Путин распорядился давать больше стипендий за прорывные оборонные разработки

Путин указом увеличил количество стипендий за прорывные разработки в области вооружений

Российский президент Владимир Путин увеличил количество стипендий, присуждаемых молодым ученым и конструкторам за прорывные разработки в области вооружений. Его указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту документа, глава государства распорядился изменить указ "О повышении эффективности мер государственной поддержки работников организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации".

Как уточняется, вместо 500 стипендий ученые, конструктора, технологи и инженерно-технические работники организаций, выполняющих оборонный госзаказ, смогут получить 650. А специалисты и сотрудники организаций-исполнителей госзаказа до 35 лет могут рассчитывать на 1950 стипендий вместо 1500. Изменения начнут действовать с 1 января следующего года.

Летом 2022 года Путин своим указом поручил увеличить выплату изобретателям новейшего вооружения с 500 тыс. до 800 тыс. руб. Тогда же была увеличена награда для специалистов и молодых работников предприятий, занятых в исполнении гособоронзаказа - с 350 тыс. до 500 тыс. руб.

Ранее в России представили улучшенного «Сибирячка».

Марфа Мамаева