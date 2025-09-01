Саммит ШОС в Китае: кто приехал и что поставлено на карту в связи с пошлинами Трампа? (Al Jazeera, Катар)

Al Jazeera: концепция безопасности, принятая ШОС, противоположна натовской

Шанхайская организация сотрудничества — мощная сила, способная объединить Глобальный Юг против Запада, пишет Al Jazeera. Пока США сжигают мосты со многими странами, ШОС стремится при решении проблем учитывать мнение каждого. Деятельность организации могла бы преподать ценный урок Вашингтону.

Приянка Шанкар (Priyanka Shankar)

С 31 августа по 1 сентября в китайском городе Тяньцзинь пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества.

"Ничто, даже горы и океаны, не может отделить друг от друга людей, имеющих общие стремления", — заявил председатель КНР Си Цзиньпин в июле 2024 года, обращаясь к лидерам государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и ряда других стран на саммите в Астане.

В то время древняя китайская поговорка, которую использовал Си Цзиньпин в своей речи, показалась слишком пафосной и оторванной от реальности. Нарендра Моди, премьер-министр Индии (одного из крупнейших членов ШОС), пропустил саммит организации, сославшись на заседание парламента. Это расценили как явное пренебрежение к блоку, который на протяжении длительного времени поддерживали Пекин и Москва.

Однако год спустя геополитический ландшафт выглядит совершенно иначе. Китай активно готовился к ежегодному саммиту ШОС, который начался в воскресенье. В этот раз ожидается небывалое количество лидеров как из стран региона, так и из других уголков мира. Моди посетил Китай впервые с 2018 года. Его визит происходит в контексте продолжающегося процесса сближения, начавшегося в конце прошлого года и получившего дальнейшее развитие после того, как президент США Дональд Трамп ввел 50%-ные пошлины на индийские товары. Это побудило Нью-Дели стремиться к более тесному сотрудничеству с Пекином и другими странами Евразии.

Многие страны мира сталкиваются с проблемами, вызванными торговыми пошлинами и угрозами со стороны президента Трампа. Аналитики ожидают, что саммит ШОС станет для Си Цзиньпина возможностью представить свою страну как стабилизирующую силу, способную объединить Глобальный Юг против Запада, в частности США.

На прошлой неделе в Пекине прошла пресс-конференция, на которой помощник министра иностранных дел КНР Лю Бинь заявил, что предстоящий саммит является "одним из важнейших дипломатических мероприятий Китая в 2025 году".

Где он проходит и кто в нем принимает участие?

Саммит ШОС проходит с 31 августа по 1 сентября в Тяньцзине — городе, расположенном на севере Китая вдоль Бохайского залива.

Лю Бинь сообщил журналистам, что в мероприятии принимают участие более 20 лидеров иностранных государств и представители 10 международных организаций.

В их числе лидеры государств-членов ШОС: премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент России Владимир Путин, президент Ирана Масуд Пезешкиан, премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров и президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Саммит также посетили президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, главнокомандующий Вооруженными силами Мьянмы Мин Аун Хлайн, премьер-министр Непала Кхадга Прасад Шарма Оли, президент Индонезии Прабово Субианто, премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим и президент Мальдивской Республики Мохаммед Муиззу.

В саммите также принимают участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и генеральный секретарь Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Као Ким Хоурн.

Важна ли ШОС?

В 1996 году была создана "Шанхайская пятерка", предшественник ШОС, в которую вошли Китай, Россия, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Основная цель создания —урегулирование пограничных споров после окончания холодной войны и распада Советского Союза.

В июне 2001 года к "пятерке" присоединился Узбекистан, и вот так появился новый альянс — "Шанхайская организация сотрудничества" со штаб-квартирой в Пекине. В 2017 году в ШОС в статусе полноправных членов были приняты Индия и Пакистан, в 2023 году — Иран, а в 2024 — Белоруссия.

Еще 14 стран считаются партнерами по диалогу, в том числе Саудовская Аравия, Египет, Турция, Мьянма, Шри-Ланка и Камбоджа.

На долю государств-членов ШОС приходится 43% населения мира и 23% (или почти четверть) мировой экономики.

Адъюнкт-профессор факультета политики и государственного управления Гонконгского университета Алехандро Рейес заявил "Аль-Джазире", что видение и позиционирование ШОС остаются неясными.

