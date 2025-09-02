Авантюра на Карибах: в чем смысл эскалации напряженности между США и Венесуэлой - Мнения ТАСС

Игорь Варламов — о наращивании военного присутствия с точки зрения чеховской драматургии

Всю последнюю декаду августа из региона Карибского бассейна потоком шли новости, свидетельствующие о спровоцированной США резкой эскалации напряженности вокруг Венесуэлы. Ее (напряженность) подстегивали как вызывающе враждебные заявления официальных лиц в Вашингтоне в адрес официального Каракаса, так и конкретные действия американской администрации. События развивались быстро, впрочем, под аккомпанемент взаимной весьма воинственной риторики, что привело в замешательство многих наблюдателей, всерьез заговоривших чуть ли не об угрозе прямой военной операции США против Венесуэлы.

Сегодня страсти полностью не улеглись, однако несколько осела пыль от информационных утечек и мнимых сенсаций, что позволяет взглянуть на кризис на Карибах под углом "кому это выгодно".

Эскалация в Карибском море

Событийная канва выглядит так. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт 19 августа взорвала медиапространство заявлением о готовности президента США Дональда Трампа задействовать все необходимые средства для прекращения контрабанды наркотических веществ из Венесуэлы. В тот же день агентство Reuters, ссылаясь на источники в Пентагоне, сообщило, что три эсминца ВМС США (USS Gravely, USS Jason Dunham и USS Sampson) направлены в южную часть Карибского бассейна к берегам Венесуэлы "для проведения операций по борьбе с наркокартелями". Также сообщалось о переброске ракетного крейсера USS Lake Erie и атомной подводной лодки USS Newport News — по состоянию на 28 августа в СМИ уже ведется речь об американской группировке в составе аж семи кораблей.

По данным газеты The New York Times, Трамп тайно подписал директиву о начале применения военной силы против латиноамериканских наркокартелей. При этом Вашингтон обвинил президента Венесуэлы Николаса Мадуро в принадлежности к несуществующему наркокартелю Cartel de los Soles. Министр юстиции (генеральный прокурор) США Пэм Бонди объявила об увеличении до $50 млн размера вознаграждения за информацию, которая приведет к аресту Мадуро.

В ответ боливарианские власти не мешкая заявили о готовности с оружием в руках отстаивать суверенитет и территориальную целостность. В подтверждение такой решимости объявили о начале в Венесуэле кампании по мобилизации вооруженных сил, ополченцев и резервистов. Речь идет о планах постановки под ружье более чем 4 млн человек.

В своем Telegram-канале президент южноамериканской республики Николас Мадуро в свойственной ему манере выразил уверенность в "победе над империалистической угрозой миру на континенте" и призвал венесуэльцев к единству.

Оперативно и, на мой взгляд, довольно эффективно сработала и венесуэльская дипломатия. Заручившись к настоящему моменту широкой международной поддержкой — включая Москву, Пекин, Тегеран, Гавану, Бразилиа и Боготу, — Венесуэла обратилась к генеральному секретарю ООН в связи с переброской кораблей ВМС США в Карибское море и угрозой миру в Латинской Америке.

"Мы обратились к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с просьбой о восстановлении здравого смысла и поделились озабоченностью в связи с развертыванием военных подразделений и даже ядерного оружия США в Карибском бассейне, что представляет угрозу миру", — сообщил министр иностранных дел боливарианской республики Иван Хиль Пинто в своем Telegram-канале.

Тут самое время вспомнить, что в свой первый президентский срок Трамп уже делал ставку на устранение Мадуро. США тогда пытались катапультировать во власть в Каракасе своего ставленника Хуана Гуайдо, сколотили из правых латиноамериканских режимов пресловутую Лимскую группу "в защиту демократии в Венесуэле". Но в итоге, как написали бы в советских газетах, "и планы, и ставленник, и Лимская группа оказались на свалке истории".

Казалось бы, с нынешней эскалацией в южной части Карибского моря все ясно: Вашингтон наращивает неприкрытое внешнее давление на Каракас. Трамп взялся за старый сценарий силового устранения чавистского режима в Каракасе и персонально Мадуро.

Подводные течения в океане нефти

Однако у всей этой истории с направлением группировки кораблей ВМС США к берегам Венесуэлы есть, будто в чеховской пьесе, свои "подводные течения".

Так, 20 августа, по сообщению все того же Reuters, Соединенные Штаты будто бы возобновили импорт нефти из Венесуэлы после получения компанией Chevron разрешения от Вашингтона продолжить операции в южноамериканской стране. По сведениям информагентства, венесуэльская нефть уже была загружена на танкеры Mediterranean Voyager и Canopus Voyager. Сообщалось также, что выгрузка углеводородов из Венесуэлы будет осуществлена в портах Техаса и Луизианы, при том, что еще два танкера Chevron направились в сторону Венесуэлы.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что власти США одобрили для Chevron возобновление добычи нефти в Венесуэле. По сведениям издания, детали договоренностей пока неясны, но известно, что они были достигнуты после дискуссий с участием президента США Дональда Трампа и главы Госдепартамента Марко Рубио на фоне освобождения Каракасом 10 граждан США. Президент Венесуэлы Николас Мадуро положительно оценил решение Вашингтона выдать лицензию на возобновление добычи нефти в стране Chevron.

