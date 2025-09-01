Войти
ЦАМТО

Страны ЕС полностью использовали кредит в 150 млрд. евро на производство вооружений

Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

ЦАМТО, 29 августа. Девятнадцать стран Евросоюза полностью использовали кредит в размере 150 млрд. евро для наращивания производства вооружения, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В мае государства-члены Евросоюза согласовали создание кредитного инструмента SAFE, через который планировалось привлечь 150 млрд. евро для наращивания производства вооружения. Кроме того, план Брюсселя предусматривает выделение порядка 650 млрд. евро из бюджетов государств Евросоюза. За такие траты на милитаризацию Брюссель обещает закрыть глаза на неисполнение финансовой дисциплины государствами ЕС, в частности, на значительное увеличение бюджетного дефицита.

"Девятнадцать государств-членов, включая Латвию, запросили поддержку с помощью нашего оборонного инструмента SAFE. Я рада сообщить, что все 150 млрд. евро SAFE полностью зарезервированы", – цитирует "РИА Новости" главу Еврокомиссии.

На пресс-конференции в Латвии фон дер Ляйен добавила, что некоторые государства-члены выразили намерение использовать этот инструмент для военной поддержки Украины.

Как напоминает агентство, Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа было изменено на менее агрессивное – "Готовность 2030" – из-за протеста ряда стран-членов ЕС. Стратегия предусматривает привлечение порядка 800 млрд. евро в течение четырех лет.

