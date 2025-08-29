Войти
Мерц и Макрон примут решение по дальнейшей реализации проекта истребителя FCAS до конца 2025 года

Канцлер Германии Фридрих Мерц (слева) беседует с президентом Франции Эммануэлем Макроном в саду Елисейского дворца в Париже 7 мая 2025 года
Канцлер Германии Фридрих Мерц (слева) беседует с президентом Франции Эммануэлем Макроном в саду Елисейского дворца в Париже 7 мая 2025 года.
Источник изображения: © AP Photo / Ludovic Marin

ЦАМТО, 28 августа. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что договорился с президентом Франции Эммануэлем Макроном принять решение по дальнейшей реализации проекта истребителя Future Combat Air System (FCAS) до конца 2025 года.

Проект истребителя FCAS, который Франция разрабатывает совместно с ФРГ и Испанией, сталкивается с постоянными трудностями, связанными с распределением задач между производителями в каждой стране. Так, агентство Блумберг в июле передавало, что французская компания Dassault Aviation хочет взять на себя ведущую роль в проекте.

"Я договорился с президентом Макроном о том, что в последнем квартале года, то есть к концу 2025 года, мы вместе примем решение о том, как дальше будут обстоять дела с проектом FCAS", – заявил Мерц на пресс-конференции в Берлине, трансляция велась на сайте правительства ФРГ.

Он выразил надежду, что удастся прийти к совместному решению, так как Европа нуждается в перспективном боевом самолете, передает "РИА Новости".

Как сообщал ЦАМТО, предполагается, что в состав системы FCAS войдет пилотируемый "истребитель нового поколения" (NGF Next Generation Fighter), оснащенный двигателем нового поколения NEFE (Next European Fighter Engine), который совместно с комплектом нового и модернизированного вооружения и беспилотных платформ нескольких типов (Remote Carriers) образует систему вооружения нового поколения NGWS (Next-Generation Weapon System), а также сетевая система управления (Combat Cloud), связывающая все внутренние компоненты и внешние системы. В частности, ранее сообщалось, что одним из компонентов FCAS должен стать европейский БЛА класса MALE (European Medium-Altitude Long-Endurance).