Соединенные Штаты возглавляли большинство международных организаций, созданных после Второй мировой войны, включая Организацию Объединенных Наций (ООН), Всемирный банк и Международный валютный фонд (МВФ). Однако окончание холодной войны и появление таких экономик, как Китай, Индия, Бразилия и ЮАР, способствовали "диверсификации, если можно так выразиться, многосторонности, что привело к созданию таких организаций, как БРИКС, стремящихся дать голос Глобальному Югу. ШОС также является одной из таких новых многосторонних организаций", — сказал Рейес.

БРИКС — название объединения, аббревиатура, составленная из первых букв английских названий пяти стран-основателей: Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Оно позиционирует себя как форум для стран Глобального Юга. БРИКС занимается обсуждением геополитических вопросов, глобальной безопасности, торговли и других актуальных проблем современного мира.

Тем не менее, хотя ШОС изначально была сосредоточена на вопросах региональной безопасности, ее деятельность постепенно расширялась, включив в себя обсуждение торговли и других актуальных для стран Глобального Юга проблем. Это может усложнить понимание того, чем данная организация отличается от других подобных структур, таких как БРИКС, отмечает Рейес.

Манодж Кевалрамани, руководитель Программы исследований Индо-Тихоокеанского региона в Институте Такшашила в Бангалоре (Индия), согласился с Рейесом, заявив, что ШОС — это "организация, которая всё еще находится в процессе поиска своей идентичности".

"На данный момент, похоже, разрабатываемая ими концепция идентичности опирается на идею неделимой безопасности. Это означает, что безопасность одного не может обеспечиваться за счет безопасности другого", — сказал он.

Кевалрамани подчеркнул, что концепция неделимой безопасности, принятая в ШОС, полностью противоположна видению НАТО. "Видение НАТО — это блоковая коллективная безопасность. Видение ШОС заключается в том, что при решении глобальных проблем должны учитываться интересы каждого", — добавил он.

"Видение ШОС — это также сообщение Соединенным Штатам: “Послушайте, вы — мощная сила. Мы — мощная глобальная сила. Вы должны уважать наши интересы, по крайней мере на нашей периферии”. Другими словами, всё упирается во сферы влияния", — заявил Кевалрамани.

Что делает этот саммит особенно актуальным?

Саммит ШОС проходит на фоне специальной военной операции (СВО) России на Украине, геноцида Израиля в секторе Газа и продолжающейся оккупации Западного берега реки Иордан, напряженности в сфере безопасности в Южной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также глобальной торговой войны Дональда Трампа.

Кевалрамани высказал мнение, что, "поскольку мир явно находится в глубоком кризисе", "вероятно, Китай или Россия, в частности, продемонстрируют, что мир вступает в эпоху многополярности, и предложат путь вперед, основанный на неделимой безопасности".

"Саммит также имеет большое значение, поскольку, как мне кажется, многие обеспокоены тем, что многосторонность сталкивается с экзистенциальными угрозами из-за политики Соединенных Штатов, и что страны ШОС неизменно поддерживают идею многосторонности", – добавил Кевалрамани.

Рейес отметил, что значение также заключается в динамике и символизме саммита, который проходит в Китае. "В настоящее время США сжигают мосты почти со всеми странами. Поэтому, по мнению председателя Си Цзиньпина, сейчас самое подходящее время для Китая, чтобы заявить о себе как о мировой державе и продемонстрировать плодотворные отношения со многими странами. Китай всегда стремится найти друзей в самых разных уголках мира", — сказал он.

Через два дня после завершения саммита ШОС, то есть 3 сентября, Пекин проведет военный парад в ознаменование окончания Второй мировой войны в Азии. Многие лидеры, прибывшие на саммит ШОС, такие как Путин, Лукашенко и Субианто, как ожидается, останутся на парад. Предполагается, что северокорейский лидер Ким Чен Ын также посетит Пекин для участия в этом мероприятии, которое, по словам Рейеса, станет "важной частью приема" мировых лидеров, организованного Си Цзиньпином.

Каковы позиции ШОС по ключевым вопросам?

