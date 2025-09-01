"Хватаются за соломинку": ради мира Европа задумалась о буферной зоне между Украиной и Россией (Politico, США)

Politico: Европа вдруг задумалась о буферной зоне между Украиной и Россией

Создать буферную зону между Украиной и Россией — одно из предложений, которые рассматривают официальные лица ЕС в попытке достичь мирного соглашения между Киевом и Москвой, пишет Politico. При этом они ни в чем не уверены и ждут "отмашки" США.

Пол Маклири (Paul McLeary), Джек Детч (Jack Detsch)

Европейские лидеры задумались о создании 40-километровой буферной зоны между российскими и украинскими рубежами в рамках мирного урегулирования. Судя по всему, эта последняя отчаянная идея получила принципиальное одобрение Москвы, но еще больше растянет скромный миротворческий потенциал континента.

По словам пяти европейских дипломатов, это предложение — лишь одно из нескольких, которые военные и гражданские чиновники рассматривают в рамках мирного урегулирования или прекращения огня на Украине. Официальные лица расходятся во мнениях о возможной глубине зоны, и неясно, примет ли этот план Киев, поскольку он наверняка потребует территориальных уступок. Наконец, складывается ощущение, что США вопрос о буферной зоне даже не обсуждают.

Но одно то, что официальные лица готовы отгородить полосу земли на Украине ради хрупкого мира, свидетельствует об отчаянном стремлении союзников по НАТО прекратить опосредованную войну, которая длится уже четвертый год. Президент России Владимир Путин, со своей стороны, никакого желания сворачивать боевые действия не проявляет. В четверг Москва провела редкую атаку по центру Киева, в результате которой погибли по меньшей мере 19 человек и были повреждены представительства стран Европейского союза (Вооруженные силы России наносят удары исключительно по военным и околовоенным целям, подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. – Прим. ИноСМИ).

“Они хватаются за соломинку, — заявил бывший сотрудник Пентагона Джим Таунсенд, курировавший политику в отношении Европы и НАТО при администрации Обамы. — Русские европейцев не боятся. И если они думают, что пара британских и французских наблюдателей удержит их от повторного ввода войск на Украину, то они заблуждаются”.

Раздел страны будет иметь огромное историческое значение. Европейские дипломаты воздерживаются от параллелей с тщательно охраняемой демилитаризованной зоной между Южной Кореей и КНДР, которые формально до сих пор воюют, и скорее сравнивают его с разделом Германии времен холодной войны на ФРГ и ГДР.

Путин и его заместители заявили, что работают над созданием буферных зон вдоль границ с Украиной, чтобы увеличить дистанцию между Москвой и украинской артиллерией и беспилотниками. Однако пока не появилось никаких подробностей, которые прояснили бы, к чему могут привести эти предложения.

Количество военнослужащих, необходимых для патрулирования границы, также вызывает разночтения. Официальные лица обсуждают контингент от 4 000 до примерно 60 000 военных. Однако пока что страны не взяли на себя никаких конкретных обязательств, а президент Дональд Трамп от отправки американских войск отказался.

У НАТО уже возникли трудности с созданием сил реагирования численностью 300 000 человек для защиты восточного фланга альянса от возможного российского нападения. Как сообщили на условиях анонимности двое дипломатов, миротворческие силы в любой конфигурации будут выполнять двойную функцию: патрулировать окрестности демилитаризованной зоны и одновременно обучать военнослужащих ВСУ.

По словам одного из европейских чиновников, союзники не спешат брать на себя формальные обязательства по отправке войск, ожидая решающих подробностей. На сегодняшний день сохраняются следующие вопросы: каков будет мандат контингента НАТО на линии фронта, что делать в случае эскалации с российской стороны и понадобится ли привлечь к делу третьи страны, если Кремль воспротивится присутствию в буферной зоне войск альянса.

“Все стараются добиться гарантий безопасности как можно быстрее, пока Трамп не передумал”, — заявил один европейский чиновник, рассуждая о попытках принудить Путина к переговорам.

Как сообщил один европейский чиновник, на состоявшейся в понедельник видеоконференции военачальников НАТО с участием председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Дэна Кейна и Верховного главнокомандующего ОВС НАТО и главы Европейского командования США Алексуса Гринкевича предложение о буферной зоне не поднималось.

Костяк иностранного контингента, по-видимому, составят французские и британские войска, сообщили двое европейских чиновников, добавив, что эти страны также ведут политическую “обработку” союзников, дабы заручиться их военной поддержкой.

Однако в пограничных с Россией странах НАТО зреет тревога. Так, Польша высказала опасения, что это лишь усугубит ее уязвимость. Союзники выразили руководству Пентагона обеспокоенность тем, что более крупный контингент отвлечет силы от обороны восточного фланга альянса, заявили двое чиновников.

А некоторые союзники даже опасаются, что создание буферной зоны, наоборот, подвергнет украинские города дополнительному риску нападения со стороны России.

“Это не слишком разумно, если противник не переговаривается добросовестно”, — заявил один европейский чиновник.

Польша и Германия заявили, что не заинтересованы в размещении войск на Украине. С другой стороны, выделить часть сил пообещала крошечная Эстония. Союзники рассчитывают, что львиную долю войск для контроля режима прекращения огня или патрулирования буферной зоны представит сама Украина, сказал еще один европейский чиновник.

Члены НАТО ведут переговоры с американскими официальными лицами о предоставлении данных спутниковой разведки и авиационной поддержки, однако ни на что большее не рассчитывают. Высокопоставленные представители Пентагона уже сообщили европейским коллегам, что роль США в гарантиях безопасности Украине будет минимальной.

Пентагон на запрос о комментарии не откликнулся.

США, пожалуй, единственные из членов НАТО располагают достаточным количеством спутников для сбора разведывательной информации, чтобы гарантировать, что Россия не нарушит режим прекращения огня или мирное соглашение.

“Все ждут, когда руководители Министерства обороны США четко дадут понять, насколько далеко они готовы зайти, при этом они позволяют европейцам раскрыть карты, — сказал европейский чиновник. — Так что получается своего рода хоровод”.