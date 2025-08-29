Эрдоган: ни одна страна не может смотреть в будущее без современных систем ПВО

ЦАМТО, 28 августа. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что конфликты в регионе показали важность систем ПВО и ни одна страна не может с уверенностью смотреть в будущее без них.

"В последние годы мы стали свидетелями конфликтов вокруг нас, которые показали, насколько важны системы ПВО. Ни одна страна, не способная разработать собственный радар и собственные системы ПВО, не может с уверенностью смотреть в будущее. Тонкая грань между тем, чтобы быть за столом переговоров и быть в меню, – это системы ПВО", – заявил турецкий лидер.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 27 августа выступил на церемонии передачи в войска оборудования, входящего в состав системы ПВО Celik Kubbe ("Стальной купол"), открытия ряда объектов и закладки фундамента технологической базы Aselsan на производственной территории Огулбей в Анкаре.

По его словам, в состав переданной системы ПВО входят 47 ед. транспортных средств общей стоимостью в 460 млн. долл.

"Система среднего радиуса действия Hisar еще больше усилит нашу сдерживающую способность. Система радиоэлектронной борьбы выведет нашу страну на новый уровень в этой области. Конечно, мы не остановимся на достигнутом, а будем продолжать разрабатывать и вводить в эксплуатацию все больше систем с новыми возможностями. С системой "Стальной купол" мы выйдем на новый уровень в сфере противовоздушной обороны", – цитирует "РИА Новости" Р.Эрдогана.

Турция разрабатывает многоуровневую систему противовоздушной обороны "Стальной купол", утверждается, что такая система ПВО является более комплексной, чем израильский "Железный купол". Тема обсуждалась на заседании ведомств по оборонной промышленности под председательством президента Турции. Ранее газета Hurriyet утверждала, что Турция может интегрировать закупленные у России ЗРС С-400 в разрабатываемую многоуровневую систему ПВО, отмечает агентство.