Мантуров поручил внедрить системы технического зрения во все виды и рода войск

Важно быстро продвигаться по этому вектору, указал первый вице-премьер РФ

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Системы технического зрения должны быть максимально интегрированы во все виды и рода войск. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в ходе стратегической сессии по вопросам совершенствования систем технического зрения образцов вооружения, военной и специальной техники, сообщается на сайте кабмина.

"Системы технического зрения должны быть максимально интегрированы во все виды и рода войск. Чтобы быстро продвигаться по этому вектору, прежде всего, нужно обобщить опыт применения новых технологий в ходе специальной военной операции. В том числе и со стороны противника", - сказал первый вице-премьер. Он добавил, что российские предприятия имеют определенные наработки в области технического зрения, которые в своей основе базируются на оптических, оптико-электронных и радиолокационных технологиях.

В кабмине отметили, что в рамках прошедшей в Военном инновационном технополисе "Эра" стратегической сессии участники рассмотрели вопросы и требования к системам технического зрения наземных образцов вооружения и робототехнических комплексов, беспилотников, авиационных и космических систем и комплексов с учетом опыта проведения СВО. Также были определены основные направления и сроки работ по обеспечению выполнения требований Минобороны России, направленных на повышение эффективности и надежности систем.

Одной из тем обсуждения стала разработка промышленных и базовых технологий, предусмотренных проектом госпрограммы "Развитие оборонно-промышленного комплекса", для осуществления серийного производства систем технического зрения военной техники.

Кроме того, первый вице-премьер ознакомился с экспозицией разработок российских предприятий ОПК. Там в том числе были представлены приборы, системы и программно-аппаратные комплексы, предназначенные для обнаружения и распознавания целей с внедрением технического зрения, реализованного на основе обучаемых нейросетей. В кабмине добавили, что также на выставке были продемонстрированы беспилотные системы с использованием элементов искусственного интеллекта, виртуальные тренажеры вооружения и военной техники, системы связи, комплексы управления, наведения и навигации БПЛА.