Эта информация вообще-то плохо стыкуется с имеющимися в "венесуэльском досье" сведениями о том, что в этом году администрация Трампа отозвала выданное в ноябре 2022 года и затем неоднократно продлевавшееся разрешение компании Chevron добывать нефть в Венесуэле и поставлять ее в США. Разрешение это в свое время как бы выводило Chevron "за скобки" жестких санкций в отношении Каракаса. Уместно также вспомнить, что с 2015 года США и их союзники ввели против Венесуэлы почти тысячу односторонних ограничительных мер. Наибольший ущерб венесуэльской экономике наносят санкции, введенные в 2019 году (первое президентство Трампа) против государственной нефтегазовой компании PDVSA, играющей в венесуэльской экономике стратегическую роль. А еще замечу, что опровержений о загруженных в августе танкерах с венесуэльской нефтью "от Chevron" ни от одной из сторон не поступало.

Между тем пришла новость о том, что в парижском арбитражном суде Chevron отсудила у ExxonMobil долю в размере 30% в проекте по разработке месторождения на морском шельфе Гайаны, принадлежность которого оспаривается Венесуэлой. Речь идет о нефтяном блоке Stabroek с оценочными запасами в 11 млрд баррелей.

Так что интересы сразу двух энергетических гигантов США теперь затрагивает тянущийся с XIX века территориальный спор между Венесуэлой и сперва Великобританией, а потом Гайаной (до обретения независимости в 1966 году это была Британская Гвиана) по поводу территорий к западу от реки Эссекибо.

Может, именно в водах над нефтяным блоком Stabroek "зарыта", точнее, "утоплена собака"? А борьба с наркобизнесом лишь прикрытие для наращивания военного присутствия в регионе?

Наркотики как предлог

Рассуждая о возможных мотивах, не забуду и о телешоу, как о жанре, столь милом сердцу Трампа.

Ракетные эсминцы и атомные подводные лодки практически бесполезны в борьбе с контрабандой наркотиков, зато картинка взрезанной форштевнем изумрудной карибской волны и развевающегося звездно-синего гюйса на носу корабля ВМС США так здорово "заходит" американскому обывателю (он же избиратель), наглядно подтверждая, что хозяин Белого дома слов на ветер не бросает. Ведь, как показывает телевизор, президент строго в соответствии с прошлогодними предвыборными обещаниями и с прицелом на предстоящие в будущем году промежуточные выборы в Конгресс наносит упреждающие удары по наркокартелям, которым объявил беспощадную войну.

А то, что наркокартель Cartel de los Soles — по всей вероятности, придуманный, так не надо цепляться к деталям. Зато в переводе с испанского звучит красиво — "Картель солнц"! При чем тут солнце? На генеральских погонах в Венесуэле не звездочки, как у офицеров, а "солнышки". Чем больше солнышек, тем выше звание.

Об уровне аргументации Белого дома можно судить по словам уже упомянутой Левитт. "Режим Мадуро не является законным правительством Венесуэлы, — утверждает пресс-секретарь Белого дома. — Это наркотеррористический картель. Мадуро, по мнению нашей администрации, не является законным президентом. Он — скрывающийся от правосудия глава этого картеля, который был обвинен в США в контрабанде наркотиков".

Под таким соусом США не прочь воссоздать по новой антивенесуэльскую группу "латиноамериканских единомышленников", готовых плыть по Карибам (да и любым другим водам, омывающим континент) вслед за американскими эсминцами (которые к берегам Венесуэлы, кстати, пока все же не пришли). Первые движения в этом направлении уже делаются. Так, на днях премьер-министр Тринидада и Тобаго Камла Персад-Биссессар заявила, что ее правительство поддержит операции Южного командования ВС США (SOUTHCOM), если власти Венесуэлы решат напасть на Гайану. Более того, что ее правительство будет готово предоставить американским силам доступ к своей территории "без оговорок" (читай, разместить у себя войска США). За тринидадкой, не мешкая, подтянулся президент Доминиканской Республики Луис Абинадер. Он размещать у себя ВС США пока не обещает, но подтвердил готовность к содействию в борьбе с наркокартелями.

В списки нового, пока виртуального "антивенесуэльского альянса" можно вносить также Аргентину, Гайану, Парагвай и Эквадор — все эти страны выступили с поддержкой усиления военного присутствия США на Карибах. Откровенно проамериканский президент Аргентины Хавьер Милей пошел еще дальше, объявив мифический "Картель солнц" террористической организацией.

Как видим, Вашингтон развязал против Каракаса настоящую психологическую войну с вполне реальной силовой компонентой. При этом опирающиеся на факты доводы разума со стороны венесуэльцев Штаты с сотоварищами попросту игнорируют.

