Постпред при НАТО: США передают Киеву вооружения, позволяющие бить глубже по РФ

Мэтью Уитэкер
Мэтью Уитэкер.
Источник изображения: Steve Pope/Getty Images

По мнению Мэттью Уитэкера, "скорее всего, украинцы их применят"

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты поставляют Украине вооружения, позволяющие бить глубже по территории России. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитэкер.

"И, наконец, мы предоставляем [Киеву] некоторые средства [поражения], позволяющие наносить удары глубже [по территории России]. И, скорее всего, украинцы их применят", - сказал дипломат в прямом эфире телекомпании Fox News. Он не пояснил, о каких именно системах идет речь, но упомянул об оглашенных в четверг Вашингтоном планах продажи Киеву более 3 тыс. ракет воздушного базирования ERAM, а также о закупках у США союзниками по НАТО оружия для Украины.

"Президент [США Дональд] Трамп обеспечивает, во-первых, то, что Украина может продолжать защищаться, в том числе посредством предоставления им некоторых средств [поражения], позволяющих наносить удары глубже [по территории России] и, разумеется, способных помочь им в наступательном плане", - повторил Уитэкер. "Они [власти в Киеве] уже вывели за прошлый месяц из строя порядка 20% российских мощностей по переработке нефти", - утверждал в связи с этим постпред. 

