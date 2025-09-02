Несостоявшийся "обмен территориями": взгляд изнутри на отчаянное стремление Трампа к миру на Украине (Reuters, Великобритания)

Reuters: Уиткофф нарушил стандартный протокол на встрече с Путиным

Стив Уиткофф нарушил стандартный протокол, отправившись на встречу c Владимиром Путиным без секретаря Госдепартамента, сообщает Reuters. Из-за этого спецпосланник Трампа остался без записи конкретных предложений российского лидера, что в итоге могло привести к путанице.

Грэм Слэттери (Gram Slattery), Джонатан Лэндей (Jonathan Landay), Андреас Ринке (Andreas Rinke)

Вскоре после встречи с президентом России Владимиром Путиным, прошедшей в Москве 6 августа, спецпредставитель США Стив Уиткофф сообщил Дональду Трампу важную новость: российский лидер готов пойти на значительные территориальные уступки ради прекращения конфликта на Украине.

После того, как Уиткофф отчитался перед президентом США, Трамп с радостью отметил "значительный прогресс", достигнутый его специальным посланником. Он также согласился провести исторический саммит с Путиным, указав, что одной из тем для обсуждения станет обмен территориями. Об этом сообщили два осведомленных источника.

Однако дипломатические усилия вскоре превратились в хаос.

По словам источника, знакомого с ситуацией, 7 августа в ходе телефонного разговора с несколькими европейскими лидерами Уиткофф дал понять, что Путин согласился вывести войска из Запорожской и Херсонской областей в обмен на получение полного контроля на Донецкой и Луганской Народными Республиками.

Это предложение стало неожиданностью для многих участников телефонного разговора, поскольку оно сильно отличалось от их собственных представлений о позиции президента Путина. Об этом сообщили четыре источника, осведомленные о ходе переговоров, включая американских и европейских чиновников, пожелавших остаться анонимными в целях обсуждения деликатных вопросов.

На следующий день Уиткофф, вероятно, изменил свои показания. В ходе телефонного разговора, организованного госсекретарем США Марко Рубио с европейскими советниками по национальной безопасности, спецпредставитель заявил, что Путин на самом деле не соглашался на вывод войск из Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщил один из источников.

Вместо этого, по словам американских официальных лиц, в ходе телефонного разговора Путин сделал Вашингтону менее значимые уступки. В частности, он заявил, что не будет требовать от Запада официального признания суверенитета России над Запорожской и Херсонской областями. Об этом сообщил другой американский чиновник.

Reutersне смог самостоятельно получить информацию о том, о чем шла речь на встрече в Москве.

Стив Уиткофф, магнат в сфере недвижимости, не имеющий дипломатического опыта, нарушил стандартный протокол, отправившись на встречу без секретаря Госдепартамента и, таким образом, остался без записи конкретных предложений Путина. Об этом сообщил источник, знакомый с внутренней обстановкой в администрации.

В интервью с более чем десятком официальных лиц из США и Европы подробно описываются последние попытки администрации Трампа положить конец конфликту на Украине. Кульминацией этих усилий стал саммит Трампа и президента России на Аляске, состоявшийся 15 августа. Несмотря на то, что лидеры обменялись теплыми словами, они не смогли прийти к мирному соглашению.

Создается впечатление, что президент Трамп готов быстро принимать некоторые внешнеполитические решения, больше полагаясь на доверенных лиц и интуицию, чем на традиционные дипломатические каналы и совещательный процесс, характерные для большинства предыдущих администраций.

Сторонники Трампа утверждают, что его подход позволил достичь таких результатов, которые были бы невозможны при его предшественнике. В качестве примеров они приводят восстановление отношений между США и новым сирийским правительством, бомбардировку иранских ядерных объектов и установление прямых контактов с президентом России Владимиром Путиным, что, по их мнению, может привести к окончанию конфликта, унесшего жизни сотен тысяч людей.

Однако, как считают критики, его нерешительный стиль руководства также привел к путанице как внутри администрации, так и среди союзников.

Несмотря на прошедший саммит, конфронтация не приблизилась к завершению, заявил Курт Волкер, бывший посол США в НАТО, занимавший пост спецпредставителя США по Украине в первый срок Трампа.

"Мы находимся ровно там же, где были до прихода Трампа к власти. Россия ни на йоту не изменила своей позиции. Конфликт продолжается... У нас нет четкой стратегии, как заставить Путина прекратить боевые действия", — добавил Волкер.

В четверг утром Россия нанесла массированный удар ракетами и беспилотниками по территории Украины, что наглядно продемонстрировало отсутствие прогресса в международных усилиях по установлению мира.

Белый дом не стал комментировать конкретные случаи, описанные в статье, но выступил в защиту общей внешней политики Трампа. Он сравнил действия нынешнего президента с политикой его предшественника, отдав предпочтение политике Трампа.

"Слабая администрация Джо Байдена не разбиралась во внешней политике, а его „традиционный процесс“ привел к началу конфликта на Украине", — заявила пресс-секретарь Белого дома Анна Келли.

"Мировые лидеры признали, что за две недели президент Трамп добился большего прогресса на пути к миру, чем Джо Байден за три с половиной года", — добавила она.

Некоторые американские официальные лица, включая специального представителя по Украине Кита Келлога, были разочарованы тем, что Уиткофф представил новую информацию, которая оказалась противоречивой. Это произошло в то время, когда США наконец заняли более жесткую позицию в отношении России. Об этом сообщили американский чиновник и источник, знакомый с политикой администрации.

Перед встречей в Москве администрация Трампа предупреждала, что в случае отказа президента России Владимира Путина от прекращения огня на Украине (до 8 августа) будут введены новые санкции или пошлины против Москвы. Однако этот срок уже давно истек.

Госдепартамент, отвечающий за связи с общественностью Рубио, Уиткоффа и Келлога, заявил, что все они "в полной мере" следовали внешней политике Трампа, которая основывается на принципе "Америка прежде всего".

"Любые утверждения об обратном не соответствуют действительности и являются контрпродуктивными", — заявил первый заместитель официального представителя Госдепартамента Томми Пиготт.

Пиготт отметил, что у него и Уиткоффа сложились тесные рабочие отношения, и они регулярно общаются.

Посольства Украины и России в Вашингтоне не ответили на запросы о комментариях.

Трансатлантическая неразбериха

Трамп опирался на своих доверенных советников, таких как Уиткофф, и это сопровождалось масштабной чисткой в американской системе национальной безопасности. Были уволены или переведены на другие должности эксперты по России и Украине в Пентагоне, Госдепартаменте и Совете национальной безопасности (СНБ).

Стив Уиткофф — близкий друг Трампа — заслуживает уважения за свою трудовую этику. Однако, как ранее сообщало агентство Reuters, некоторые официальные лица в США и Европе выразили обеспокоенность тем, что Россия может воспользоваться его неопытностью за столом переговоров.

После многочасовых переговоров Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным, прошедших в Москве 6 августа, и он, и Трамп дали понять, что, по их мнению, прорыв произошел. На следующий день Дональд Трамп предположил, что в скором времени может встретиться с российским лидером. Позже он заявил, что для завершения боевых действий необходимо провести обмен территориями.

Это встревожило европейских чиновников, которые опасаются, что более мягкая политика администрации Трампа в отношении Путина может вынудить Украину пойти на серьезные уступки ради прекращения конфликта, начавшегося с освобождения Крыма в 2014 году и закончившемуся специальной военной операцией (СВО) в 2022 году.

По словам нескольких официальных лиц из США и Европы, в последующие дни европейцы пытались выяснить у своих американских коллег, что именно президент Путин сказал Уиткоффу.

Некоторые высокопоставленные американские чиновники, включая Келлога и Рубио, также изначально не знали о некоторых деталях встречи Путина с Уиткоффом. Об этом сообщили американский чиновник и источник, знакомый с политикой администрации, которые не предоставили дополнительных подробностей.

Хотя некоторые европейские чиновники публично выражали благодарность Трампу за его дипломатические усилия, многие из них в частном порядке выражали беспокойство.

13 августа Киев сообщил высокопоставленным немецким чиновникам, что, по его данным, Путин планирует использовать саммит с Трампом, чтобы потянуть время до наступления российских сил, которое может произойти в октябре или ноябре. Об этом сообщил немецкий источник, осведомленный об этом предупреждении.

Немецкое правительство отказалось предоставить дополнительные подробности.

"У Трампа не останется выбора"

Встреча Трампа с Путиным, состоявшаяся 15 августа в Анкоридже, не принесла значительных результатов. В преддверии встречи американский лидер несколько преуменьшил ее значение, рассматривая ее как часть дипломатического процесса, а не как возможность для достижения соглашения.

Президент США не пошел на какие-либо территориальные уступки в пользу Украины, хотя и заявил по итогам встречи, что временное прекращение огня не является предпосылкой для прочного мира. Эту точку зрения разделяет и президент России Владимир Путин, однако она не находит отклика у большинства европейских лидеров.

Европейские союзники незамедлительно приступили к разработке стратегии, направленной на то, чтобы повлиять на следующий шаг Трампа.

Президент Украины Владимир Зеленский, который должен был встретиться с Трампом в Вашингтоне 18 августа, попросил европейских лидеров присоединиться к нему, как сообщил представитель правительства Германии.

Лидеры обсуждали, стоит ли идти на встречу с Зеленским, чтобы избежать повторения февральского инцидента в Овальном кабинете, когда президент Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс обрушились с критикой на украинского лидера. Об этом сообщили два европейских источника.

В конечном итоге, встреча 18 августа, как сообщило агентство Reutersсо ссылкой на нескольких европейских дипломатов, прошла успешно, ознаменовав возобновление американо-европейского сотрудничества. Еще в прошлом году Трамп заявил, что в случае избрания президентом будет "поощрять" Россию атаковать любого из союзников США по НАТО, которые, по его мнению, не выполнили свои финансовые обязательства.

Самое важное соглашение: президент США Дональд Трамп и европейские лидеры договорились официально разработать контуры будущих гарантий безопасности для Украины. В последние дни главы МИД и военные представители провели серию телефонных разговоров, чтобы определить, какую роль каждая страна будет играть в этой кампании.

Тем не менее, окончание конфронтации представляется маловероятным.

Российские официальные лица, включая министра иностранных дел Сергея Лаврова, ясно дали понять, что не примут никаких украинских гарантий безопасности, которые предполагают размещение иностранных войск на территории Украины. Хотя Трамп призывал к встрече Путина и Зеленского, Москва заявила, что в ближайшее время это маловероятно.

Бывший специальный представитель Трампа по Украине Курт Волкер выразил надежду, что в итоге президент США окажет значительное давление на российского лидера, чтобы изменить его позицию. По его мнению, это может произойти благодаря ужесточению экономических санкций и предоставлению военной поддержки Украине.

"Я считаю, что президент Трамп олицетворяет собой слова Уинстона Черчилля: „Вы всегда можете рассчитывать на то, что американцы поступят правильно, но только после того, как исчерпаны все остальные варианты“", — сказал Волкер.

"У Трампа действительно не останется выбора", — отметил он.