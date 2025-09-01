Войти
ТАСС

На учениях ОДКБ в Белоруссии военные РФ поделятся полученным в СВО опытом

474
0
0
Военные учения ОДКБ
Военные учения ОДКБ.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

В совместных оперативно-стратегических учениях примут участие воинские контингенты России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана

ВИТЕБСК, 31 августа. /ТАСС/. Военнослужащие российской армии поделятся опытом проведения СВО на учениях ОДКБ в Белоруссии. Об этом сообщил журналистам гвардии полковник ВС РФ Григорий Курчанинов.

"Воинский контингент Российской Федерации прибыл в место дислокации для проведения учений. Начиная с завтрашнего дня, мы приступаем к тренировкам и выполнению учебно-боевых задач, которые будут поставлены командованием. Личный состав от Российской Федерации принимает участие [в учениях], в том числе будет передавать свой опыт с учетом проведения специальной военной операции, внедрим [на учениях] некоторые моменты, которые мы используем в районе СВО", - сказал он.

Как рассказал военнослужащий Сил специальных операций Вооруженных сил Белоруссии Вадим Зайцев, белорусский контингент прошел дополнительное слаживание с другими подразделениями стран ОДКБ. "Набраться побольше опыта, потому что здесь присутствуют и контингенты тех стран, которые принимают участие в боевых действиях", - обозначил он одну из задач для военнослужащих республики.

По словам подполковника ВС Казахстана Мурата Маткеримова, учения дают отличную возможность организовать взаимодействие с коллегами из стран ОДКБ. "Здесь мы получаем бесценный опыт и практику. Это нам понадобится при выполнении задач в области безопасности", - отметил он.

В свою очередь старший лейтенант армии Киргизии Мирзат Шанкоев сказал, что военнослужащие из различных стран не испытывают проблем в организации взаимодействия. "Принимая участие в подобных учениях, мы находим новых товарищей, обмениваемся опытом. Где-то мы им подсказываем, где-то они нам", - поделился офицер.

С 31 августа по 6 сентября на территории Белоруссии в рамках совместных оперативно-стратегических учений ОДКБ "Боевое братство" запланировано проведение трех совместных и специальных учений: "Взаимодействие-2025", "Поиск-2025" и "Эшелон-2025". В них примут участие воинские контингенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Казахстан
Киргизия
Россия
Таджикистан
Компании
Минoбороны РФ
ОДКБ
Проекты
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.09 20:33
  • 0
Комментарий к ""Дракон", "Черный орел", "Прорыв": как танкопром искал пути к совершенству"
  • 01.09 18:29
  • 0
Ответ на "Зеленский заявил о планировании новых ударов по РФ и показал пуск «Фламинго»"
  • 01.09 18:15
  • 0
Комментарий к "Впервые в истории! Детальный анализ ядерной доктрины России (JB Press, Япония)"
  • 01.09 16:35
  • 10355
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 01.09 16:31
  • 0
Агрессивный «Защитник»
  • 01.09 11:20
  • 1
Если завтра война: пять пакистанских видов вооружений, которых должна бояться Индия (The National Interest, США)
  • 01.09 10:39
  • 1
Трамп обсуждает отправку на Украину частной армии (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 01.09 10:35
  • 1
Зеленский заявил о планировании новых ударов по РФ и показал пуск «Фламинго»
  • 01.09 06:14
  • 0
Новые антирусские "тараны"?
  • 01.09 05:42
  • 147
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 31.08 19:15
  • 10
Терпение Мишустина лопнуло? Авиапрому прислали доктора – Германа Грефа
  • 31.08 06:04
  • 1
Комментарий к "Малый с «Калибром»: как новые корабли усилят ВМФ России"
  • 30.08 10:50
  • 1527
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 29.08 21:05
  • 1
В России экспериментируют с уникальной связью через беспилотники
  • 29.08 20:16
  • 109
Обзор программы создания Ил-114-300