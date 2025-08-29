«Абсолютно необходим» для сохранения поддержки Украины: в Германии открыли крупнейший в Европе завод боеприпасов

Источник изображения: topwar.ru
Как сообщает американское информагентство Bloomberg, в немецком городке Унтерлюсс концерн Rheinmetall AG открыл завод по производству артиллерийских снарядов, который, как утверждается, является крупнейшим в Европе.
Выступая на официальном открытии предприятия в среду, гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что компания может построить аналогичные объекты и в других странах НАТО, «и таким образом создать общеевропейскую оборонную систему».
- сказал Паппергер.
Очевидно, немцы решили, как и в прежние времена гитлеровской Германии, взять на себя «ответственность» за всю Европу, правда, нужно не забывать, чем это все закончилось.
На церемонии открытия завода в Унтерлюссе присутствовали министры финансов и обороны ФРГ Ларс Клингбайль и Борис Писториус, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Последний отметил, что подобные объекты «абсолютно необходимы» для собственной безопасности альянса, для сохранения поддержки Украины и для «сдерживания любой агрессии в будущем».
По данным Bloomberg, новый завод будет выведен на полную производственную мощность в 2027 году и сможет выпускать до 350 тысяч снарядов в год. Кроме того, со следующего года здесь планируют организовать сборку установок реактивной артиллерии.