В частности, тот факт, что основные маршруты контрабанды наркокартелей не проходят через боливарианскую республику. Об этом, кстати, сказал и президент Венесуэлы Николас Мадуро в программе "С Мадуро плюс" телеканала Venezolana de Televisión. "Венесуэла — чистая и свободная от наркотрафика, посевов коки и производства кокаина страна", — указал он.

Мадуро подчеркнул, что республика успешно противодействует попыткам контрабанды в США через свою территорию 5% от общего объема кокаина, производимого в Колумбии наркокартелями (а это, по данным ООН, 1 700 тонн в год), и в этом году уже конфисковала 52 тонны наркотиков. В то время как 80% кокаина, предназначенного для американского рынка, доставляется через Тихий океан, Вашингтон развертывает военно-морские силы в Карибском море и "угрожает Венесуэле, Латинской Америке и странам Карибского бассейна", отметил президент. Мадуро подчеркнул, что "американское общество является крупнейшим потребителем наркотических веществ в мире" и что усилия США по борьбе с наркотрафиком оказались неэффективными.

К тому же не кокаин сейчас представляет проблему номер один на рынке наркотиков в США. На американцев обрушилась беда похуже — относительно дешевый и в прямом смысле убийственный синтетический опиоид — фентанил.

Доза порошка фентанила в 2 мг (буквально на кончике шариковой ручки) является практически смертельной. Смертность от наркотиков полезла вверх так, будто в США идет полномасштабная гражданская война. В 2023 году более 100 тыс. человек там умерли от передозировки. Подавляющее большинство (около 80 тыс.) в результате употребления синтетического фентанила. Его производство от плантаций коки в Андах никак не зависит, наркокартели размещают подпольные химлаборатории поближе к потребителю — в Мексике и Канаде. А с этими странами граница сухопутная. Тут эсминцы и атомные подлодки вообще смотрятся как в театре абсурда.

Истинные цели американского шоу

Иное дело — демонстрация намерений перерезать при необходимости каналы танкерных поставок венесуэльской нефти, например, в Китай. В этом случае военно-морская мощь США, выдвинутая на юг Карибского бассейна, выглядит куда логичнее. Особенно в свете объявленной Трампом стратегической цели MAGA ("Сделаем Америку снова великой"), предусматривающей в числе прочего возвращение Вашингтону былых доминирующих позиций во всем Западном полушарии.

Думаю, нынешняя "игра мускулами" на Карибах в первую очередь преследует цель повысить популярность самого президента Трампа внутри США и выставить его перед избирателями в облике решительного и бескомпромиссного борца с наркоугрозой.

Международный сигнал демонстрации силы в общем-то тоже понятен. Вашингтон показывает латиноамериканцам и внерегиональным наблюдателям готовность усиливать контроль за морскими коммуникациями в Западном полушарии и прикрыть там эсминцами интересы своих энергетических гигантов (в данном случае Chevron и Exxon).

Чем актуальны события, разворачивающиеся на Карибах, для России? Не будем забывать, что Венесуэла, наряду с Кубой и Никарагуа, является опорным союзником нашей страны в Латинской Америке. Боливарианские вооруженные силы неплохо оснащены, в том числе и как результат военно-технического сотрудничества с нашей страной.

Москва после того, как заголовки мировых СМИ запестрели упоминаниями об американских эсминцах и атомных подлодках, высказалась в поддержку правительства Мадуро в ходе телефонного разговора исполнительного вице-президента Венесуэлы Делси Родригес с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. "Сегодня исполнительный вице-президент провела продолжительную и результативную [телефонную] беседу с нашим близким другом Сергеем Лавровым, который подтвердил расширение экономического альянса наших стран и реализацию совместных инвестиционных проектов", — заявил Мадуро на Акте защиты суверенитета и мира Венесуэлы, Латинской Америки и Карибского бассейна, который транслировал телеканал Venezolana de Television. Мадуро также сообщил, что Лавров передал официальное приветствие президента РФ Владимира Путина "Венесуэле и конкретно своему другу президенту Николасу Мадуро".

Обо всем этом — в том числе о внушительном оборонительном потенциале Венесуэлы — в США хорошо известно. Так же как известно о резко негативной реакции Пекина и других крупных стран глобального Юга на предпринятое янки нагнетание напряженности в южной части Карибского моря и неспровоцированное давление на Венесуэлу.

Тут легкой "прогулкой на эсминцах" дело не обойдется. Издержки для Вашингтона — и политические, и чисто военные — могут быть огромными. Не говоря уже о перспективах вдрызг разбить надежды американского президента на Нобелевскую премию мира.

Так что в разыгрываемом сейчас администрацией США авантюрном и внешне, и по содержанию "военно-морском шоу" показательная трагическая развязка может и не последовать. Совсем как в пьесах Чехова, где самое интересное и поучительное заключено именно в "подводных течениях" происходящего на сцене.

Впрочем, от вашингтонских режиссеров можно ждать чего угодно…

Игорь Варламов

Обозреватель Аналитического центра ТАСС