Минобороны Индии начинает переговоры с TKMS по поставке НАПЛ "Проекта 75I"

ЦАМТО, 28 августа. После более чем шестимесячной паузы власти Индии одобрили начало переговоров о строительстве шести оснащенных ВНЭУ подводных лодок в рамках программы "Проект 75I" (P-75I) с немецкой ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS).

По данным источников новостного агентства ANI, решение было принято после встречи руководства оборонного ведомства и структур национальной безопасности, которые рассмотрели программу строительства подводных лодок и требования к флоту.

Переговоры будут вести Министерство обороны Индии и государственная компания Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MDL). Ожидается, что они начнутся до конца августа. В случае успешного продвижения переговоров, контракт, вероятно, будет заключен в течение шести месяцев. Ориентировочная стоимость закупки может составить 700 млрд. рупий (около 8,4 млрд. долл.).

Как сообщал ЦАМТО, Министерство обороны Индии в июне 2021 года одобрило реализацию проекта P-75I, предусматривающего строительство на территории страны шести оснащенных воздухонезависимой энергетической установкой НАПЛ. Новые НАПЛ должны обеспечивать применение крылатых ракет.

Индийскими "стратегическими партнерами" были выбраны компании Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MDL) и Larsen & Tubro (L&T), которым была предоставлена возможность сотрудничать в рамках проекта с любой из включенных в список зарубежных компаний: французской Naval Group с НАПЛ "Скорпен", немецкой ThyssenKrupp Marine Systems с "Тип-214", российским АО "Рособоронэкспорт" (ЦКБ МТ "Рубин") с "Амур-1650", южнокорейской Hanwha Ocean со спроектированной НАПЛ на базе немецкой "Тип-209", а также испанской Navantia с S-80.

Иностранные производители должны выступить технологическим партнером и содействовать индийскому подрядчику в постройке НАПЛ с высокой долей компонентов национального производства. Проект предусматривает передачу большого объема технологий, локализацию производства и обеспечение обслуживания на собственной промышленной базе.

В октябре 2023 года стало известно, что в короткий список конкурса вошли испанская Navantia с S-80 и немецкая Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) с "Тип-214NG".

В январе 2025 года тандем ThyssenKrupp Marine Systems и MDL стал единственным претендентом на победу в тендере после того, как консорциум в составе Navantia и индийской Larsen & Toubro (L&T) не смог выполнить ряд важных требований к воздухонезависимой энергетической установке.