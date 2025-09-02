Финляндия готовится заменить автоматы на базе Калашникова на западные аналоги – опубликованы первые фото новых моделей (Yle, Финляндия)

Yle: Финляндия планирует заменить автоматы Калашникова на винтовки Sako ARG

Армия Финляндии собирается принять на вооружение новые образцы винтовок, сообщает Yle. Ранее суоми на протяжении десятилетий использовали модели автоматов на базе советского АК-47 – частично продолжат, как прогнозируется, делать это в будущем.

Служба новостей Yle

Финская армия готовится перейти от автоматов, построенных на базе Калашникова, к западному аналогу.

Компания Sako представила первые изображения новой полностью автоматической винтовки Sako ARG, которая в будущем должна заменить использовавшиеся десятилетиями в вооруженных силах модели 62 и 95. Автомат RK 62 создан на базе советского АК-47, а модель 95 – на основе RK 62.

Оборонительные силы и компания Sako заключили рамочное соглашение о новой винтовке весной 2023 года. На первом этапе был оформлен заказ на 700 тысяч евро.

Винтовка Sako ARG разрабатывается более десяти лет в сотрудничестве с армиями Финляндии и Швеции и предназначена для эксплуатации в суровых арктических условиях. Ожидается, что она будет выпускаться в трех различных модификациях с калибром 5.56 мм или 7.62 мм.

Стандарт НАТО или советское наследие?

Решение о выборе калибра важно и с символической точки зрения.

7,62-мм патрон был создан в Российской империи в конце XIX века и используется, в том числе, в автоматах Калашникова. На Западе распространен калибр 5,56 мм, принятый в НАТО с 1960-х годов.

Окончательное решение по калибру ожидается этой осенью, а первые полевые испытания стартуют весной следующего года.

Sako ARG отличается модульной конструкцией, что позволяет легко адаптировать оружие под разные задачи и оснащать его современными оптическими и тактическими аксессуарами.

Переход на новое вооружение является частью масштабной программы модернизации финских сухопутных войск, рассчитанной на ближайшие годы. Несмотря на это, некоторые подразделения будут использовать автоматы, созданные на базе Калашникова, еще долго – вплоть до следующих десятилетий.