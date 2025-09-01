Войти
Замглавы Минобороны Горемыкин: набор в военные вузы РФ за год увеличился на 22%

Замминистра обороны России Виктор Горемыкин
Замминистра обороны России Виктор Горемыкин.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Герасимов

С 1 сентября к обучению приступят более 19,6 тыс. курсантов, отметил замминистра обороны - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Набор в военные вузы в РФ в новом учебном году увеличился на 22%. С 1 сентября к занятиям приступят более 19,6 тыс. курсантов, сообщил замминистра обороны - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин.

"Комплектование первых курсов вузов Минобороны России - по сравнению с прошлым годом набор увеличен на 22%. С 1 сентября к обучению приступят более 19,6 тыс. курсантов. Параметры набора выполнены во всех 38 военно-учебных заведениях министерства обороны", - сказал он в ходе коллеги оборонного ведомства. Тезисы из выступления Горемыкина приводятся в телеграм-канале Минобороны.

Генерал армии также отметил, что с 1 сентября начнется подготовка офицеров во вновь созданных Саратовском высшем военном училище радиационной, химической и биологической защиты и Нижегородском высшем военно-инженерном командном училище. "Продолжается совершенствование инфраструктуры и учебной материальной базы военных вузов, разработан и утвержден адресный перечень объектов, подлежащий капитальному ремонту", - добавил он. 

