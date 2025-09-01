Госдепартамент США одобрил поставку ВС Украины авиационных боеприпасов повышенной дальности ERAM – DSCA

ЦАМТО, 29 августа. Госдеп США одобрил возможную поставку Украине в рамках программы "Иностранные военные продажи" авиационных боеприпасов ERAM и сопутствующего оборудования. Полная стоимость заказа может составить 825 млн. долл.

Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс о возможности продажи 28 августа.

Правительство Украины обратилось к США с запросом о возможности приобретения 3350 авиационных боеприпасов повышенной дальности ERAM (Extended Range Attack Munition) и 3350 интегрированных систем GPS/инерциальной навигации с модулем SAASM.

Запрос также включает контейнеры для боеприпасов; пилоны для запуска; комплектующие и вспомогательное оборудование; запасные части, расходные материалы и аксессуары, поддержку ремонта и возвращения; программное обеспечение для вооружения и вспомогательное оборудование; аппаратное обеспечение системы планирования задач; поставку и поддержку секретного программного обеспечения; секретные и несекретные руководства и техническую документацию; обучение личного состава и учебное оборудование; поддержку при транспортировке; проведение исследований и обзоров; инженерную, техническую и логистическую поддержку со стороны американского правительства и подрядчиков, а также другие связанные элементы логистики и поддержки программы.

Как заявлено, реализация данной программы соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США, позволяя повысить безопасность страны-партнера.

В уведомлении отмечается, что продажа ракет ERAM улучшит возможности Украины по противодействию существующим и перспективным угрозам.

Для покупки ERAM Украина будет использовать финансирование, предоставленное Данией, Нидерландами и Норвегией, а также средства американской программы "Иностранное военное финансирование".

Как заявлено, ERAM является примером совместной разработки с союзниками по НАТО эффективной и масштабируемой системы, которая может быть развернута в сжатые сроки.

Основными подрядчиками выступят компании Zone 5 Technologies и CoAspire. В случае подписания связанных с продажей компенсационных соглашений, их условия будут определены в ходе дальнейших переговоров между покупателем и подрядчиком.

Напомним, что запрос на получение информации о возможности закупки боеприпасов ERAM, который ВВС США опубликовали в феврале 2024 года, предусматривал производство ракеты массой 500 фунтов (226,8 кг) с дальностью полета 250 морских миль. Ракета должна развивать скорость 0,6М и поражать цели с КВО, не превышающим 10 м. Стоимость ERAM не регламентировалась. В запросе сообщалось о планах интеграции боеприпаса на истребители "МиГ" и "Су" Воздушных сил Украины для поражения наземных целей без захода в зону действия войсковой ПВО России.