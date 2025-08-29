Пентагон представил новую версию «карманного» дрона Black Hornet 4

Источник изображения: topwar.ru

Пентагон официально представил новейшую версию разведывательного дрона Soldier Borne Sensor Black Hornet 4. Как пишет портал Defence Blog, аппарат уже успел получить высокие оценки от военнослужащих после первых испытаний в армии.

В материале говорится, что разработанная подразделением Program Executive Office Soldier система призвана предоставлять войскам реальную разведывательную информацию без необходимости подвергать личный состав непосредственной опасности.

В ходе тестирования, в течение трех дней, солдаты из 90-й бригады материального обеспечения при поддержке 2-й стрелковой бригады и 89-й бригады военной полиции осваивали новый аппарат в приграничном районе.

Программа обучения включала теоретические занятия и практические полеты. По словам инструкторов, обновленная модель превзошла предыдущие версии по всем параметрам: увеличены время автономной работы, прочность корпуса и дальность действия. Конкретные цифры не указаны, но ранее дрон (версия Black Hornet 3) мог находиться в воздухе около 25 минут и летать на расстояние до 2 км.

Ключевым улучшением стало объединение дневных и ночных режимов работы в единой платформе, что сократило вес переносимого оборудования.

В свою очередь, американские военнослужащие особо отметили интуитивность управления системой. Заявлено, что для освоения базовых функций оператору требуется не более 20 минут.

Среди наиболее ценных функций также выделена автономная работа по заданному маршруту независимо от положения камеры, а также режим следования за оператором без ручного управления.

Многоспектральная камера обеспечивает высокое разрешение днем, работу в условиях низкой освещенности и несколько вариантов тепловизионного изображения.

Наконец, одним из главных преимуществ данного беспилотника по-прежнему является его компактный размер (помещается на ладони) и бесшумность. Благодаря этому дрон трудно обнаружить на расстоянии более 10 метров.

Система оснащена защитой от глушения, включая автоматическое переключение частот и защищённые каналы связи, что обеспечивает надежность работы в условиях радиоэлектронной борьбы.

Как говорится в статье, в ВС США данную технологию назвали революционной для ведения разведки. Использование таких дронов позволяет минимизировать риски для личного состава при проведении секретных операций.

В то же время сообщается, что разработчик намерен продолжать совершенствование системы с учетом отзывов первых подразделений, уже получивших эти комплексы.