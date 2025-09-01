На учениях ОДКБ в Белоруссии военные РФ поделятся полученным в СВО опытом

В совместных оперативно-стратегических учениях примут участие воинские контингенты России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана

ВИТЕБСК, 31 августа. /ТАСС/. Военнослужащие российской армии поделятся опытом проведения СВО на учениях ОДКБ в Белоруссии. Об этом сообщил журналистам гвардии полковник ВС РФ Григорий Курчанинов.

"Воинский контингент Российской Федерации прибыл в место дислокации для проведения учений. Начиная с завтрашнего дня, мы приступаем к тренировкам и выполнению учебно-боевых задач, которые будут поставлены командованием. Личный состав от Российской Федерации принимает участие [в учениях], в том числе будет передавать свой опыт с учетом проведения специальной военной операции, внедрим [на учениях] некоторые моменты, которые мы используем в районе СВО", - сказал он.

Как рассказал военнослужащий Сил специальных операций Вооруженных сил Белоруссии Вадим Зайцев, белорусский контингент прошел дополнительное слаживание с другими подразделениями стран ОДКБ. "Набраться побольше опыта, потому что здесь присутствуют и контингенты тех стран, которые принимают участие в боевых действиях", - обозначил он одну из задач для военнослужащих республики.

По словам подполковника ВС Казахстана Мурата Маткеримова, учения дают отличную возможность организовать взаимодействие с коллегами из стран ОДКБ. "Здесь мы получаем бесценный опыт и практику. Это нам понадобится при выполнении задач в области безопасности", - отметил он.

В свою очередь старший лейтенант армии Киргизии Мирзат Шанкоев сказал, что военнослужащие из различных стран не испытывают проблем в организации взаимодействия. "Принимая участие в подобных учениях, мы находим новых товарищей, обмениваемся опытом. Где-то мы им подсказываем, где-то они нам", - поделился офицер.

С 31 августа по 6 сентября на территории Белоруссии в рамках совместных оперативно-стратегических учений ОДКБ "Боевое братство" запланировано проведение трех совместных и специальных учений: "Взаимодействие-2025", "Поиск-2025" и "Эшелон-2025". В них примут участие воинские контингенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана.