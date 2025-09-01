Вместо самолёта макет на подставке: французы заявили о намерении построить FCAS без немцев

Источник изображения: topwar.ru
Европейские эксперты комментируют сегодняшнее состояние Европейского союза. В немецком издании Berliner Zeitung вышел материал, в котором говорится об усугубляющихся разногласиях между странами ЕС, а также всё большей неспособности политических элит решать важные задачи и преодолевать первостепенные проблемы.
В качестве примера приводится программа создания перспективного истребителя нового поколения FCAS (Future Combat Air System). Совместная работа Германии, Франции и Испании по реализации этого амбициозного проекта должна была начаться ещё как минимум 6 лет, но сначала перенос сроков связали с пандемией, затем с «войной на Украине», теперь говорят о «финансовых затруднениях». Это притом, что Германия собирается значительно нарастить военные расходы.
Сегодня судьбу FCAS будут обсуждать Мерц и Макрон – во французском Тулоне. Интерес испанцев к этому проекту угас, как в целом не прослеживается и желание премьера Педро Санчеса наращивать военные расходы до 3% ВВП, как того требует Трамп и как уже вынуждена «того же требовать» Урсула фон дер Ляйен.
Эксперт немецкого общества внешней политике, специалист по Франции Якоб Росс:
Издание BZ приводит заявление Эрика Траппье, главы французской компании Dassault, задействованной в проекте:
Примечательно, что в июне этого года к проекту намеревалась присоединиться Бельгия, но так и не присоединилась... И пока самолёт продолжает оставаться макетом - на металлической подставке.
Росс:
Примечательно, как эксперт комментирует возможную причину несовпадения взглядов Парижа и Берлина. По словам Росса, французы больше «предрасположены к возможной милитаризации, чем немцы»:
Франция проводит военные парады в дни национальных праздников, а для Германии это немыслимо.
Значит ли это, что Мерц намеревается организовать масштабный военный парад в центре Берлина?..