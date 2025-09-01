Крупный опт: 55 тысяч управляемых ракет APKWS II заказал Пентагон

Источник изображения: topwar.ru

Согласно информации, опубликованной ранее Министерством обороны США, с компанией BAE Systems Information and Electronic Warfare Systems, базирующейся в Гудзоне, штат Нью-Гэмпшир, был заключен контракт на сумму 1,743 миллиарда долларов на поставку 55 000 ракет Advanced Precision Kill Weapon System II (APKWS II). Об этом сообщает издание Army Recognition. Настоящий крупный опт.

Издание отмечает, что этот контракт является одним из крупнейших за всю историю закупок APKWS II и подчеркивает долгосрочную стратегию Пентагона по расширению запасов экономически эффективных высокоточных боеприпасов. Контракт будет реализовываться до 2031 года.

APKWS II – это усовершенствованная версия неуправляемого реактивного снаряда Hydra 70, который находится на вооружении уже несколько десятилетий. Благодаря интеграции блока наведения WGU-59/B ракета превращается в высокоточное оружие с лазерным наведением. Ее погрешность попадания по окружности составляет менее одного метра. APKWS II используются для уничтожения бронированных транспортных средств, легкой бронетехники, укрепленных позиций и даже беспилотных летательных аппаратов.

Army Recognition пишет о большой важности этих боеприпасов для ВМС США. Интегрированные в такие вертолёты, как MH-60 Seahawk, AH-1Z Viper и самолет AV-8B Harrier II, они обеспечивают возможность нанесения высокоточных ударов как в морских, так и в прибрежных условиях.

Помимо европейских партнеров США, APKWS II уже успели обзавестись Иордания, Ирак, Ливан, Объединенные Арабские Эмираты и Австралия.