ШОС часто не может прийти к согласию по ключевым геополитическим вопросам. Например, России удалось убедить большинство членов ШОС поддержать ее позицию по ситуации на Украине. Однако Индия стремится к более сбалансированной роли. Она выступает за мир и укрепление отношений с Украиной, а также закупает рекордные объемы нефти у России.

В четверг Министерство иностранных дел Украины призвало членов ШОС "выразить свою четкую позицию" и "показать, что они уважают принципы международного права, выступают против агрессии России в отношении Украины и убийства украинских детей" (Россия не наносит удары по гражданским лицам на Украине. — Прим. ИноСМИ).

Война Израиля в секторе Газа и военные операции на оккупированном Западном берегу реки Иордан, в Ливане и Иране также раскололи ШОС. Когда в этом году ШОС осудила нападение Израиля на Иран, Индия, которая имеет тесные связи с Тель-Авивом, отказалась поддержать совместное заявление.

Также сохраняются противоречия между Индией и членом ШОС Пакистаном. Нью-Дели призывает организацию осудить трансграничный терроризм, в котором, по его мнению, виновен Исламабад. В июле Индия потребовала ШОС осудить нападение боевиков в контролируемом ею Кашмире, которое произошло в апреле и привело к гибели 26 человек. Нью-Дели выдвинул обвинения против Исламабада в причастности к этому нападению, но Пакистан их отверг.

Когда ШОС, решения в которой принимаются на основе консенсуса, не согласилась с этим требованием, Индия отказалась подписать совместное заявление после встречи министров обороны стран-членов организации.

Почему существуют разногласия между членами ШОС?

По словам Кевалрамани, "у каждой страны, входящей в ШОС, есть свои причины для участия в этом международном объединении". "Например, страны Центральной Азии присоединились к ней, поскольку столкнулись с проблемами в сфере безопасности. Они также стремились к расширению экономического взаимодействия с Китаем. Для Индии же ключевое значение имела борьба с региональным терроризмом", — сказал он.

В то время как Пекин в этом году стремится продемонстрировать на саммите единство, Рейес повторил, что символические жесты, вероятно, превзойдут любые реальные достижения, которые можно ожидать от встречи. "Я сомневаюсь, что эта организация сможет выйти за рамки простого объединения. Она не сможет стать настоящей платформой для Глобального Юга, где Россия и Китай могли бы представить себя в качестве ведущих партнеров в этом евразийском пространстве", — сказал он. "Думаю, то, что мы увидим, будет больше похоже на собрание всех этих стран вместе без Соединенных Штатов", — добавил Рейес.

Что это означает для США?

Президент США Дональд Трамп выступает с резкой критикой в адрес организаций, представляющих интересы Глобального Юга. В прошлом он угрожал парализовать работу БРИКС, введя целенаправленные пошлины против ее членов и называя эту группу "антиамериканской".

Рейес заявил, что саммит ШОС будет находиться под пристальным вниманием США и может также задать тон саммиту QUAD, который состоится в конце этого года в Индии. "Четырехсторонний диалог по безопасности" (QUAD) был создан Индией, Японией, Австралией и США в 2007 году для противодействия растущему влиянию Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе. За последнюю четверть века Индия сблизилась с Соединенными Штатами и их союзниками на фоне общей обеспокоенности растущим влиянием Пекина.

Но после того как Вашингтон ввел 50%-ные пошлины против Индии за покупку нефти из России, аналитики ожидают, что США будут внимательно следитьза встречей Моди и Си Цзиньпина в Тяньцзине, запланированной на понедельник.

"США будут пристально следить за взаимодействием Индии и Китая, которые пытаются ослабить двустороннюю напряженность", — сказал Рейес. "В свете последних событий, таких как введение пошлин США против Индии и предстоящего саммита QUAD, будет интересно наблюдать за действиями Моди", — сказал он.

Кевалрамани не согласен с тем, что отношения между Индией и США находятся на грани разрыва, несмотря на напряженность, возникшую из-за торговых пошлин. "Это развитые экономики, которые тесно взаимодействуют по многим направлениям. США будут внимательно наблюдать за тем, как не только Индия, но и Пакистан, Иран, а также, конечно же, Россия и Китай будут взаимодействовать на саммите ШОС по некоторым ключевым геополитическим и торговым вопросам", — сказал Кевалрамани. "Я уверен, что США извлекут из саммита ШОС ценные уроки", — добавил он.