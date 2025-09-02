Новая крылатая ракета FP-5 "Фламинго" не принесет ВСУ победу (The National Interest, США)

TNI: ракета "Фламинго" не сможет переломить ход конфликта на Украине

Новая украинская ракета “Фламинго" не изменит расстановку сил в пользу Киева в его противостоянии с Москвой, пишет TNI. Все конфликты выигрываются "на земле" — а там у России, отмечает автор, есть существенное преимущество в количестве личного состава, огневой мощи и устойчивости.

На фоне продолжающегося конфликта с Россией Украина наращивает производство собственного оружия. Одной из заметных разработок стала крылатая ракета наземного базирования FP-5 “Фламинго” для дальних ударов в тыл противника.

“Фламинго” была представлена в августе 2025 года вскоре после саммита президента Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске, который может стать поворотным моментом в дипломатических отношениях с Украиной. Ракета воплощает в себе стремление Киева к самостоятельности в области передовых вооружений из-за ограничений Запада на использование поставленных ракет против России.

СМИ часто называют “Фламинго” “беспилотником” из-за отсутствия вооружения (так в оригинале текста. – Прим. ИноСМИ), однако технически это реактивная крылатая ракета для точных ударов по стратегическим целям, таким как нефтеперерабатывающие заводы, военные склады и объекты инфраструктуры.

Примечательно, что система вводится в эксплуатацию на этапе, когда у американцев заканчиваются ключевые вооружения для поставок украинцам, а президент Дональд Трамп пытается урегулировать конфликт с Россией за столом переговоров.

Что собой представляет ракета FP-5?

FP-5 “Фламинго”, детище украинской компанией Fire Point, знаменует собой значительный скачок в развитии оборонных технологий Украины. Компанию Fire Point создали с началом операции в 2022 году специалисты из самых разных областей, от строительства до разработки игр, и она в кратчайшие сроки нарастила производство отечественного вооружения для нужд ВСУ.

Взлетная масса ракеты “Фламинго” около 6 тонн. Она оснащена турбовентиляторным двигателем АИ-25ТЛ, переделанным из учебно-тренировочного самолета L-39, и твердотопливным ракетным ускорителем для запуска. Крейсерская скорость — 880-900 км/ч, максимальная — 950 км/ч.

Отличительная особенность “Фламинго” — дальность полета в 3 000 километров. Таким образом в радиусе ее поражения оказывается вся европейская Россия до самого Новосибирска. Боевая часть массой 1 115 кг — возможно, составленная из частей фугасных бомб ФАБ-1500 или американской Mk 84 — по разрушительной мощи в два с половиной раза сильнее американской ракеты “Томагавк” (Tomahawk). Система наведения основана на GPS/ГНСС с возможностью инерциальной навигации и помехозащищенными антеннами для максимальной точности. Запуск с мобильных прицепов требует от 20 до 40 минут подготовки, а в полете ракета достигает высоты до 5 км.

Производственные планы Fire Point очень смелые. В настоящее время компания выпускает порядка 30 ракет в месяц, но уже объявила о намерении нарастить этот показатель до 210 единиц к октябрю и, возможно, до нескольких тысяч к следующему году. Президент Украины Владимир Зеленский назвал ракету “самой успешной” в арсенале страны на сегодняшний день: первые образцы уже были задействованы в ударах, закрывших российские аэропорты и взвинтивших рост цен на топливо. FP-5 значительно опережает по грузоподъемности и скорости украинские беспилотники-камикадзе FP-1 (дальность полета 1 500 км, боеголовка весом 59 кг) и поэтому представляет собой реальную угрозу для России.

Однако, несмотря на свой передовой характер и угрозу для российского тыла, “Фламинго” не изменит хода военных действий. Дело в том, что Россия располагает значительными преимуществами на поле боя и сможет наносить удары по украинским городам еще долго после того, как ресурсы Киева иссякнут окончательно.

Российская ПВО ограничит эффективность FP-5

Интересная параллель с ситуацией на Украине напрашивается в истории 20-го века. В 1944–1945 годах, когда исход Второй мировой войны стал очевиден, Германия приняла на вооружение передовые отечественные разработки — ракеты Фау-1 и Фау-2, которые подавались как “чудо-оружие”. Они действительно поражали дерзостью замысла и передовыми технологиями и замышлялись с тем, чтобы переломить ход войны, но ничего подобного не добились. Наоборот, они лишь усугубили плачевный итог для Германии, дав нацистскому командованию ложную надежду на скорую победу.

