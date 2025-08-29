В NASA подтвердили, что на «лунной» ракете SLS будут двигатели разработки 70-х годов

Источник изображения: topwar.ru

NASA раскрывает некоторые, обращающие на себя внимание, детали новой лунной миссии. Речь идёт о миссии «Артемида-2» (Artemis-II) – пилотируемый полёт четырёх астронавтов к естественному спутнику Земли, запланированный на 2026 года.

На данный момент в Центре Кеннеди во Флориде идёт монтаж адаптера для ступени «Ориона». Это конструкция высотой 1,5 м и диаметров 5,4 м.

Обращает на себя внимание информация о том, что во время пилотируемого полёта к Луне американцы собираются «забросить» на околоземную орбиту четыре спутника CubeSat. Эти спутники имеют небольшие размеры – длину не более 40 см.

По плану NASA, они должны начать работу на орбите Земли, пока «Орион» движется к Луне.

Планируется, что адаптер ступени «Ориона» будет установлен на ракету SLS. В космическом аппарате «Орион» во время первой спустя полвека лунной миссии будут находиться три американских астронавта (командир корабля Рид Уайзман, пилот Виктор Гловер, специалист Кристина Кох) и канадский астронавт Джереми Хансен.

Наиболее уязвимой частью миссии «Артемида-2» является упомянутая ракета SLS. Это сверхтяжёлая ракета-носитель, которая должна придать космическому кораблю «Орион» скорость в 40 тысяч км/ч. Конфигурационно SLS использует основную ступень с четырьмя двигателями RS-25. Это жидкостный ракетный двигатель от американской компании «Рокетдайн». И этот двигатель никак нельзя назвать новым, потому что разрабатывался он ещё в конце 1970 годов, став основой для программы эксплуатации шаттлов. Сама его эксплуатация началась в 1977 году.

Источник изображения: topwar.ru

При этом к четырём двигателям RS-25 основной ступени система оснащается пятисекционными твердотопливными ракетными ракетными ускорителями. Заявленная грузоподъёмность SLS составляет 27 тонн.

Как поведёт себя эта ракета с таким экстравагантным набором силовых установок, не берутся сказать даже специалисты NASA. При этом в отчётах американского аэрокосмического агентства особенно выделяется пункт, в котором с гордостью сообщается, что SLS создаётся в том числе на основе технологий 3D-печати из полимерных структур.

Эта же ракета в случае успешной миссии «Артемида-2» планируется как носитель для реализации полёта на Марс.