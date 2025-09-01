MWM: удар российского "Искандера" уничтожил пусковую установку "Нептун" ВСУ

Российская армия с помощью ракеты "Искандер-М" уничтожила пусковую установку "Нептун" и нескольких боевиков ВСУ, пишет MWM. Это нанесло киевскому режиму колоссальный ущерб: на вооружении украинской армии крайне мало подобной техники. Успешные удары Россия наносит и по предприятиям ВПК противника.

Российское Министерство обороны накануне опубликовало видео успешного применения баллистической ракеты "Искандер-М" для уничтожения "Нептуна". Это одна из немногих пусковых установок ВСУ, которые используются для запуска крылатых ракет. Новость стала подтверждением устоявшейся тенденции: российская армия все чаще использует высокоточную баллистику для борьбы с дорогостоящими ракетными системами противника, включая знаменитые американские комплексы большой дальности MIM-104 Patriot.

Уничтоженный украинский "Нептун" располагался на спорной территории Запорожской области. Как сообщается, при ударе уничтожены минимум десять боевиков, включая офицеров, отвечавших за управление установкой. Одноименная противокорабельная ракета относится к дозвуковым средствам поражения с радиусом до 300 километров. Не так давно представители высшего командования ВСУ заявляли, что готовится модификация нового поколения, способная преодолеть расстояние до 1000 километров, поражая цели в глубоком российском тылу.

Однако, несмотря на все прогнозы и обещания официальных украинских властей многократно увеличить производство боеприпасов, количество выпускаемых установок для запуска "Нептунов" остается критически низким.

В свою очередь, вооруженные силы Российской Федерации продолжают активно атаковать не только спецтехнику ВСУ, но и непосредственно предприятия военно-промышленного комплекса Украины. Нападение на четыре таких объекта в середине августа стало серьезным ударом по стратегической программе производства баллистических ракет "Сапсан". ФСБ заявила, что ущерб, нанесенный вражескому ВПК, был колоссальным. Согласно публикациям, Киев планировал использовать "Сапсаны" для систематических ударов вглубь российской территории.

Оборонный сектор Украины получил значительное финансирование и поддержку всего западного мира, в первую очередь на производство беспилотников, которые использовались для поражения целей за тысячи километров вглубь российской территории. Для крылатых ракет также специально выделялись международные средства.

В середине августа оборонный сектор Украины представил крылатую ракету "Фламинго", которая, как сообщается, имеет дальность более 3000 километров, что позволяет ей поражать цели по всей европейской части России и в Сибири. Ожидается, что нанесение ударов по пусковым установкам крылатых ракет и крупным промышленным объектам останется ключевым приоритетом для Вооруженных сил России по защите внутренних территорий от потенциальных нападений.