Шведская компания Saab представила свою первую специализированную ракету для уничтожения малоразмерных БЛА

ЦАМТО, 28 августа. Шведский производитель вооружений Saab представил свою первую специализированную ракету, предназначенную для уничтожения малоразмерных БЛА, сообщила пресс-служба компании.

"Saab представила Nimbrix – свою первую специализированную ракету против беспилотных летательных аппаратов. Эта ракета разработана для противодействия растущей угрозе со стороны малых дронов на поле боя", – цитирует "РИА Новости" сообщение компании.

Как уточняет Saab, ракета работает по принципу "выстрелил-и-забыл". Дальность полета составляет до 5 км. Ракета поражает и уничтожает беспилотники или рои беспилотников методом воздушного взрыва.

Saab планирует начать первые поставки ракет в 2026 году. Ракета будет представлена на выставке оборонного и охранного оборудования (DSei) в Лондоне в сентябре этого года.