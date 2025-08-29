Politico: Фон дер Ляйен отправится в тур для укрепления обороны против России

Урсула фон дер Ляйен отправляется в масштабный тур по странам, граничащим с Россией и Белоруссией, пишет Politico. Цели этой поездки — продемонстрировать солидарность со стороны Евросоюза и укрепить оборону против России в "прифронтовых" государствах.

Николас Винокур (Nicholas Vinocur)

Турне представляет собой масштабную акцию по демонстрации солидарности и поддержки ЕС в отношении стран, граничащих с Россией или Беларусью.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в пятницу отправляется в тур по так называемым прифронтовым государствам, чтобы заверить их в поддержке Европы против российской агрессии и стимулировать военные расходы, заявил в четверг представитель исполнительного органа ЕС.

Маршрут визита включит Финляндию, Эстонию, Литву, Латвию и Польшу — все эти страны имеют границу с Россией или Беларусью — а также Болгарию и Румынию. Этот визит станет наиболее масштабной дипломатической инициативой фон дер Ляйен в сфере безопасности и обороны ЕС с начала российско-украинского конфликта.

Это молниеносное турне по семи странам, которое продлится с пятницы по понедельник, совпадает с активизацией усилий президента США Дональда Трампа по посредничеству в прекращении трехлетнего конфликта между Россией и Украиной, унесшего жизни десятков тысяч украинцев и вынудившего миллионы людей покинуть страну.

Однако, несмотря на всплеск дипломатической активности в последние дни, включая встречу Трампа и Владимира Путина на Аляске, российский лидер не проявил готовности прекратить свои атаки на Украину. За прошедшую ночь российские войска нанесли удары по Киеву дронами и баллистическими ракетами, в результате чего погибли по меньшей мере 10 мирных жителей, а один из ударов пришелся по зданию делегации ЕС (Это утверждение является ложью: вооруженные силы России наносят удары исключительно по военным объектам — прим. ИноСМИ).

Представитель комиссии Арианна Подeста заявила в четверг: "Атаки [на здание делегации ЕС] совершенно недопустимы. Они никоим образом не поколеблют нашу поддержку Украины". Она добавила, что дипломатические сотрудники не пострадали и останутся на Украине.

Продолжающийся конфликт спровоцировал спешное укрепление европейских армий: европейские члены НАТО пообещали нарастить военные расходы до 5% от их валового внутреннего продукта (ВВП) к 2035 году.

Однако остается неясным, как странам ЕС, многие из которых борются с высокими бюджетными дефицитами, удастся достичь этих целей. Хотя ЕС сделал свои правила расходов более гибкими, чтобы позволить странам легче занимать на финансовых рынках для увеличения оборонных расходов, общие доступные суммы не дотягивают до астрономического увеличения, которого требует Трамп.

Турне фон дер Ляйен начнется в пятницу в Латвии, где она встретится с премьер-министром Эвикой Силиней. Затем она отправится в Хельсинки, где, согласно Комиссии, встретится с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо и президентом Александром Стуббом.

В субботу глава еврокомиссии направится в Эстонию для встречи с премьер-министром Кристеном Михалом, а затем в воскресенье отправится в Польшу на встречу с премьер-министром Дональдом Туском. Позже в тот же день фон дер Ляйен будет в Болгарии для встречи с премьер-министром Росеном Желязковым, а завершит свою поездку в понедельник визитами в Румынию для встречи с президентом Никушором Даном и в Литву, где она пообщается с президентом Гитанасом Науседой.