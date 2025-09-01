Войти
В Пентагоне прокомментировали поставку Киеву 3 тыс. ракет ERAM

Источник изображения: topwar.ru

Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Украине партии управляемых ракет воздушного базирования на общую сумму в 825 миллионов долларов. Об этом сообщает Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.

Речь идет о поставке до 3350 ракет воздушного базирования типа ERAM (Enhanced Range Air-to-Missile), предназначенных для поражения наземных целей на дистанции до 450 км.

Кроме того, соответствующее уведомление было направлено Конгрессу, который в течение ближайшего месяца должен окончательно рассмотреть вопрос с поставками.

В Пентагоне напоминают, что украинская сторона официально запросила эти ракеты, а также сопутствующее оборудование, включая навигационные системы и аппаратуру радиоэлектронной борьбы для подавления помех.

В то же время в данном случае обращает на себя внимание заявление представителей ведомства о том, что данная сделка «соответствует внешнеполитическим целям США».

Каким целям? Ведь Дональд Трамп продолжает декларировать стремление завершить конфликт на Украине или, как минимум, вывести из него США.

Но в документе Пентагона, о котором пишет американская пресса, говорится, что закупку ракет для передачи Украине частично оплатят европейские страны: Дания, Нидерланды и Норвегия. А кто тогда оплатит остальное? Снова Вашингтон?

Тогда получается, что у новой американской администрации «биполярное расстройство». Или же Трамп лукавит касательно желания прекратить конфликт и наладить отношения с РФ, преследуя те же цели, что и предыдущая администрация.

