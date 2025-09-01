Войти
ЦАМТО

Госдепартамент США одобрил поставку ВС Украины авиационных боеприпасов повышенной дальности ERAM – DSCA

466
0
0
Госдепартамент США
Госдепартамент США.
Источник изображения: Валерий Шарифулин/ ТАСС

ЦАМТО, 29 августа. Госдеп США одобрил возможную поставку Украине в рамках программы "Иностранные военные продажи" авиационных боеприпасов ERAM и сопутствующего оборудования. Полная стоимость заказа может составить 825 млн. долл.

Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс о возможности продажи 28 августа.

Правительство Украины обратилось к США с запросом о возможности приобретения 3350 авиационных боеприпасов повышенной дальности ERAM (Extended Range Attack Munition) и 3350 интегрированных систем GPS/инерциальной навигации с модулем SAASM.

Запрос также включает контейнеры для боеприпасов; пилоны для запуска; комплектующие и вспомогательное оборудование; запасные части, расходные материалы и аксессуары, поддержку ремонта и возвращения; программное обеспечение для вооружения и вспомогательное оборудование; аппаратное обеспечение системы планирования задач; поставку и поддержку секретного программного обеспечения; секретные и несекретные руководства и техническую документацию; обучение личного состава и учебное оборудование; поддержку при транспортировке; проведение исследований и обзоров; инженерную, техническую и логистическую поддержку со стороны американского правительства и подрядчиков, а также другие связанные элементы логистики и поддержки программы.

Как заявлено, реализация данной программы соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США, позволяя повысить безопасность страны-партнера.

В уведомлении отмечается, что продажа ракет ERAM улучшит возможности Украины по противодействию существующим и перспективным угрозам.

Для покупки ERAM Украина будет использовать финансирование, предоставленное Данией, Нидерландами и Норвегией, а также средства американской программы "Иностранное военное финансирование".

Как заявлено, ERAM является примером совместной разработки с союзниками по НАТО эффективной и масштабируемой системы, которая может быть развернута в сжатые сроки.

Основными подрядчиками выступят компании Zone 5 Technologies и CoAspire. В случае подписания связанных с продажей компенсационных соглашений, их условия будут определены в ходе дальнейших переговоров между покупателем и подрядчиком.

Напомним, что запрос на получение информации о возможности закупки боеприпасов ERAM, который ВВС США опубликовали в феврале 2024 года, предусматривал производство ракеты массой 500 фунтов (226,8 кг) с дальностью полета 250 морских миль. Ракета должна развивать скорость 0,6М и поражать цели с КВО, не превышающим 10 м. Стоимость ERAM не регламентировалась. В запросе сообщалось о планах интеграции боеприпаса на истребители "МиГ" и "Су" Воздушных сил Украины для поражения наземных целей без захода в зону действия войсковой ПВО России.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Дания
Нидерланды
Норвегия
Россия
США
Украина
Продукция
SM-6
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.09 20:33
  • 0
Комментарий к ""Дракон", "Черный орел", "Прорыв": как танкопром искал пути к совершенству"
  • 01.09 18:29
  • 0
Ответ на "Зеленский заявил о планировании новых ударов по РФ и показал пуск «Фламинго»"
  • 01.09 18:15
  • 0
Комментарий к "Впервые в истории! Детальный анализ ядерной доктрины России (JB Press, Япония)"
  • 01.09 16:35
  • 10355
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 01.09 16:31
  • 0
Агрессивный «Защитник»
  • 01.09 11:20
  • 1
Если завтра война: пять пакистанских видов вооружений, которых должна бояться Индия (The National Interest, США)
  • 01.09 10:39
  • 1
Трамп обсуждает отправку на Украину частной армии (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 01.09 10:35
  • 1
Зеленский заявил о планировании новых ударов по РФ и показал пуск «Фламинго»
  • 01.09 06:14
  • 0
Новые антирусские "тараны"?
  • 01.09 05:42
  • 147
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 31.08 19:15
  • 10
Терпение Мишустина лопнуло? Авиапрому прислали доктора – Германа Грефа
  • 31.08 06:04
  • 1
Комментарий к "Малый с «Калибром»: как новые корабли усилят ВМФ России"
  • 30.08 10:50
  • 1527
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 29.08 21:05
  • 1
В России экспериментируют с уникальной связью через беспилотники
  • 29.08 20:16
  • 109
Обзор программы создания Ил-114-300