ЦАМТО

Минобороны Британии разместило заказ на создание новой тактической баллистической ракеты

Министерство обороны Великобритании
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 29 августа. Минобороны Великобритании разместило заказ на создание новой тактической баллистической ракеты с дальностью полета более 600 км.

"Требуется разработка эффективной тактической баллистической ракеты с дальностью полета более 600 км, которая способна безопасно запускаться с земли с передвижной платформы в условиях повышенной опасности, перемещаться и точно поражать цель по заданным координатам", – цитирует "РИА Новости" выдержку из уведомления, размещенного на сайте министерства.

Из документа следует, что в рамках проекта, который получил название Nightfall (сумерки), Минобороны рассчитывает создать ракетный комплекс, способный на развертывание в течение 15 мин. и поражение цели в течение 10 мин. после запуска ракеты. Кроме того, комплекс должен быть способен покинуть место запуска в течение пяти минут. Система должна обеспечивать возможность применения как днем, так и ночью и обладать устойчивостью к электромагнитному воздействию. Масса боеголовки Nightfall составит 300 кг.

Отмечается, что ориентировочная стоимость одной ракеты (при запуске в серийное производство) должна составлять порядка 500 тыс. фунтов стерлингов (675 тыс. долл.).

Минобороны рассчитывает, что в течение 9-12 месяцев в распоряжении британской армии будет пять готовых установок для проведения испытаний, отмечает агентство.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Великобритания
