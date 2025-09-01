Вместо самолёта макет на подставке: французы заявили о намерении построить FCAS без немцев

Источник изображения: topwar.ru

Европейские эксперты комментируют сегодняшнее состояние Европейского союза. В немецком издании Berliner Zeitung вышел материал, в котором говорится об усугубляющихся разногласиях между странами ЕС, а также всё большей неспособности политических элит решать важные задачи и преодолевать первостепенные проблемы.

В качестве примера приводится программа создания перспективного истребителя нового поколения FCAS (Future Combat Air System). Совместная работа Германии, Франции и Испании по реализации этого амбициозного проекта должна была начаться ещё как минимум 6 лет, но сначала перенос сроков связали с пандемией, затем с «войной на Украине», теперь говорят о «финансовых затруднениях». Это притом, что Германия собирается значительно нарастить военные расходы.

Сегодня судьбу FCAS будут обсуждать Мерц и Макрон – во французском Тулоне. Интерес испанцев к этому проекту угас, как в целом не прослеживается и желание премьера Педро Санчеса наращивать военные расходы до 3% ВВП, как того требует Трамп и как уже вынуждена «того же требовать» Урсула фон дер Ляйен.

Эксперт немецкого общества внешней политике, специалист по Франции Якоб Росс:

Макрон хочет сделать Европу стратегически более самостоятельно. Мерц, напротив, продвигает идею тесного контакта со США и институтами НАТО. Эта разность подходов уже привела к тому, что во Франции заявляют о готовности начать работы над истребителем в одиночку.

Издание BZ приводит заявление Эрика Траппье, главы французской компании Dassault, задействованной в проекте:

Мы можем построить новейший истребитель и без немцев.

Примечательно, что в июне этого года к проекту намеревалась присоединиться Бельгия, но так и не присоединилась... И пока самолёт продолжает оставаться макетом - на металлической подставке.

Росс:

В Париже царит разочарование, в Берлине царит скептицизм, а время поджимает: эксперты считают 2025 год последним годом, когда выход из ЕС был бы возможен без серьезного финансового и репутационного ущерба.

Примечательно, как эксперт комментирует возможную причину несовпадения взглядов Парижа и Берлина. По словам Росса, французы больше «предрасположены к возможной милитаризации, чем немцы»:

Франция проводит военные парады в дни национальных праздников, а для Германии это немыслимо.

Значит ли это, что Мерц намеревается организовать масштабный военный парад в центре Берлина?..