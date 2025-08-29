Войти
Военное обозрение

В NASA подтвердили, что на «лунной» ракете SLS будут двигатели разработки 70-х годов

195
0
0

Источник изображения: topwar.ru

NASA раскрывает некоторые, обращающие на себя внимание, детали новой лунной миссии. Речь идёт о миссии «Артемида-2» (Artemis-II) – пилотируемый полёт четырёх астронавтов к естественному спутнику Земли, запланированный на 2026 года.

На данный момент в Центре Кеннеди во Флориде идёт монтаж адаптера для ступени «Ориона». Это конструкция высотой 1,5 м и диаметров 5,4 м.

Обращает на себя внимание информация о том, что во время пилотируемого полёта к Луне американцы собираются «забросить» на околоземную орбиту четыре спутника CubeSat. Эти спутники имеют небольшие размеры – длину не более 40 см.

По плану NASA, они должны начать работу на орбите Земли, пока «Орион» движется к Луне.

Планируется, что адаптер ступени «Ориона» будет установлен на ракету SLS. В космическом аппарате «Орион» во время первой спустя полвека лунной миссии будут находиться три американских астронавта (командир корабля Рид Уайзман, пилот Виктор Гловер, специалист Кристина Кох) и канадский астронавт Джереми Хансен.

Наиболее уязвимой частью миссии «Артемида-2» является упомянутая ракета SLS. Это сверхтяжёлая ракета-носитель, которая должна придать космическому кораблю «Орион» скорость в 40 тысяч км/ч. Конфигурационно SLS использует основную ступень с четырьмя двигателями RS-25. Это жидкостный ракетный двигатель от американской компании «Рокетдайн». И этот двигатель никак нельзя назвать новым, потому что разрабатывался он ещё в конце 1970 годов, став основой для программы эксплуатации шаттлов. Сама его эксплуатация началась в 1977 году.

Источник изображения: topwar.ru

При этом к четырём двигателям RS-25 основной ступени система оснащается пятисекционными твердотопливными ракетными ракетными ускорителями. Заявленная грузоподъёмность SLS составляет 27 тонн.

Как поведёт себя эта ракета с таким экстравагантным набором силовых установок, не берутся сказать даже специалисты NASA. При этом в отчётах американского аэрокосмического агентства особенно выделяется пункт, в котором с гордостью сообщается, что SLS создаётся в том числе на основе технологий 3D-печати из полимерных структур.

Эта же ракета в случае успешной миссии «Артемида-2» планируется как носитель для реализации полёта на Марс.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Orion КК
Орион БПЛА
Компании
NASA
Проекты
SLS
Луна
Марс
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.08 04:52
  • 1
Минобороны Индии начинает переговоры с TKMS по поставке НАПЛ "Проекта 75I"
  • 29.08 04:24
  • 1
Терпение Мишустина лопнуло? Авиапрому прислали доктора – Германа Грефа
  • 29.08 01:46
  • 0
Комментарий к "Флот России вернул себе корабль стратегического значения".
  • 28.08 22:44
  • 0
О моем представлении о будущем (скором) ВМФ РФ
  • 28.08 22:40
  • 10282
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 28.08 19:44
  • 0
Комментарий к "В США обрадовались будущему флагману ВМФ России"
  • 28.08 18:44
  • 0
Комментарий к "Названо предотвратившее третью мировую войну оружие СССР"
  • 28.08 14:12
  • 141
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 28.08 12:44
  • 1523
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 28.08 00:16
  • 60
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 27.08 20:01
  • 0
Ответ на "«Морских терминаторов» России превратят в ракетные грузовики"
  • 27.08 19:18
  • 0
Ответ на "Названо оружие для борьбы с «Длинным Нептуном»"
  • 27.08 16:03
  • 1
Названо оружие для борьбы с «Длинным Нептуном»
  • 27.08 16:00
  • 1
Ростех планирует выпускать по 20 самолётов Ту-214 ежегодно
  • 27.08 15:32
  • 1
Всё дальше от РФ: Армения и Великобритания договорились о стратегическом партнерстве