Темпы наступления ВС РФ, потери Киева и поставки БПЛА. Заявления Белоусова на коллегии МО

© Вадим Савицкий/ ТАСС
© Вадим Савицкий/ ТАСС.
Источник изображения: © Вадим Савицкий/ ТАСС

ВС РФ в 2025 году нарастили темпы освобождения территорий от формирований ВСУ, потери которых составили более 340 тыс. человек. Об этом говорится в выдержке из тезисов выступления министра обороны РФ Андрея Белоусова на коллегии Минобороны.

Глава ведомства рассказал о создании системы "Свод" для повышения осведомленности в тактическом звене, насыщении ВС РФ беспилотными системами и госпрограмме вооружения до 2036 года.

ТАСС собрал основное из заявлений министра.

Подрыв потенциала ВСУ

  • "Отмечу рост темпов продвижения наших войск в этом году. Если на начало года мы ежемесячно освобождали 300-400 кв. км, то в настоящее время - 600-700".
  • Боевой потенциал ВСУ значительно снизился: "Только в текущем году ВСУ потеряли более 340 тыс. военнослужащих и свыше 65 тыс. единиц различных вооружений".
  • "Нанесен существенный урон военной и промышленной инфраструктуре киевского режима. В этом году осуществили 35 массированных и групповых ударов по 146 критически важным объектам противника. В результате повреждена инфраструктура 62% ключевых предприятий военно-промышленного комплекса Украины".

Развитие ВС РФ

  • ВС РФ с 2024 года приступили к созданию системы "Свод" для повышения осведомленности в тактическом звене: "В сентябре - ноябре проведем ее опытно-боевую апробацию, далее приступим к масштабированию системы на все группировки войск".
  • Объемы поставок тактических беспилотных летательных аппаратов в российские войска значительно выросли: "Это, безусловно, положительно отразилось на ходе ведения боевых действий".
  • "Необходимо завершить работу по созданию эффективной системы обеспечения войск БПЛА, включая логистику и ремонт. Также требуется нарастить темпы подготовки расчетов операторов БПЛА и ускорить проведение необходимых оргштатных мероприятий".
  • Подготовка военнослужащих по 11 новым специальностям начинается с сентября в трех академиях ВС РФ: "Прежде всего, это применение беспилотных летательных аппаратов и робототехнических комплексов".
  • Российские группировки войск насытили эффективными средствами РЭБ, "в том числе окопными".
  • Войска получили в 2025 году 22,7 тыс. единиц мотоциклов, квадроциклов и багги для повышения скорости передвижения тактических групп: "До конца года предусмотрено передать в войска еще 12 186 единиц данной техники".
  • План набора на военную службу по контракту в ВС РФ в 2025 году увеличен: "Показатели плана комплектования в целом выполняются".

Программа вооружения

  • Российская госпрограмма вооружения до 2036 года "выстроена в соответствии с ожидаемыми угрозами и новыми способами ведения боевых действий на основе опыта спецоперации".
  • "Основными приоритетами госпрограммы являются - стратегические ядерные силы, космические средства, ПВО, средства РЭБ, связи и управления, беспилотные системы и робототехнические комплексы, а также технологии искусственного интеллекта".

 

