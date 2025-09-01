Дания выделит более 3% ВВП на оборону в 2026 году, включая поддержку Украины

ЦАМТО, 29 августа. Дания выделит дополнительно почти 1,6 млрд. долл. на оборону в 2026 году, часть средств из которых пойдет на поддержку Украины.

Таким образом, расходы Копенгагена на оборону в 2026 году составят более 3% ВВП, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Минобороны королевства.

В конце января датская телерадиокомпания DR сообщала, что Дания тратит на оборону около 2,4% от ВВП.

"Правительство выделит дополнительно 10 млрд. датских крон (почти 1,6 млрд. долл.) в бюджете на 2026 год на укрепление датских ВС и поддержку Украины. С учетом этих средств Дания выделит более 3% ВВП на оборону и безопасность в 2026 году", – говорится в пресс-релизе датского Минобороны.

По словам главы Минобороны Дании Троэльса Лунда Поульсена, которые приводит ведомство, укрепления датской обороны требует текущая политика безопасности.

В мае телерадиокомпания DR сообщала, что министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен допустил принятие требования президента США Дональда Трампа по повышению расходов на оборону до 5% ВВП при широкой трактовке понятия "оборона", напоминает агентство.