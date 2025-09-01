Войти
ИноСМИ

Один удар — и нет "Нептуна": российский "Искандер" уничтожил редкую украинскую установку для запуска крылатых ракет (Military Watch Magazine, США)

535
0
0
ПКР «Нептун»
ПКР «Нептун».
Источник изображения: © CC BY-SA 4.0 / Віталій Панчишин

MWM: удар российского "Искандера" уничтожил пусковую установку "Нептун" ВСУ

Российская армия с помощью ракеты "Искандер-М" уничтожила пусковую установку "Нептун" и нескольких боевиков ВСУ, пишет MWM. Это нанесло киевскому режиму колоссальный ущерб: на вооружении украинской армии крайне мало подобной техники. Успешные удары Россия наносит и по предприятиям ВПК противника.

Российское Министерство обороны накануне опубликовало видео успешного применения баллистической ракеты "Искандер-М" для уничтожения "Нептуна". Это одна из немногих пусковых установок ВСУ, которые используются для запуска крылатых ракет. Новость стала подтверждением устоявшейся тенденции: российская армия все чаще использует высокоточную баллистику для борьбы с дорогостоящими ракетными системами противника, включая знаменитые американские комплексы большой дальности MIM-104 Patriot.

Уничтоженный украинский "Нептун" располагался на спорной территории Запорожской области. Как сообщается, при ударе уничтожены минимум десять боевиков, включая офицеров, отвечавших за управление установкой. Одноименная противокорабельная ракета относится к дозвуковым средствам поражения с радиусом до 300 километров. Не так давно представители высшего командования ВСУ заявляли, что готовится модификация нового поколения, способная преодолеть расстояние до 1000 километров, поражая цели в глубоком российском тылу.

Однако, несмотря на все прогнозы и обещания официальных украинских властей многократно увеличить производство боеприпасов, количество выпускаемых установок для запуска "Нептунов" остается критически низким.

В свою очередь, вооруженные силы Российской Федерации продолжают активно атаковать не только спецтехнику ВСУ, но и непосредственно предприятия военно-промышленного комплекса Украины. Нападение на четыре таких объекта в середине августа стало серьезным ударом по стратегической программе производства баллистических ракет "Сапсан". ФСБ заявила, что ущерб, нанесенный вражескому ВПК, был колоссальным. Согласно публикациям, Киев планировал использовать "Сапсаны" для систематических ударов вглубь российской территории.

Оборонный сектор Украины получил значительное финансирование и поддержку всего западного мира, в первую очередь на производство беспилотников, которые использовались для поражения целей за тысячи километров вглубь российской территории. Для крылатых ракет также специально выделялись международные средства.

В середине августа оборонный сектор Украины представил крылатую ракету "Фламинго", которая, как сообщается, имеет дальность более 3000 километров, что позволяет ей поражать цели по всей европейской части России и в Сибири. Ожидается, что нанесение ударов по пусковым установкам крылатых ракет и крупным промышленным объектам останется ключевым приоритетом для Вооруженных сил России по защите внутренних территорий от потенциальных нападений.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Искандер
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.09 20:33
  • 0
Комментарий к ""Дракон", "Черный орел", "Прорыв": как танкопром искал пути к совершенству"
  • 01.09 18:29
  • 0
Ответ на "Зеленский заявил о планировании новых ударов по РФ и показал пуск «Фламинго»"
  • 01.09 18:15
  • 0
Комментарий к "Впервые в истории! Детальный анализ ядерной доктрины России (JB Press, Япония)"
  • 01.09 16:35
  • 10355
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 01.09 16:31
  • 0
Агрессивный «Защитник»
  • 01.09 11:20
  • 1
Если завтра война: пять пакистанских видов вооружений, которых должна бояться Индия (The National Interest, США)
  • 01.09 10:39
  • 1
Трамп обсуждает отправку на Украину частной армии (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 01.09 10:35
  • 1
Зеленский заявил о планировании новых ударов по РФ и показал пуск «Фламинго»
  • 01.09 06:14
  • 0
Новые антирусские "тараны"?
  • 01.09 05:42
  • 147
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 31.08 19:15
  • 10
Терпение Мишустина лопнуло? Авиапрому прислали доктора – Германа Грефа
  • 31.08 06:04
  • 1
Комментарий к "Малый с «Калибром»: как новые корабли усилят ВМФ России"
  • 30.08 10:50
  • 1527
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 29.08 21:05
  • 1
В России экспериментируют с уникальной связью через беспилотники
  • 29.08 20:16
  • 109
Обзор программы создания Ил-114-300