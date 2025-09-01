Минобороны Японии запросило бюджет на 2026 ф.г. на рекордные 60 млрд. долл.

ЦАМТО, 29 августа. Минобороны Японии запросило бюджет на 2026 ф.г., который начнется 1 апреля 2026 года, на рекордные 8,85 трлн. иен (60,16 млрд. долл.).

Как передает "РИА Новости", согласно опубликованному 29 августа проекту бюджета, 128,7 млрд. иен (874, 93 млн. долл.) будет направлено на создание многоуровневой системы береговой обороны SHIELD с использованием беспилотников и других технологий реагирования на возможные боевые действия в современных условиях. В этих целях Минобороны Японии планирует к 2027 году приобрести несколько тысяч беспилотников 10 типов для сухопутных, морских и воздушных сил самообороны страны, включая малые ударные БЛА.

Кроме того, 30,5 млрд. иен будет выделено на серийное производство гиперзвуковых ракет.

Другие расходы включают, в частности, улучшение условий труда и жизни личного состава сил самообороны, а также создание нового Командования космических операций и реорганизацию воздушных сил самообороны в воздушно-космические силы самообороны.

Как напоминает агентство, в декабре 2022 года Япония приняла три ключевых документа по обороне и безопасности: это "Стратегия обеспечения национальной безопасности", которая определяет основные направления внешней политики в области обороны, "Стратегия национальной обороны", обозначающая цели и средства обороны, и "План обеспечения обороноспособности", который определяет общие расходы на оборону и объем закупки вооружений.

В трех документах обозначено повышение оборонных расходов Японии к 2027 году до уровня 2% ВВП от уровня 2022 года. Это около 11 трлн. иен (по курсу 2022 года – 81 млрд. долл.). До сих пор военные расходы составляли примерно 1,24% ВВП страны.

В "Стратегии обеспечения национальной безопасности" и "Стратегии национальной обороны" прописано обладание "возможностями ответного удара", подразумевающее поражение баз противника. До сих пор эти возможности подразумевались в праве Японии на самооборону, но не прописывались. Это изменение стало существенным поворотом в оборонной политике страны, отмечает "РИА Новости".