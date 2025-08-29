Войти
«Абсолютно необходим» для сохранения поддержки Украины: в Германии открыли крупнейший в Европе завод боеприпасов

Источник изображения: topwar.ru

Как сообщает американское информагентство Bloomberg, в немецком городке Унтерлюсс концерн Rheinmetall AG открыл завод по производству артиллерийских снарядов, который, как утверждается, является крупнейшим в Европе.

Выступая на официальном открытии предприятия в среду, гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что компания может построить аналогичные объекты и в других странах НАТО, «и таким образом создать общеевропейскую оборонную систему».

Когда дело доходит до этого, Германия может действовать быстро… Наша страна берет на себя ответственность как часть Европы, которая как никогда ранее должна заботиться о своей собственной безопасности

- сказал Паппергер.

Очевидно, немцы решили, как и в прежние времена гитлеровской Германии, взять на себя «ответственность» за всю Европу, правда, нужно не забывать, чем это все закончилось.

На церемонии открытия завода в Унтерлюссе присутствовали министры финансов и обороны ФРГ Ларс Клингбайль и Борис Писториус, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Последний отметил, что подобные объекты «абсолютно необходимы» для собственной безопасности альянса, для сохранения поддержки Украины и для «сдерживания любой агрессии в будущем».

По данным Bloomberg, новый завод будет выведен на полную производственную мощность в 2027 году и сможет выпускать до 350 тысяч снарядов в год. Кроме того, со следующего года здесь планируют организовать сборку установок реактивной артиллерии.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Украина
Компании
Rheinmetall
Проекты
636.3
NATO
