очевидным кризис светского государства. Права и свободы, какими бы нужными и благородными они ни были, не существуют в вакууме. Они являются плодом более глубокого духовного мировоззрения, которое заключается в вере в высшие силы, в религии и в общем понимании истины и добра. Отрезанное от этих корней дерево не устоит. В случае необходимости не найдется никого, кто был бы готов пойти на жертвы.

Вот почему слова Фредериксена так важны. Они не обязательно означают возвращение к личной вере, но являются признанием того, что вера сама по себе необходима. Ни одна цивилизация не может выжить и тем более защитить себя без священных ценностей в своей основе.

В Великобритании по-прежнему сохраняются религиозные символы — соборы, епископы и торжественные службы. Однако без веры эти символы будут музейными экспонатами и объектами ностальгии, а не источниками силы. В конце концов, вопрос, стоящий перед каждой западной демократией, заключается не в том, как управлять, а в том, для чего вообще она существует.

Призыв к "духовному перевооружению" прозвучал из уст премьер-министра Дании. Это говорит о том, что кризис смысла наконец достиг самых рациональных уголков в бюрократической и пострелигиозной европейской политике. Люди, которые заменили церковь государством всеобщего благосостояния, чувствуют себя неуверенно и неустойчиво.