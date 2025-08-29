Войти
ЦАМТО

Минобороны Индии начинает переговоры с TKMS по поставке НАПЛ "Проекта 75I"

185
1
+1
Верфь ThyssenKrupp Marine Systems в Киле, Германия
Верфь ThyssenKrupp Marine Systems в Киле, Германия.
Источник изображения: Naval Today

ЦАМТО, 28 августа. После более чем шестимесячной паузы власти Индии одобрили начало переговоров о строительстве шести оснащенных ВНЭУ подводных лодок в рамках программы "Проект 75I" (P-75I) с немецкой ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS).

По данным источников новостного агентства ANI, решение было принято после встречи руководства оборонного ведомства и структур национальной безопасности, которые рассмотрели программу строительства подводных лодок и требования к флоту.

Переговоры будут вести Министерство обороны Индии и государственная компания Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MDL). Ожидается, что они начнутся до конца августа. В случае успешного продвижения переговоров, контракт, вероятно, будет заключен в течение шести месяцев. Ориентировочная стоимость закупки может составить 700 млрд. рупий (около 8,4 млрд. долл.).

Как сообщал ЦАМТО, Министерство обороны Индии в июне 2021 года одобрило реализацию проекта P-75I, предусматривающего строительство на территории страны шести оснащенных воздухонезависимой энергетической установкой НАПЛ. Новые НАПЛ должны обеспечивать применение крылатых ракет.

Индийскими "стратегическими партнерами" были выбраны компании Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MDL) и Larsen & Tubro (L&T), которым была предоставлена возможность сотрудничать в рамках проекта с любой из включенных в список зарубежных компаний: французской Naval Group с НАПЛ "Скорпен", немецкой ThyssenKrupp Marine Systems с "Тип-214", российским АО "Рособоронэкспорт" (ЦКБ МТ "Рубин") с "Амур-1650", южнокорейской Hanwha Ocean со спроектированной НАПЛ на базе немецкой "Тип-209", а также испанской Navantia с S-80.

Иностранные производители должны выступить технологическим партнером и содействовать индийскому подрядчику в постройке НАПЛ с высокой долей компонентов национального производства. Проект предусматривает передачу большого объема технологий, локализацию производства и обеспечение обслуживания на собственной промышленной базе.

В октябре 2023 года стало известно, что в короткий список конкурса вошли испанская Navantia с S-80 и немецкая Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) с "Тип-214NG".

В январе 2025 года тандем ThyssenKrupp Marine Systems и MDL стал единственным претендентом на победу в тендере после того, как консорциум в составе Navantia и индийской Larsen & Toubro (L&T) не смог выполнить ряд важных требований к воздухонезависимой энергетической установке.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Южная Корея
Продукция
Амур-1650
Компании
Mazagon Dock
Navantia
ThyssenKrupp
РОЭ
Проекты
ВНЭУ
1 комментарий
№1
29.08.2025 04:52
Если  индусы добьются успехов в этом проекте то и наш 677 будет в фаворе.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.08 04:52
  • 1
Минобороны Индии начинает переговоры с TKMS по поставке НАПЛ "Проекта 75I"
  • 29.08 04:24
  • 1
Терпение Мишустина лопнуло? Авиапрому прислали доктора – Германа Грефа
  • 29.08 01:46
  • 0
Комментарий к "Флот России вернул себе корабль стратегического значения".
  • 28.08 22:44
  • 0
О моем представлении о будущем (скором) ВМФ РФ
  • 28.08 22:40
  • 10282
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 28.08 19:44
  • 0
Комментарий к "В США обрадовались будущему флагману ВМФ России"
  • 28.08 18:44
  • 0
Комментарий к "Названо предотвратившее третью мировую войну оружие СССР"
  • 28.08 14:12
  • 141
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 28.08 12:44
  • 1523
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 28.08 00:16
  • 60
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 27.08 20:01
  • 0
Ответ на "«Морских терминаторов» России превратят в ракетные грузовики"
  • 27.08 19:18
  • 0
Ответ на "Названо оружие для борьбы с «Длинным Нептуном»"
  • 27.08 16:03
  • 1
Названо оружие для борьбы с «Длинным Нептуном»
  • 27.08 16:00
  • 1
Ростех планирует выпускать по 20 самолётов Ту-214 ежегодно
  • 27.08 15:32
  • 1
Всё дальше от РФ: Армения и Великобритания договорились о стратегическом партнерстве