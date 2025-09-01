Сверхманевренный Су-35С может ударить по любой цели своим боекомплектом (The National Interest, США)

В настоящее время на вооружении находится около 100 таких самолетов, и еще несколько десятков заказано; но Су-35С уже стал основой российской истребительной авиации для завоевания господства в воздухе

Марк Эпископос

Су-35, сочетающий в себе универсальность, экономичность и отличные характеристики, обеспечил себе неоспоримое звание лучшего в России истребителя в одной важной категории. Речь идет о нацеленных на завоевание превосходства в воздухе из истребителей, не обладающих свойствами малозаметности.

Этот истребитель стал результатом советских попыток создать в 1980-е годы самый современный вариант Су-27 с новыми двигателями, модернизированной бортовой электроникой и усовершенствованными аэродинамическими характеристиками. Новый самолет получил название Су-27М и совершил свой первый полет в 1988 году. Из заводских цехов вышло несколько серийных моделей, но после распада Советского Союза финансирование проекта быстро иссякло. КБ Сухого переименовало истребитель в Су-35 в попытке создать новую торговую марку для экспортного рынка. Но из этих первых коммерческих усилий почти ничего не вышло.

Работы по созданию Су-35 возродили по-настоящему только в начале 2000-х годов в рамках общей программы по модернизации ВВС, чтобы сократить отставание унаследованной от СССР российской авиации от новейших западных истребителей четвертого поколения. Тот истребитель, который мы сегодня называем Су-35 в действительности является моделью Су-35С. Это результат масштабных переделок и изменений конструкции. Именно этим объясняется существенная разница между первоначальным Су-27М и современным Су-35С, возникшая за 15 лет трудов российских авиастроителей.

Су-35С - это одноместный истребитель, созданный для обеспечения превосходства в воздухе, оснащенный теми же самыми двигателями АЛ-41Ф1С, которые были установлены на первой серийной партии многоцелевых истребителей пятого поколения Су-57. Максимальная скорость самолета 2 400 километров в час, а дальность боевого применения 1 600 километров. Но за этими сухими цифрами скрывается одно из главных его достоинств, коим является сверхманевренность. На смену стандартной аэродинамической схеме "утка" Су-27 пришли сопла с управляемым вектором тяги. Это дало истребителю заметные улучшения по характеристикам маневренности в воздушном бою.

Су-35С получил стеклянную кабину, а вместе с ней - масштабные изменения в бортовой электронике. Жидкокристаллические дисплеи и цифровые приборы управления сменили традиционную аналоговую конфигурацию более старого варианта Су-27. Это не самое современное оборудование среди сегодняшней авионики, но модернизированная радиолокационная станция с фазированной антенной решеткой "Ирбис-Э" сама по себе является мощным оружием, способным одновременно сопровождать до 30 целей на расстоянии примерно 350 километров.

Но в чем Су-35С действительно превосходит многие самолеты четвертого поколения и даже истребитель пятого поколения F-22 "Раптор", так это в колоссальной боевой нагрузке и в поразительно гибком комплексе вооружений. Боевая нагрузка истребителя составляет 8 000 килограммов и распределена по 12 узлам подвески. А еще у самолета имеется внутренняя 30-миллиметровая авиационная пушка ГШ-30-1. Шесть ракет малой дальности Р-74 класса "воздух-воздух" позволяют эффективно вести бой на небольшом расстоянии, а 12 авиационных ракет Р-77 позволяют поражать цели за пределами прямой видимости. Их считают русским ответом американским ракетам AIM-120 AMRAAM. Хотя основное предназначение Су-35 - это завоевание превосходства в воздухе, он может наносить удары по наземным целям, имея для этого богатый выбор управляемых авиабомб, а также ракеты "воздух-поверхность" и крылатые ракеты, такие как Х-31, Х-35, Х-59 и "Калибр". Согласно имеющейся информации, Су-35 неоднократно использовался для нанесения ударов по наземным целям во время участия России в гражданской войне в Сирии. А еще он осуществлял слежение и перехват израильских самолетов, залетавших в воздушное пространство Сирии.

Су-35 не удалось оправдать надежды разработчиков и стать широко продаваемой экспортной моделью, хотя по 24 машины заказали ВВС Китая и Египта. Главным заказчиком Су-35 на сегодня являются вооруженные силы России. В настоящее время на вооружении находится около 100 таких самолетов, и еще несколько десятков заказано; но Су-35С уже стал основой российской истребительной авиации завоевания господства в воздухе. Су-57 будет медленно приходить на смену Су-35С, и 76 таких истребителей планируется принять на вооружение к 2028 году. Но время покажет, в состоянии ли российская оборонка построить так много Су-57 за такое непродолжительное время.