Кроме того, Москва сталкивается с подобными угрозами не первый год. FP-5 будет противостоять мощная российская оборона, отточенная на перехвате украинских дальнобойных беспилотников и ракет. Эшелонированная система ПВО, куда входят системы С-400, С-300, “Бук-М3”, “Тор-М2” и “Панцирь-С1”, предназначена для перехвата низколетящих крылатых ракет. Она прикрывает обширные территории — при этом те же С-400 обнаруживают цели на расстоянии 600 км и поражают на расстоянии 400 км.

За последние три года боевых действий и Россия, и Украина достигли невероятных высот в области противовоздушной обороны. В ходе недавних залпов украинские ВВС сообщили о перехвате 577 из 614 российских беспилотников и ракет, при этом Россия заявила о схожих показателях против украинских беспилотников.

Ключевой способ противодействия украинским беспилотникам — средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Такие системы как “Красуха-4” и “Мурманск-БН” способны глушить сигнал GPS, ставить ложные сигналы для навигационных систем и нарушать связь, в результате чего ракетам неприятеля, подобным FP-5, приходится переходить на менее точное инерциальное наведение. В ходе прошлых боевых действий российские средства РЭБ успешно нейтрализовали современное западное оружие, включая ракеты Storm Shadow.

Предвидя, что некоторые удары все же достигнут цели, Россия прибегла к более традиционным способам защиты своей военной промышленности — рассредоточила силы, переместила склады в глубокий тыл и широко использует ложные цели, вынуждая Украину растрачивать ресурсы впустую. С конца 2024 года Россия перехватила почти тысячу украинских ракет, что свидетельствует о высокой надежности ее обороны и ограничивает потенциальный эффект FP-5 эпизодическими разрушительными попаданиями, а не нанесением системного ущерба.

“Чудо-оружие” не выигрывает войны — побеждают сухопутные силы

Хотя FP-5 “Фламинго” расширит возможности Украины по нанесению глубоких ударов, ракета не сможет решительно переломить ход конфликта из-за прочного превосходства России на суше. Ракеты большой дальности, такие как ATACMS или FP-5, могут лишь временно нарушить логистику, но не решат проблему нехватки личного состава — между тем именно она, скорее всего, положит конец боевым действиям уже в ближайшем будущем.

На некоторых направлениях российская артиллерия превосходит ВСУ в пять раз, выпуская более десяти тысяч снарядов в день, тогда как украинцы отвечают всего двумя. Даже укрепленные рубежи в Донбассе и Запорожье, защищенные минными полями и беспилотниками, лишь тормозят наступление России. Ее войска медленно, но уверенно движутся вперед, как показал недавний захват таких городов, как Авдеевка и Угледар. Превосходство в воздухе позволяет России безостановочно бомбить украинские позиции, тогда как ее военная экономика производит 1,5 миллиона снарядов в год.

Даже масштабные дальние удары не изменят элементарной математики, которая складывается не в пользу Украины. Даже если FP-5 пробьет брешь в прочных линиях обороны России, у Украины в любом случае не хватит сухопутных войск, чтобы ею воспользоваться. Кроме того, благодаря большей численности населения и мощной экономике Россия сможет компенсировать потери и продолжить наступление.

Украина такой возможности лишена. В силу производственных ограничений Киев не сможет быстро развернуть достаточное количество FP-5, а риски эскалации спровоцируют ответные действия России — например, обострение ударов по украинской инфраструктуре.

В итоге все войны выигрываются на земле — и там у России преимущество в живой силе, огневой мощи и устойчивости.

Украинская ракета FP-5 “Фламинго” стала новаторством в области военных технологий и благодаря высокой точности на больших расстояниях представляет собой угрозу для российского тыла. Однако прочная национальная оборона России в сочетании с превосходством на земле в артиллерии и живой силе гарантируют, что это не приведет к стратегическому перевороту. Если конфликт затянется, средства наподобие FP-5 могут лишь продлить сопротивление Украины — и только.

А поскольку всесторонняя поддержка со стороны Запада ослабевает из-за логистических и политических сложностей, Украина оказывается практически в том же положении, что и Германия в 1944 году: Киев намерен сражаться до последнего, несмотря на постоянно убывающую “отдачу” и уступая по огневой мощи численно превосходящему противнику, хотя и располагает любопытными образчиками отечественного оружия. Но даже эти системы мало что дадут Украине — разве что временно замедлят российское наступление. Для руководства страны было бы гораздо целесообразнее договариваться о прекращении боевых действий за столом переговоров, пока еще не всё потеряно.

Брэндон Вайхерт — старший редактор по национальной безопасности в журнале The National Interest, старший научный сотрудник Центра национальных интересов и один из авторов Popular Mechanics. Регулярно консультирует различные государственные учреждения и частные организации по геополитическим вопросам. Публиковался во многих изданиях, включая The Washington Times, National Review, The American Spectator, MSN, Asia Times и бесчисленное множество других. Автор ряда книг